Roma, weekend libero per Hummels e Paredes: Ranieri non li convoca per Venezia, scoppia il putiferio

Dopo la disfatta di San Siro col Milan, l'allenatore dei giallorossi lascia due big a casa per la trasferta col Venezia. La decisione lascia interdetti molti tifosi.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Massimiliano Allegri, appassionato di cavalli, li mandava al prato. Celebre da questo punto di vista è la battuta dell’ex allenatore della Juventus su Mehdi Benatia. Claudio Ranieri pure ricorre al riposo forzato per giocatori stanchi o protagonisti di partite al di sotto delle aspettative. Nel mirino del mister testaccino sono finiti Hummels e Paredes, spediti per qualche giorno in vacanza. Non prenderanno parte, infatti, alla trasferta di campionato di Venezia. Weekend libero per entrambi, circostanza davvero insolita per due calciatori professionisti.

Roma eliminata: in due pagano il prezzo

La Coppa Italia ha mietuto qualche vittima. Certo, la principale è la Roma che è stata eliminata dalla competizione per mano del Milan. Nel complesso i giallorossi hanno disputato una gara sottotono, con qualcheduno ancor meno in gamba rispetto agli altri. Claudio Ranieri, uomo esperto e mister navigato, ne ha individuati ben due ai quali ha preferito concedere qualche giorno di vacanza. Il riferimento è a Hummels e Paredes.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’annuncio del mister in conferenza

I due calciatori, non certo dei novellini, non saranno convocati dall’esperto allenatore per la trasferta con il Venezia. Questo l’annuncio di Ranieri nel corso della conferenza stampa dell’anti-vigilia: “Non vedrete nei convocati Hummels e Paredes. Sono umani, nessuna bocciatura, ho deciso di dargli qualche giorno di vacanza in famiglia perché ci servono di più se ricaricano le batterie mentali“.

I tifosi perplessi per la scelta di Ranieri

Insomma, alla fine Hummels e Paredes si sono allenati ieri e poi si sono assentati in regolare permesso. Resteranno a riposo fino a lunedì. Una decisione che, al netto dell’amore incondizionato della piazza nei confronti del mister, ha lasciato interdetti molti tifosi. Tra i commenti raccolti via social troviamo frasi del tipo: “Ma davvero hanno bisogno di farsi il weekend fuori? Almeno non postassero foto“. Frasi che ben sintetizzano il pensiero comune.