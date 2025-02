Parma, è Chivu il successore di Pecchia: la carriera dopo Roma e Inter, come gioca e perché è stato scelto

Il club ducale ha scelto la nuova guida tecnica dopo aver sollevato dall'incarico il tecnico del ritorno in Serie A: l'obiettivo dell'ex Inter è conquistare la salvezza.

Cristian Chivu è il nuovo allenatore del Parma. Il club ducale lo ha scelto come successore all’esonerato Fabio Pecchia. Il tecnico partenopeo è stato esonerato dopo la sconfitta casalinga con la Roma. Gli emiliani, terzultimi in classifica a quota 20 punti e reduci da quattro sconfitte consecutive, proveranno a evitare la retrocessione affidandosi a un mister debuttante tra i professionisti.

Pecchia saluta in maniera comunque paradossale: solo tre mesi fa aveva rinnovato fino al 2027. A Chivu il compito di centrare la salvezza portando avanti un progetto incentrato sui giovani di talento. A lui spetterà il compito di provare ricostruire verosimili fratture all’interno dello spogliatoio.

Parma a Chivu: l’annuncio ufficiale e lo staff tecnico

Dopo il comunicato ufficiale del siluramento di Pecchia, ennesima panchina saltata in Serie A, primo atto al Parma di Cherubini, e le prime indiscrezioni in merito al possibile sostituto, è arrivata la nota ufficiale che ha spazzato via ogni dubbio.

Il Parma: “Dà il benvenuto a Cristian Chivu, nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Chivu, insieme al suo staff composto da Antonio Gagliardi (allenatore in seconda), Angelo Palombo (collaboratore tecnico) e Nicola Pavarini (allenatore dei portieri), sarà alla guida della squadra nell’allenamento in programma oggi pomeriggio al Mutti Training Center di Collecchio. Il Club accoglie in gialloblu Cristian e il suo staff con l’augurio di buon lavoro”.

Chivu al Parma: la carriera, i dettagli dell’intesa e il suo modulo preferito

La quiete dopo la tempesta. Svolta concretizzata dopo il rosso rimediato da Leoni che ha inguaiato Pecchia spianando la strada al successo della Roma, firmato da un calcio di punizione di Soulé al 33′.

Cristian Chivu si è legato al Parma fino al 30 giugno 2026. Per lui si tratta della prima esperienza da allenatore in un club di Serie A. Da allenatore ha guidato la Primavera dell’Inter dal 2021 al 2024 laureandosi campione d’Italia di categoria nel 2021. Chivu ha iniziato la sua carriera dopo essersi ritirato dal calcio giocato nel 2017 come Match Analyst del Bayern Monaco. Nel 2018 è entrato nel settore giovanile dell’Inter come tecnico facendo la trafila dall’Under 17 fino alla Primavera: 112 partite, media di 1,78 punti a partita. Il suo modulo preferito è il 4-3-3.

Chivu, esperienza da vendere: cosa ha vinto da giocatore

Prima volta da allenatore tra i professionisti, ma esperienza da vendere. Da giocatore, Chivu ha vinto praticamente tutto: una Champions League, tre scudetti, due Supercoppe Italiane e una Coppa del Mondo per Club con l’Inter; tre Coppe Italia (due con l’Inter, una con la Roma); un titolo di campione d’Olanda, una Coppa e una Supercoppa Olandese con l’Ajax, il club che lo ha lanciato nel gotha del calcio europeo. Dall’alto delle sue duecento presenze in Serie A proverà a imporsi anche fuori dal campo.