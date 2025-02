Pagelle Porto-Roma 1-1: Moura risponde a Celik, Cristante espulso nel finale e Dybala va ko

La squadra di Ranieri porta a casa un risultato positivo in vista del ritorno dell'Olimpico: dopo un'ora di parziale dominio, i giallorossi soffrono l'inferiorità numerica.

La Roma di Claudio Ranieri va vicina al colpaccio esterno al “do Dragao”, tenendo testa ai padroni di casa del Porto, bravi a crederci nell’ultimo terzo di gara. Dal vantaggio firmato da Celik all’alba dell’intervallo al pari realizzato da Francisco Moura nella ripresa, prima dell’espulsione di Bryan Cristante per somma di ammonizioni. Finisce 1-1. Entriamo nel dettaglio di top e flop del match, valido per l’andata dei playoff di Europa League.

Porto-Roma 1-1: Moura risponde a Celik, Cristante espulso nel finale

Primo tempo di assoluto livello della Roma di Ranieri, aggressiva e propositiva nella metà campo avversaria, per non favorire l’uscita dal basso del Porto. Dovbyk spreca una buona occasione in avvio, così come Mora, fermato all’ultimo momento da Cristante. Al 20′, però, Dybala viene colpito da Varela e incassa una forte contusione al ginocchio, che lo costringe ad uscire al minuto 39. Dentro Baldanzi. I giallorossi non demordono e ad un passo dall’intervallo sbloccano la gara con Celik, che fa esplodere gli oltre 1.000 tifosi capitolini presenti nel settore ospiti.

Nella seconda frazione, la Roma continua a tenere alto il baricentro, creando i presupposti per il raddoppio. La sfida cambia al 65′, quando Cristante va vicinissimo allo 0-2 e sul ribaltamento di fronte il Porto centra il bersaglio grosso, con un pizzico di fortuna: contropiede fulmineo e Francisco Moura beffa Svilar, complice la deviazione di Baldanzi. Nel finale, l’espulsione di Cristante complica la gara della Roma, che ripartirà dall’1-1 del “do Dragao” fra sette giorni.

Le Pagelle della Roma

Svilar voto 6: Da sottolineare la parata su Mora al di là della posizione di off-side dell’attaccante del Porto. Incolpevole sul gol dei lusitani, condizionato dalla fortuita deviazione di Baldanzi, che inganna l’estremo difensore giallorosso.

voto 6: Da sottolineare la parata su Mora al di là della posizione di off-side dell’attaccante del Porto. Incolpevole sul gol dei lusitani, condizionato dalla fortuita deviazione di Baldanzi, che inganna l’estremo difensore giallorosso. Celik voto 7: Il protagonista che non ti aspetti. Il turco timbra il cartellino a pochi passi dall’intervallo, portando in vantaggio i suoi. Solido in fase difensiva, pericoloso su palla inattiva.

voto 7: Il protagonista che non ti aspetti. Il turco timbra il cartellino a pochi passi dall’intervallo, portando in vantaggio i suoi. Solido in fase difensiva, pericoloso su palla inattiva. Mancini voto 6,5: Schierato al centro del terzetto difensivo, tiene a bada un cliente scomodo come Samu, affidandosi ad esperienza e fisicità.

voto 6,5: Schierato al centro del terzetto difensivo, tiene a bada un cliente scomodo come Samu, affidandosi ad esperienza e fisicità. Ndicka voto 7: Aggressivo, puntuale, pragmatico. In una parola: bravo. Gigantesco nel recupero.

voto 7: Aggressivo, puntuale, pragmatico. In una parola: bravo. Gigantesco nel recupero. Saelemaekers voto 5,5: Prova a duettare con Dybala e Dovbyk, ma senza particolare successo; dal 46′ El Shaarawy voto 6: Entra con il piglio dei tempi migliori, dando una mano anche in fase difensiva. Duttile ed essenziale.

voto 5,5: Prova a duettare con Dybala e Dovbyk, ma senza particolare successo; dal 46′ voto 6: Entra con il piglio dei tempi migliori, dando una mano anche in fase difensiva. Duttile ed essenziale. Cristante voto 6,5: Croce e delizia nella serata del “do Dragao”. Prestazione importante dell’ex centrocampista dell’Atalanta, che domina in mezzo al campo, ma rovina tutto nel finale, guadagnando anzitempo la via degli spogliatoi. Salterà il ritorno.

