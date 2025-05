Roma, la suggestione Klopp scatena l’entusiasmo dei tifosi: il video con gli indizi, il ruolo in Red Bull e l’ironia dei social

Un messaggio subliminale nel video dei Friedkin scatena i tifosi della Roma: sarà Klopp il prossimo allenatore? Il tedesco avrebbe già pronta la lista dei rinforzi, ma...

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

La bomba lanciata da Enrico Testa su La Stampa è deflagrata: Jurgen Klopp ha detto sì alla Roma, il 58enne tedesco sarà il prossimo allenatore dei capitolini, il prescelto in una rosa di contendenti per la sostituzione di Claudio Ranieri. Sarebbe già pronta una lista di obiettivi di mercato (tutt’altro che top player). Sarà vero? Intanto sui social si scatena l’ironia.

Klopp alla Roma, la bomba de La Stampa

Sarà Jurgen Klopp il prossimo allenatore della Roma. Per La Stampa non ci sono dubbi. L’ok del tedesco sarebbe arrivato alle 22.57 di domenica scorsa, al termine della gara vinta contro il Milan, l’ultima di Claudio Ranieri all’Olimpico. Klopp sarebbe stato bloccato da tempo dalla Roma, ma l’ex Liverpool era in trattativa con un altro club in procinto di cambiare proprietà.

Poi quel video pubblicato dai Friedkin sui social, in cui appaiono alcuni simboli della città di Roma, le cui iniziali, messe in ordine, anche se in lingue diverse, compongono il cognome del possibile nuovo tecnico giallorosso. Si vedono il Colosseo (Kolosseum), la Lupa, lo stadio Olimpico, Pietro e il Pantheon. La K, la L, la O e le due P formano la parola KLOPP.

Nel messaggio dei Friedkin che accompagna il video ormai virale, si sente: “Da Roma al mondo, la voce dell’AS Roma riecheggia di orgoglio, resilienza e identità. Siamo orgogliosi di camminare al fianco di questo club onorando il suo passato, investendo nel suo futuro. Insieme, andiamo avanti: con cuore, con onore, con Roma”.

Klopp, per la Roma l’addio alla Red Bull?

Libero da una stagione, dopo il divorzio sofferto dal Liverpool, quest’anno Klopp ha ricoperto l’incarico di Head of Global Soccer delle squadre che compongono la galassia Red Bull, ovvero il Salisburgo in Austria, il Lipsia in Germania, i New York Red Bulls negli USA, il Bragantino in Brasile e l’Omiya Ardija in Giappone. Un incarico ben pagato: circa 12 milioni di euro l’anno.

Per convincerlo, dunque, i Friedkin avranno offerto almeno la stessa cifra, un investimento pesante, praticamente un all-in sul tedesco, che alla guida del Liverpool ha vinto una Premier League, una Champions League, una Supercoppa Europea, un Mondiale per Club, due Coppe di Lega inglese, una Coppa d’Inghilterra e una Community Shield.

La Roma di Klopp, i primi obiettivi di mercato

Nell’articolo pubblicato su La Stampa si parla anche di obiettivi di mercato. Richieste dirette del tecnico tedesco alla proprietà capitolina. Almeno 6 i colpi per costruire una grande Roma, 3 titolari e altrettante riserve, più 2 Primavera. Un difensore centrale che gioca in Austria, un esterno destro e una punta (si dice Lucca dell’Udinese), quindi Leoni – giovane difensore del Parma – un mediano (Atta dell’Udinese o Prati del Cagliari) e l’esterno Palestra dell’Atalanta, messosi in mostra con l’Under 23 di Modesto.

Klopp alla Roma? L’ironia sui social

Nomi di basso profilo, presunti innesti di mercato che hanno scatenato l’ironia sui social. Su “X” scrive Andrìa: “Me lo immagino Klopp che si è già studiato gente tipo Leoni, Prati, Atta e Palestra”. Marco Lionfield ASR informa: “Ha abboccato pure la Sisal, situazione paradossale”, pubblicando le quote sul prossimo tecnico giallorosso: Klopp è dato a 2.

MoroSimo si chiede: “Ma Klopp lo sa?”. Kintsugi ci scherza su: “L’aereo dei Friedkin di ritorno verso Fiumicino. Un mio amico che lavora con loro mi ha detto che aveva un peso di 83kg superiore alla partenza. Coincidenze? Io non credo”. ErFara23 è molto scettico: “Io rido, ma mi vengono i brividi perché sappiamo tutti che sia una fake, ma se non lo fosse…”.

C’è pure chi è pronto a pagare pegno se Klopp dovesse sbarcare a Roma: “Ballo nudo in cima al Colosseo gridando ‘Friedkin ti amo’”, scrive Lorenzo Contigliozzi. Infine TwittoLibero sembra più preoccupato per le sue coronarie che della fattibilità dell’operazione: “Tre anni fa l’ansia per l’arrivo di Dybala, due anni fa quella per Lukaku. Vi prego, st’anno abbiate pietà del mio cuore, sta cosa di Klopp fatela breve”.