Porto-Roma, dove vederla in diretta tv e streaming Europa League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Ranieri potrebbe puntare su Pellegrini, si rivedono Hummels e Paredes. Le probabili formazioni e dove seguire la gara in tv e streaming

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Trasferta in Portogallo per la Roma che, dopo aver mancato l’assalto diretto agli ottavi di finale di Europa League, affronta il Porto nella prima delle due sfide dei playoff: si inizia stasera (ore 21) all’Estadio Do Dagrao, giovedì 20 febbraio è in programma il ritorno all’Olimpico (ore 18.45). Di seguito le probabili formazioni e dove seguire la gara in tv e in streaming.

Porto-Roma, quando si gioca

L’urna di Nyon non è stata benevola per la Roma, che per accedere agli ottavi di finale di Europa League dovrà sbarazzarsi del Porto. Si inizia stasera, alle ore 21, all’Estadio Do Dragao: i giallorossi arrivano al confronto reduci dal blitz in campionato a Venezia, mentre i lusitani hanno impattato 1-1 in casa contro lo Sporting Lisbona capolista.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ai fini dell’accesso agli spareggi è stata decisiva la vittoria contro l’Eintracht Francoforte nell’ultimo atto della Phase League; il Porto ha chiuso la fase a gironi al 18° posto. La qualificazione della Roma potrebbe regalare un affascinante confronto agli ottavi contro la Lazio, che ha dominato la Phase League chiudendo al 1° posto. Ecco le informazioni per seguire l’incontro Roma-Porto in diretta TV e streaming:

Partita: Porto-Roma

Dove: Estadio Do Dragao, Oporto

Quando: giovedì 13 febbraio 2025

Orario: 21:00

Diretta Tv e streaming: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252), Sky Go, NOW Tv

Competizione: Europa League

A che ora e dove vedere Porto-Roma in tv e streaming

Chi vorrà seguire in diretta Porto-Roma potrà collegarsi su Sky a partire dalle ore 21. Il match sarà trasmesso su Sky Sport, Sky Sport Uno oppure su Sky Sport 4K. Inoltre Sky Sport seguirà le 4 gare delle ore 21 in diretta con Diretta Gol (Sky Sport 251 e NOW).

In alternativa, sarà possibile seguire l’evento in streaming su Sky Go e Now Tv, sia sui dispositivi mobili (smartphone, tablet…) che fissi, tramite l’accesso all’app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick Tv.

Fai qui il tuo abbonamento a Now

Porto-Roma, le probabili formazioni

Claudio Ranieri dovrà fare a meno dell’infortunato Rensch oltre al lungodegente Marin e ai fuori lista Salah-Eddine e Gourna-Douath. Potrebbe “rispolverare” Lorenzo Pellegrini, lasciato fuori dai titolari nelle ultime uscite. Per favorire la titolarità del capitano, possibile ricorso al 3-4-2-1, con Pellegrini e Dybala alle spalle di Dovbyk. Si rivedranno anche Hummels e Paredes, “in vacanza” contro il Venezia. Sulle corsie esterne Saelemaekers e Angelino.

Il Porto dovrebbe rispondere con un offensivo 3-4-3 per provare a spostare subito l’ago della bilancia dalla sua parte. In difesa la meteora juventina Thiago Djalò, in mezzo al campo l’ex interista Joao Mario. In attacco il tridente formato da Pepê, Omorodion e Mora.

PORTO (3-4-3): Diogo Costa; Pères, Otávio, Thiago Djalò; João Mário, Eustáquio, Varela, F. Moura: Pepê, Omorodion, Vieira. All. Anselmi.

Diogo Costa; Pères, Otávio, Thiago Djalò; João Mário, Eustáquio, Varela, F. Moura: Pepê, Omorodion, Vieira. All. Anselmi. ROMA (3-4-2-1): Svilar; N’Dicka, Hummels, Mancini; Angeliño, Paredes, Koné, Saelemaekers; Pellegrini, Dybala; Dovbyk. All. Ranieri.

L’arbitro del match

Ad arbitrare la gara Porto-Roma sarà il tedesco Tobias Stieler, coadiuvato dai connazionali Christian Gittelmann e Mark Borsch. Il quarto ufficiale sarà Florian Badstübner, in sala Var saranno impegnati Sören Storks e Christian Dingert.

Stieler vanta una discreta esperienza in ambito europeo con 60 partite dirette tra Champions League ed Europa League. Il tedesco incontra la Roma a più di 7 anni di distanza dall’ultima volta: il 5 dicembre 2017 arbitrò in Roma-Qarabaq, match della fase a gironi di Champions League. Vinse la Roma con un gol di Diego Perotti.

Nel 2016, invece, diresse Roma-Viktoria Plzen di Europa League: 4-1 per i giallorossi con tripletta di Dzeko e un autogol di Mateju (per i cechi a segno Martin Zeman). Stieler ha diretto anche due gare europee del Porto: 3-3 contro il Manchester United in Phase League e nel 2019 nella vittoria dei lusitani in casa del Krasnodar.