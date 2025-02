Champions: Sky, Dazn, Tv8 o Amazon? Dove vedere playoff con Juve, Milan e Atalanta in diretta tv e streaming

La programmazione dei playoff di Champions League. Sky, Prime Video e TV 8: come seguire i match delle italiane impegnate nel torneo continentale

La prima parte di Champions League è finita. Il nuovo formato con il maxi-campionato con 36 squadre lascia spazio ai turni ad eliminazione diretta che ci ricollegano al passato della massima manifestazione continentale per club. Il sorteggio non è stato così malvagio per le italiane, con tanto di derby azzurro evitato. Andiamo però a capire come poter seguire il torneo sulle varie piattaforme televisive.

Il calendario stilato dalla UEFA

La UEFA ha stilato il proprio calendario dei playoff dai quali uscirà il nome delle otto che avranno la possibilità di proseguire il torneo. Partecipano al turno ben tre italiane: Atalanta, Milan e Juventus in rigoroso ordine di classifica della prima fase. Per quanto riguarda gli orari si proseguirà con il doppio turno 18.45 e 21 e sarà così fino agli ottavi di finale inclusi. Sembra scontato intuire come potrebbero essere suddivise le gare tra le varie TV per i match che si giocheranno tra l’11 e il 12 febbraio e il 18 e il 19 dello stesso mese.

Dove vedere playoff Champions – Le gare di andata

Queste le partite di andata e la probabile divisione in tv:

martedì 11 febbraio, ore 18.45 – Brest-PSG (Sky e NOW)

martedì 11 febbraio, ore 21.00 – Juventus -PSV (Sky e NOW)

-PSV (Sky e NOW) martedì 11 febbraio, ore 21.00 – Manchester City-Real Madrid (Sky e NOW)

martedì 11 febbraio, ore 21.00 – Sporting Lisbona-Dortmund (Sky e NOW)

mercoledì 12 febbraio, ore 18.45 – Club Brugge- Atalanta (Sky e NOW)

(Sky e NOW) mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – Monaco-Benfica (Sky e NOW)

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – Celtic-Bayern Monaco (Sky e NOW)

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – Feyenoord-Milan (Amazon Prime Video)

Dove vedere playoff Champions – I match di ritorno

Queste le partite di ritorno e la probabile divisione in tv:

martedì 18 febbraio, ore 18.45 – Milan -Feyenoord (Sky e NOW)

-Feyenoord (Sky e NOW) martedì 18 febbraio, ore 21.00 – Atalanta- Club Brugge (Sky e NOW)

Club Brugge (Sky e NOW) martedì 18 febbraio, ore 21.00 – Bayern Monaco-Celtic (Sky e NOW)

martedì 18 febbraio, ore 21.00 – Benfica-Monaco (Sky e NOW)

mercoledì 19 febbraio, ore 18.45 – Borussia Dortmund-Sporting Lisbona (Sky e NOW)

mercoledì 19 febbraio, ore 21.00 – PSG-Brest (Sky e NOW)

mercoledì 19 febbraio, ore 21.00 – PSV- Juventus (Amazon Prime Video)

(Amazon Prime Video) mercoledì 19 febbraio, ore 21.00 – Real Madrid-Manchester City (Sky e NOW)

Come funzionano i diritti TV della Champions

Partiamo da un presupposto: tutto la Champions League viene trasmessa in esclusiva da Sky e NOW. C’è solamente un’eccezione alla regola rappresentata dalla miglior partita del mercoledì che finisce invece nelle mani di Prime Video. Per chi non dovesse avere alcun abbonamento alle emittenti private, c’è la possibilità di vedere in chiaro una gara su TV8 esclusivamente tra formazioni straniere. In tal senso spicca Real Madrid-Manchester City. Anche Bayern Monaco-Celtic e il derby francese PSG-Brest potrebbero essere fonte di interesse.