Milan, da Maldini un tesoretto per arrivare a Gimenez: Santi vuole San Siro ma la Champions non aiuta

Il Milan e Santiago Gimenez non vedono l’ora di incontrarsi, ma sulla loro strada c’è ancora l’ostacolo posto dal Feyenoord, che dopo essere stato sorteggiato contro i rossoneri nei playoff di Champions League non vorrebbe cedere il messicano a una diretta concorrente. Ad aiutare il Milan, però, ci sono ora i 7 milioni che spettano al club dal passaggio di Daniel Maldini all’Atalanta.

Milan, la Champions non aiuta nella trattativa per Gimenez

Il sorteggio di Champions League non ha di certo dato una mano alle strategie di mercato del Milan: proprio quando il Feyenoord era sul punto di dire di sì alla corte serrata dei rossoneri e cedere Santiago Gimenez, l’abbinamento contro la squadra di Sergio Conceiçao ha raffreddato la trattativa.

Il club olandese, infatti, non vorrebbe cedere il centravanti messicano proprio a una diretta concorrente nei prossimi playoff di Champions. Il Milan resta però fiducioso, anche perché Gimenez vuole trasferirsi al più presto in rossonero.

Feyenoord, il tecnico rassegnato a perdere Gimenez

La volontà del giocatore è chiara, sull’argomento è intervenuto anche il tecnico del Feyenoord, Brian Priske, che alla stampa olandese ha confessato che trattenere Gimenez sarà molto difficile. “Mi piacerebbe molto tenere Santi perché è un giocatore molto bravo – ha detto l’allenatore della squadra olandese – . Spero che potremo tenerlo, ma non è solo una mia decisione. Capisco che i giocatori abbiano molta ambizione. Fa parte del calcio quando i giocatori vogliono andare alle grandi competizioni, perché è importante avere ambizione. Il carburante per le persone nello sport è realizzare i sogni, quindi capisco sicuramente Gimenez”.

Milan, un tesoretto dalla cessione di Maldini all’Atalanta

Mentre il giocatore preme per partire, il Milan ha da oggi una carta in più da giocare nella trattativa per Gimenez. Con il passaggio di Daniel Maldini dal Monza all’Atalanta, infatti, i rossoneri incasseranno ben 7 milioni di euro, pari al 50% della somma pagata dai bergamaschi al club brianzolo. Questo “tesoretto” potrà essere utilizzato dal Milan per alzare ulteriormente l’offerta per Gimenez e arrivare a quei 35 milioni di euro che potrebbero far definitivamente capitolare il Feyenoord.