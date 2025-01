Flop Juve, Motta vince il Tapiro d'oro: "Non so se mangerò la colomba a Torino". Lite con Conte, la verità

L'allenatore bianconero intercettato da Valerio Staffelli dopo l'ennesima figuraccia: la clamorosa ammissione ai microfoni dell'inviato di "Striscia la notizia".

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Almeno un trofeo da allenatore della Juventus l’ha portato a casa. Thiago Motta si è infatti aggiudicato il Tapiro d’oro, il simpatico “riconoscimento” che spetta di diritto a chi, per vari motivi, si ritrova particolarmente “attapirato” a causa di una delusione, una figuraccia o una reprimenda subita. Questa volta Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia, non ha avuto dubbi: chi, dopo le ultime sconfitte, può sentirsi più mogio e rattristato di Motta?

L’allenatore della Juve intercettato da Valerio Staffelli

L’addetto al recapito dei tapiri ha atteso Motta all’uscita del centro d’allenamento della Juventus a Vinovo. Il tecnico italo-brasiliano, alla guida della sua autovettura, ha riconosciuto il personaggio e si è fermato cordialmente. Sorridendo alle battute e rispondendo alle domande del suo interlocutore. Alcune decisamente piccanti e pungenti. Come quella sul possibile esonero, invocato con forza da tantissimi sostenitori della Vecchia Signora, o sul clamoroso battibecco con Antonio Conte, tecnico del Napoli, in occasione dell’ultimo match di campionato al Maradona.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Thiago Motta, l’ammissione sul possibile esonero

Alla domanda di Staffelli – “Signor Motta, la mangerà la colomba?” – l’ex allenatore del Bologna ha ammesso tutte le difficoltà vissute negli ultimi tempi dalla sua Juventus: “È un momento così e stiamo cercando di superarlo. Chi lo sa se riuscirò a mangiarla la colomba… In questo lavoro pensiamo sempre alla prossima partita, non possiamo pensare ad altro”. Quindi sullo screzio con Conte dopo un applauso di Motta all’arbitro Chiffi: “Applaudi sto c…”, la critica dell’allenatore del Napoli. “Ho applaudito l’arbitro perché ha fatto un’ottima partita, quello che ha fatto Conte non l’ho visto”, la spiegazione di Thiago.

Juve-Motta al capolinea? Le parole di Ezio Greggio

La curiosità è che il servizio sul Tapiro d’oro all’allenatore della Juventus è stato lanciato da Ezio Greggio, uno degli storici conduttori del tg satirico di Canale 5. Greggio che, proprio dopo la sconfitta di Napoli, aveva aspramente criticato Motta per la sua gestione. “Lo ringraziamo perché si è fermato e ha accettato il Tapiro”, le parole del comico. Di sconfitte, per giunta, nel frattempo la Juventus ne ha rimediata un’altra, in Champions League contro il Benfica. E la posizione di Motta si è fatta ancora più delicata e traballante.