Pagelle di Parma-Roma 0-1: finalmente Soulé, bene Shomurodov. Leoni inguaia Pecchia

Ducali in inferiorità numerica per oltre un'ora e alla quarta sconfitta di fila. Ecco i top e flop della gara del Tardini, valevole per la 25a giornata di Serie A.

Basta una Roma ricca di riserve per condannare il Parma alla quarta sconfitta consecutiva. Ai giallorossi basta un gol su punizione di Soulé per espugnare il Tardini. I ducali pagano anche l’aver giocato in inferiorità numerica oltre un’ora di match a causa dell’espulsione di Leoni. Si mette male ora per Fabio Pecchia con una classifica che piange sempre di più. I capitolini, invece, si avvicinano al meglio al ritorno col Porto.

Le scelte di Pecchia e Ranieri

Il momento è delicato in casa Parma. La squadra non ha mai vinto nel 2025 e la classifica recita terzultimo posto. Pecchia recupera Man e Bonny e li mette in campo dal primo minuto. Discorso diverso in casa Roma dove le priorità appaiono differenti: lo dicono chiaramente anche le scelte di Ranieri che risparmia diversi titolarissimi. Nel 3-5-2 capitolino spiccano Salah-Eddine sulla corsia mancina e la coppia d’attacco Shomurodov-Soulé.

Il rosso di Leoni apre la strada a Soulé

La Roma deve dimenticare le polemiche della gara col Porto – che potrebbero avere delle conseguenze con l’UEFA che indaga – e resettarsi sulle frequenze di Serie A. Dopo mezz’ora di noia si accende Soulé che si fa fare fallo da Leoni al limite dell’area, ne provoca l’espulsione (Chiffi in prima battuta aveva concesso rigore con ammonizione, quindi è tornato sui suoi passi dopo on field review) e poi segna l’1-0 su punizione. A quel punto Pecchia è costretto al cambio difensivo: esce Man e va dentro Balogh.

Secondo tempo di gestione: vince la Roma

Nel secondo tempo Ranieri prosegue nell’operazione turnover fin dall’avvio, approfittando della superiorità numerica e di punteggio della sua squadra. Anche il Parma naturalmente sa che deve fare di più ma non ha la forza né le idee per far breccia nella retroguardia capitolina. Così i tre punti se li aggiudica la Roma con la situazione di Pecchia che diventa davvero difficile.

Le pagelle della Roma

Svilar 6 Nessuna parata di rilievo.

Nessuna parata di rilievo. Celik 6 Salvifico su Bonny in anticipo di testa. Per il resto da braccetto è quello che spinge di più pur senza creare granché.

Salvifico su Bonny in anticipo di testa. Per il resto da braccetto è quello che spinge di più pur senza creare granché. Mancini 6,5 Si piazza su Bonny e lo contiene bene in marcatura. (Dal 46′ Nelsson 6 Non semplice prendere il posto di un leader come Mancini al centro della difesa ma il danese non lo fa rimpiangere).

Si piazza su Bonny e lo contiene bene in marcatura. (Dal 46′ Non semplice prendere il posto di un leader come Mancini al centro della difesa ma il danese non lo fa rimpiangere). N’Dicka 6 Solita prestazione solida, senza sbavature.

Solita prestazione solida, senza sbavature. Saelemaekers 6 Il primo tempo è complicato: non sfonda mai contro Valeri. Migliora un po’ nella ripresa. (Dal 65′ Baldanzi 6 Il minutaggio è quello che è e l’ex empolese ha voglia: lo si vede dai tentativi individuali che prova per mettersi in mostra).

Il primo tempo è complicato: non sfonda mai contro Valeri. Migliora un po’ nella ripresa. (Dal 65′ Il minutaggio è quello che è e l’ex empolese ha voglia: lo si vede dai tentativi individuali che prova per mettersi in mostra). Koné 6 Corre tanto e si fa sentire eccome a metà campo. (Dal 46′ Pellegrini 6 Entra col giusto piglio).

Corre tanto e si fa sentire eccome a metà campo. (Dal 46′ Entra col giusto piglio). Paredes 6,5 Si vede che ha qualcosa in più della media per intelligenza tattica e gestione del possesso.

Si vede che ha qualcosa in più della media per intelligenza tattica e gestione del possesso. Gourna-Douath 6 Tanti movimenti senza palla e buoni inserimenti. Aveva giocato solo 58 minuti finora: buona prova. (Dall’80’ Pisilli ng )

Tanti movimenti senza palla e buoni inserimenti. Aveva giocato solo 58 minuti finora: buona prova. (Dall’80’ ) Salah-Eddine 6 Presente in tutte e due le fasi di gioco. (Dal 78′ Angelino ng )

Presente in tutte e due le fasi di gioco. (Dal 78′ ) Soulé 7 Fa espellere Leoni e firma un gol bellissimo su calcio di punizione.

Fa espellere Leoni e firma un gol bellissimo su calcio di punizione. Shomurodov 7 La copertina è di Soulé ma il passaggio cui lo smarca nell’azione del rosso a Leoni è geniale. Nel complesso gioca molto bene.

Top e flop del Parma