voto 6,5: Croce e delizia nella serata del “do Dragao”. Prestazione importante dell’ex centrocampista dell’Atalanta, che domina in mezzo al campo, ma rovina tutto nel finale, guadagnando anzitempo la via degli spogliatoi. Salterà il ritorno. Koné voto 6: Si rende pericoloso in avvio, poi dà equilibrio ai suoi a centrocampo. Sostanza e quantità; dal 46′ Pisilli voto 6: Entra con personalità, facendo il suo in mezzo al campo. Bravo a non mollare nel finale.

voto 6: Si rende pericoloso in avvio, poi dà equilibrio ai suoi a centrocampo. Sostanza e quantità; dal 46′ voto 6: Entra con personalità, facendo il suo in mezzo al campo. Bravo a non mollare nel finale. Pellegrini voto 5,5: Poco lucido negli ultimi 20 metri, ma importante in fase di palleggio; dal 67′ Soulé voto 6,5: Entra con lo spirito giusto e contribuisce al raddoppio sull’esterno offensivo del Porto, aiutando Angelino sulla sinistra.

voto 5,5: Poco lucido negli ultimi 20 metri, ma importante in fase di palleggio; dal 67′ voto 6,5: Entra con lo spirito giusto e contribuisce al raddoppio sull’esterno offensivo del Porto, aiutando Angelino sulla sinistra. Angelino voto 6,5: Spinge con costanza sulla sua corsia di competenza, non sbagliando nulla quando viene chiamato a difendere la sua area di rigore.

voto 6,5: Spinge con costanza sulla sua corsia di competenza, non sbagliando nulla quando viene chiamato a difendere la sua area di rigore. Dybala voto 6: La sua partita dura meno di un tempo a causa di un problema al ginocchio, che lo costringe ad abbandonare il terreno di gioco; dal 49′ Baldanzi voto 6: Buon impatto del giovane fantasista, molto sfortunato in occasione del gol subito dalla Roma. È sua la deviazione che inganna Svilar sulla conclusione vincente di Francisco Moura. Atteggiamento giusto.

voto 6: La sua partita dura meno di un tempo a causa di un problema al ginocchio, che lo costringe ad abbandonare il terreno di gioco; dal 49′ voto 6: Buon impatto del giovane fantasista, molto sfortunato in occasione del gol subito dalla Roma. È sua la deviazione che inganna Svilar sulla conclusione vincente di Francisco Moura. Atteggiamento giusto. Dovbyk voto 5,5: Spreca un’ottima occasione in avvio di gara, per poi fare battaglia in mezzo ai centrali del Porto. Può fare di più in fase realizzativa; dal 75′ Paredes s.v.

voto 5,5: Spreca un’ottima occasione in avvio di gara, per poi fare battaglia in mezzo ai centrali del Porto. Può fare di più in fase realizzativa; dal 75′ All. Ranieri voto 6,5: La Roma non sbaglia l’approccio ad una partita così delicata e il merito è anche del suo allenatore. Indovina i cambi nell’intervallo e tranquillizza i suoi nell’ultima mezzora.

Top e Flop del Porto

TOP

Diogo Costa voto 6,5: Tiene a galla il Porto nei momenti difficili e in un minuto consente ai padroni di casa di arrivare al gol del pareggio. Prima la parata d’istinto sul colpo di testa di Cristante e poi l’immediato rilancio in avanti, a favorire la rapida ripartenza che porta alla rete di Moura.

voto 6,5: Tiene a galla il Porto nei momenti difficili e in un minuto consente ai padroni di casa di arrivare al gol del pareggio. Prima la parata d’istinto sul colpo di testa di Cristante e poi l’immediato rilancio in avanti, a favorire la rapida ripartenza che porta alla rete di Moura. Francisco Moura voto 7: È lui l’autore del gol del pareggio lusitano, che tiene aperti i giochi in vista del confronto dell’Olimpico e restituisce ossigeno alla formazione di Anselmi.

FLOP

Mora voto 5: Si divora una ghiotta chance in avvio, per poi galleggiare all’altezza della trequarti offensiva per gran parte della gara. Una volta finita la benzina, viene sostituito.

voto 5: Si divora una ghiotta chance in avvio, per poi galleggiare all’altezza della trequarti offensiva per gran parte della gara. Una volta finita la benzina, viene sostituito. Borges voto 5,5: Non trova lo spiraglio giusto a tu per tu con Angelino, rinunciando spesso e volentieri ad affondare sulla fascia destra. Contenuto e annullato per circa un’ora.