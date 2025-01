Juventus, c’è il PSV ai playoff: l’urna dà una mano a Thiago Motta, l’incubo di Bosz e anche il Napoli potrebbe aiutare

Evitato il derby italiano col Milan, la Juventus ritrova ai playoff il Psv Eindhoven che ha già affrontato e battuto nella fase campionato. Ma da settembre è cambiato tutto

Evitato il derby italiano col Milan, ai playoff di Champions League la Juventus dovrà vedersela di nuovo con il Psv Eindhoven. L’urna di Nyon ha dunque sorriso a Thiago Motta, che non può fallire la doppia sfida contro la capolista dell’Eredivisie, già affrontata e battuta nel corso della fase campionato.

Champions League, c’è ancora il Psv per la Juventus

I 25 volte campioni d’Olanda hanno chiuso la prima parte della nuova Champions League al 14esimo posto con 14 punti, due in più rispetto ai bianconeri, finiti ventesimi per via del ko interno col Benfica nell’ultimo turno. Guai a sottovalutare il club di Eindhoven, unica squadra capace di mandare al tappeto il Liverpool di Arne Slot, che aveva vinto le precedenti sette partite della coppa dalle grandi orecchie.

È vero: il precedente dello scorso settembre nella fase campionato sorride alla Juventus, che si era imposta 3-1 con i gol di Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez. Ma è altrettanto vero che il Psv ha fatto tesoro di quel ko per costruire le sue fortune in Europa, mentre l’entusiasmo iniziale per la nuova era Motta è andato via via spegnendosi a causa di risultati deludenti tanto in Champions quanto in campionato.

L’incubo di Bosz e chi deve temere la Juventus

Niente da fare: l’urna di Nyon non ha accontentato Peter Bosz. Già, il tecnico del Psv aveva confessato di preferire il derby olandese col Feyenoord alla Juventus. Dei bianconeri aveva infatti detto: “Per noi non sarebbe l’ideale, lo sappiamo bene perché li abbiamo già incontrati”.

Ma il 61enne ex Borussia Dortmund, Leverkusen e Lione ha diverse frecce al proprio arco con cui far male agli avversari. Dall’esperto centravanti Luuk De Jong al giovane americano Ricardo Pepi, passando per la freccia Bakayoko, oggetto del desiderio dei top club del Vecchio Continente. E, ancora, i vari Boscagli e Schouten, che in Italia ha giocato col Bologna.

Mercato, il Napoli in soccorso della Signora?

Il Napoli potrebbe rivelarsi un inaspettato alleato della Juve in queste ultime frenetiche ore di mercato. Sì, perché gli azzurri sono ancora a caccia del sostituito di Kvaratskhelia e tra i tanti nomi appuntati sul taccuino del ds Manna è spuntato anche quello di Noa Lang, numero 10 del Psv per cui i partenopei avrebbero offerto 25 milioni di euro.

L’esterno offensivo sarebbe ben disposto a trasferirsi alle falde del Vesuvio, ma al momento il club olandese fa muro.

Thiago Motta da dentro o fuori: fallire è vietato

Nonostante risultati al di sotto delle aspettative, finora Thiago Motta non è mai stato messo in discussione dalla società. Ma la sensazione è che il futuro nel capoluogo piemontese dell’allenatore italo-brasiliano sia inevitabilmente legato ai playoff.

In caso di mancato approdo agli ottavi, chissà che il club non decida di optare per il clamoroso ribaltone. Del resto, ai piedi della Mole inizia a circolare il nome di Igor Tudor.