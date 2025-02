Le liste Champions ed Europa League: da Juventus e Milan a Roma e Lazio quanti big fuori

Non mancano le sorprese nelle liste comunicate dai club che si preparano ad affrontare la fase a eliminazione diretta delle competizioni europee

Chiuso il calciomercato, le coppe europee entrano nel vivo con la fase a eliminazione diretta. Di conseguenza, i club hanno ufficializzato le liste per la seconda parte di Champions ed Europa League. Non mancano le sorprese per quanto riguarda le italiane: ecco le scelte definitive di Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Lazio e Roma.

Liste Champions ed Europa League: come funziona

Calato il sipario sulla finestra invernale di mercato, ogni club può cambiare al massimo tre calciatori rispetto alla prima fase. Resta la distinzione tra la lista A con un massimo di 25 elementi, ci cui almeno otto formati in patria, e la lista B che comprende i nati dal 2003 in poi che abbiamo giocato nel club un minimo di 36 mesi nella fascia d’età tra i 15 e i 21 anni.

Champions, Inter: c’è il nuovo acquisto Zalewski

Nessuna sorpresa per l’Inter, che inserisce nella rosa chiamata ad affrontare gli ottavi di Champions l’unico nuovo acquisto di gennaio Zalewski, preso dalla Roma per sostituire Buchanan, mandato in prestito al Villarreal. Ancora fuori dalla lista Correa.

La lista definitiva dell’Inter

1 Yann Sommer

2 Denzel Dumfries

6 Stefan de Vrij

7 Piotr Zielinski

8 Marko Arnautovic

9 Marcus Thuram

10 Lautaro Martinez

12 Raffaele Di Gennaro

13 Josep Martinez

15 Francesco Acerbi

16 Davide Frattesi

20 Hakan Calhanoglu

21 Kristjan Asllani

22 Henrikh Mkhitaryan

23 Nicolò Barella

28 Benjamin Pavard

30 Carlos Augusto

31 Yann Bisseck

32 Federico Dimarco

36 Matteo Darmian

59 Nicola Zalewski

95 Alessandro Bastoni

99 Mehdi Taremi

Milan, spazio a Gimenez, Joao Felix e Walker

Ci sono – e non poteva essere altrimenti – i grandi acquisti messi a segno durante il mercato di gennaio. Dunque, dentro Gimenez, Joao Felix e Walker, esclusi ovviamente i calciatori che hanno lasciato Milanello: Calabria, Bennacer, Okafor e Morata.

Fa invece parte della lista l’infortunato Emerson Royal, che dovrebbe tornare a disposizione solamente a metà marzo. Il brasiliano spinge a sorpresa fuori Alex Jimenez. Non c’è spazio per Bondo e Sottil, altri rinforzi della campagna di riparazione invernale.

La lista definitiva del Milan

Lista A: Maignan, Tomori, Thiaw, Pavlovic, Walker, Emerson Royal, Theo Hernandez, Fofana, Loftus-Cheek, Reijnders, Musah, Chukwueze, Pulisic, Joao Felix, Leao, Abraham, Gimenez, Sportiello, Florenzi, Terracciano, Gabbia (formato club).

Lista B: Nava, Torriani, Bakoune, Bartesaghi, Bozzolan, Camarda, Coubis, Eletu, Liberali, Magni, Malaspina, Paloschi, Sia, Traore

Juventus: escluso uno dei nuovi arrivati

I ceduti Danilo, Arthur e Fagioli fanno a spazio a tre dei quattro colpi di Giuntoli a gennaio: Veiga, Kelly e Kolo Muani. Come preventivato, niente fare per Alberto Costa, il terzino destro portoghese acquistato dal Vitoria Guimaraes per 15 milioni di euro e protagonista di un video con Thiago Motta al termine di un allenamento alla Continassa che ha scatenato i tifosi bianconeri.

La lista definitiva della Juventus

LISTA A

1 Perin

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

11 Gonzalez

12 Veiga

14 Milik

15 Kalulu

16 McKennie

17 Adzic

19 Thuram

20 Kolo Muani

22 Weah

23 Pinsoglio

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

32 Cabal

LISTA B

10 Yildiz

36 Anghelè

37 Savona

38 Daffara

40 Rouhi

51 Mbangula

Atalanta, Gasp punta su Maldini jr e Posch

Della rosa che si appresta a disputare il playoff di Champions League non fanno parte gli infortunati Scalvini e Scamacca, che avrebbero potuto fornire una grossa mano in questa seconda e ultima partite di stagione.

La sfortuna, però, si è nuovamente accanita sui due calciatori che fanno anche parte del giro della Nazionale. Godfrey e Zaniolo, ceduti, spalancano le porte della coppa dalle grandi orecchie a Maldini jr e Posch.

La lista definitiva dell’Atalanta

LISTA A

Portieri: Carnesecchi, Rui Patricio, Rossi;

Difensori: Hien, Posh, Djimsiti, Kolasinac, Toloi, Kossounou;

Centrocampisti: Ruggeri, Bellanova, Cuadrado, Sulemana, Zappacosta, De Roon, Ederson, Samardzic, Pasalic, Brescianini;

Attaccanti: De Ketelaere, Lookman, Retegui, Maldini

LISTA B

Vlahovic, Palestra

Europa League, Lazio: fuori tutti i nuovi acquisti

Un po’ a sorpresa la Lazio ha decidere di escludere la lista tutti i nuovi arrivati, ovvero Ibrahimovic, Belahyane e Provstagaard. Luca Pellegrini è sempre più un caso: dopo essere stato tagliato dalla lista campionato, arriva un’altra batosta: niente Europa.

La lista definitiva della Lazio

2 Gigot

4 Patric

5 Vecino

6 Rovella

7 Dele-Bashiru

8 Guendouzi

9 Pedro

10 Zaccagni

11 Castellanos

13 Romagnoli

14 Noslin

18 Isaksen

19 Dia

20 Tchaouna

23 Hysaj

29 Lazzari

30 Tavares

34 Gila

35 Mandas

55 Furlanetto

77 Marusic

94 Provedel

Roma, ci sono Gollini, Rensch e Nelsson

Ranieri, che si gioca gli ottavi nel delicato spareggio col Porto, ha sostituito Ryan, Hermoso, Le Fée e Zalewski con i nuovi arrivati Gollini, Rensch e Nelsson. Non sono stati inseriti nella lista gli altri due acquisti Gourna-Douath e Salah-Eddine.

La lista definitiva della Roma