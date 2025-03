Pagelle di Udinese-Parma 1-0: Lucca lascia il rigore a Thauvin, pace fatta. Primo ko per Chivu

Ecco i top e flop dell'anticipo del Bluenergy valido per la 27a giornata di Serie A. A 8 giorni dalle polemiche di Lecce i bianconeri rimettono le cose a posto.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il destino a volte ci mette lo zampino, si diverte a scombussolare tutto per poi rimettere le cose a posto immediatamente. L’Udinese batte il Parma 1-0 e lo fa proprio grazie ad un altro calcio di rigore come avvenuto la settimana scorsa con il Lecce. Stavolta Lucca fa le cose per bene, prende il pallone e lo consegna a Thauvin per l’1-0. Fanno poco i gialloblù di Chivu che perdono meritatamente nonostante la timida reazione della ripresa.

Le scelte di Runjaic e Chivu

Non avrà l’appeal né la posta in palio del big match tra Napoli e Inter di poche ore prima, ma tra Udinese e Parma è una sfida che qualcosa da dire ce l’ha eccome. Intanto i bianconeri senza assilli di classifica vogliono proseguire il buon momento con un trend di 4 risultati utili consecutivi. Il 4-4-2 di Runjaic è stato una svolta importante in tal senso per i friulani. Lucca confermato dopo le polemiche della scorsa settimana.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In porta tra i bianconeri c’è Padelli che torna a giocare una partita dopo oltre due anni. Più delicata la situazione dei ducali in lotta per la salvezza. L’arrivo di Chivu ha portato una ventata di freschezza. Nel 4-3-3 dei gialloblù c’è il rientro dal primo minuto di Man a completare il tridente con Cancellieri e Bonny.

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Altro rigore per l’Udinese: stavolta lo batte Thauvin

La prima frazione di gioco è di chiara marca bianconera. L’Udinese spinge soprattutto con un Thauvin particolarmente ispirato in zona offensiva. L’episodio che sblocca l’incontro avviene dopo 35 minuti di gioco proprio grazie al francese che calcia trovando l’opposizione col braccio di Balogh. Il calcio di rigore concesso ai friulani stavolta non viene accompagnato da polemiche: Lucca consegna la palla al capitano che dal dischetto fa 1-0.

Timidi segnali del Parma, non cambia il risultato

Dopo un tempo interamente regalato all’avversario, il Parma dà qualche timido segnale di risveglio. Man impegna Padelli in una parata non banale per un 39enne. Chivu prova con qualche cambio a rendere la squadra più offensiva. Thauvin ha la palla per chiudere la pratica e la spreca. Lo stesso francese poi segna ma è offside. Poi tocca ai gialloblù andare vicini al gol con Almqvist che supera Padelli e calcia a botta sicura trovando però Solet che salva sulla linea. I 3 punti vanno all’Udinese.

Top e flop dell’Udinese

Thauvin 7 Ispiratissimo nel primo tempo tra slalom e assist potenzialmente pericolosi. Si procura e trasforma il rigore dell’1-0. Si divora però la rete del raddoppio.

Ispiratissimo nel primo tempo tra slalom e assist potenzialmente pericolosi. Si procura e trasforma il rigore dell’1-0. Si divora però la rete del raddoppio. Padelli 6,5 39 anni, due di inattività e una parata non banale su Man che salva il risultato. Si fa trovare pronto anche nel finale.

39 anni, due di inattività e una parata non banale su Man che salva il risultato. Si fa trovare pronto anche nel finale. Lovric 6,5 I friulani dominano a metà campo anche grazie alla qualità nel palleggio dello sloveno.

I friulani dominano a metà campo anche grazie alla qualità nel palleggio dello sloveno. Bijol-Solet 6,5 La coppia funziona una bellezza. Non passa nulla dalle loro parti.

La coppia funziona una bellezza. Non passa nulla dalle loro parti. Lucca 6 Un paio di opportunità per timbrare il cartellino non concretizzate. Becca comunque gli applausi del pubblico per il pallone consegnato a Thauvin in occasione del rigore.

Un paio di opportunità per timbrare il cartellino non concretizzate. Becca comunque gli applausi del pubblico per il pallone consegnato a Thauvin in occasione del rigore. Ehizibue 5,5 Una sola sbavatura ma che poteva costare caro.

Top e flop del Parma