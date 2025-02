Furia Roma dopo il pari col Porto, Ranieri come Gasperini: attacco all'arbitro Stieler, il messaggio a Rosetti

Ancora svarioni contro le italiane in Europa, stavolta a lamentarsi è l'allenatore giallorosso: "Prima del loro gol avevamo chiesto il cambio. Troppi cartellini a noi".

L’ansia per l’infortunio di Paulo Dybala, l’amarezza per l’espulsione di Bryan Cristante, la delusione per un pareggio in rimonta dal sapore di beffa: non proprio la migliore delle serate per la Roma a Oporto in Europa League. La squadra di Claudio Ranieri potrà giocarsi la qualificazione all’Olimpico, dove si ripartirà in perfetta parità: l’1-1 dell’Estadio do Dragao, però, ha scatenato grandi rimpianti tra i tifosi. Malumori condivisi dallo stesso allenatore, furibondo per la direzione di gara di Tobias Stieler, il fischietto tedesco designato per il match in Portogallo.

Roma come Atalanta e Milan: proteste arbitrali

Proprio come Gasperini e l’Atalanta – ma qualche malumore non l’aveva nascosto lo stesso Milan – la Roma s’è sentita “scippata” in Europa. Una furia – insolitamente – il tecnico giallorosso al termine della partita. All’aplomb e alla signorilità del baronetto, Ranieri ha anteposto per una volta l’anima sanguigna e battagliera del Testaccio, suo quartiere d’origine, per dar fiato a tutto il suo disappunto e per esternare la sua contrarietà di fronte alla direzione del fischietto tedesco. Ecco cos’ha detto l’allenatore giallorosso al termine della partita d’andata dei playoff di Europa League.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sfogo Ranieri: gli errori di Stieler e il discorso a Rosetti

Una sonora ed evidente sbuffata, poi l’inizio dello sfogo davanti alle telecamere: “Avevamo chiesto il cambio sul gol del Porto, l’arbitro lo sapeva. Abbiamo giocato una partita bellissima, io sono davvero contento per la prestazione dei miei ragazzi. Ora però devo parlare con Rosetti (il designatore per le partite di coppe europee, ndr). Cosa gli dico? Beh: ‘tutti sanno che lei è una persona integerrima, come fa a mandare un arbitro che penalizza sempre la squadra fuori casa? Con lui le squadre in trasferta hanno ottenuto al massimo il pareggio. Ma queste cose lei le sa?’. Ecco, gli direi questo”.

Porto-Roma, Ranieri ai suoi: “Non salutate l’arbitro”

Lo sfogo di Ranieri è proseguito: “L’arbitro prometteva e dava cartellini a caso. Aspettava qualcosa per dare un rigore. Se ho percepito questa predisposizione? Sì, anzi ho detto ai ragazzi di non fiatare e di non lamentarsi. So anche che l’arbitro è convinto di aver fatto bene il suo lavoro. Con otto ammoniti e un rosso da parte nostra, qualche cartellino c’era. Ma non si può irretire l’avversario in questa maniera. Perché ho mandato i miei negli spogliatoi a fine gara? Non volevo che salutassero l’arbitro, non lo meritava. In campo internazionale non si può vedere una cosa del genere. Va ammonito chi simula sempre, piuttosto”. E poi via, in attesa di riabbracciare Dybala e di digerire un pari che sta decisamente stretto.