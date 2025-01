Milan, la sfida col Feyenoord condiziona anche il mercato: che maglia indosserà Gimenez, Conceicao non può sbagliare

Sorteggiati gli accoppiamenti del prossimo turno della massima competizione continentale: rossoneri in campo dopo aver chiuso al tredicesimo posto la fase campionato

Il Milan di Sergio Conceiçao affronterà gli olandesi del Feyenoord nei playoff di Champions League. Andata al “de Kuip” di Rotterdam l’11 o il 12 febbraio, ritorno a San Siro il 18 o 19 febbraio. Chi avrà la meglio staccherà il pass per gli ottavi di finale della massima competizione continentale, in programma tra il 4 e il 12 marzo.

Con qualche mal di testa di rito per la necessità di imparare a conoscere tutti i crismi regolamentari della nuova edizione, che si appresta per la prima volta nella sua storia a essere scandita dal passaggio a degli spareggi per accedere agli ottavi di finale, è stato composto il tabellone che promette spettacolo con una serie di incontri mozzafiato per capire chi muoverà un altro passo verso la gloria e chi si fermerà come le formazioni dalla venticinquesima alla trentaseiesima, già eliminate.

Milan-Feyenoord ai playoff: con chi giocherà Gimenez?

Dopo aver chiuso la League Phase al tredicesimo posto della classifica generale, perdendo in casa della Dinamo Zagabria, il Milan di Sergio Conceiçao affronterà ai playoff il Feyenoord di Priske. Incrocio di mercato perché da qui al 3 febbraio il bomber Gimenez potrebbe vestirsi di rossonero incrociando quelli che diventerebbero i suoi ex compagni di squadra. Il calciomercato riserva un dettaglio tutt’altro che marginale, un possibile trasferimento che potrebbe cambiare gli equilibri nel breve ancor prima che nel lungo termine.

Ibrahimovic non ha nascosto l’interesse per il centravanti messicano, che sarebbe un rinforzo ideale soprattutto se Morata dovesse essere ceduto al Galatasaray dopo non essere riuscito a imporsi nei suoi primi mesi in rossonero. Una sfida nella sfida che rende ancor più palpitante il doppio confronto a eliminazione diretta che il Diavolo è costretto a disputare non essendo riuscito a portare a casa un successo che gli avrebbe garantito di balzare immediatamente alla fase successiva.

Milan, possibile derby agli ottavi di finale

L’Inter potrebbe affrontare una tra Juventus e Milan negli ottavi di Champions League 2024/2025. Per scoprirlo sarà però necessario attendere il tabellone che verrà disegnato il 21 febbraio alle 12, quando saranno sorteggiati gli ottavi di finale. Al momento l’unica cosa certa è che in caso di passaggio del turno contro PSV e Feyenoord, una tra Juventus e Milan affronterà i nerazzurri agli ottavi, mentre l’altra se la dovrà vedere contro l’Arsenal.