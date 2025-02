Europa League, spicca Az-Galatasaray: programma e orari dell'andata dei playoff, dove vederli in tv

Tutte le info utili per vedere in diretta tv e streaming l'anata degli ottavi della competizione UEFA: riflettori puntati sulla Roma, ma non solo

Archiviata la due giorni di Champions, riflettori puntati sui playoff di Europa League. Dall’attesissimo confronto tra Porto e Roma alla curiosità che accompagna il Galatasaray di Osimhen e Mertens, ospite dell’Az Alkmaar. Entriamo nel dettaglio del programma completo delle gare d’andata e delle info utili per seguirle in diretta tv e live in streaming.

Dove vedere i playoff di Europa League in diretta tv e streaming

Tutte le partite valide per i playoff di Europa League, in programma a partire dalle ore 18:45 di oggi, saranno trasmesse in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport, con l’opzione “Diretta Gol” sempre attiva sul 251. Inoltre, Sky ha scelto di rendere visibile in chiaro su TV8 la sfida Az Alkmaar-Galatasaray, con tante vecchie conoscenze della nostra Serie A protagoniste in terra olandese. Lo stesso match andrà in onda anche sul canale 202 di Sky.

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now, piattaforme disponibili su App Store e Play Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Una volta inserite le credenziali di riferimento, avrete la possibilità di selezionare uno degli eventi in palinsesto e godervi comodamente i 90 minuti su pc, smartphone e tablet. Highlights online sul canale YouTube di Sky Sport poco dopo il triplice fischio delle gare in calendario.

Il programma completo dei playoff di Europa League: orari e palinsesto tv

Si apre il sipario sulla fase ad eliminazione diretta della UEFA Europa League, con tante sfide interessanti e un giovedì che si preannuncia ricco di gol e spettacolo. Da Fenerbahce-Anderlecht, che mette di fronte due club storici del panorama continentale, a Ferencvaros-Viktoria Plzen, fino all’appuntamento della Real Sociedad, impegnata in casa del Midtjylland. L’Union Saint-Gilloise, invece, se la vedrà con l’Ajax, a caccia di una qualificazione che rispetterebbe il pronostico della vigilia.

Alle 21, invece, spazio alla Roma di Claudio Ranieri, che farà visita al Porto al “do Dragao”, nella speranza di centrare il pass per gli ottavi di finale. Occhio al Galatasaray di Osimhen e Mertens, orfano dell’infortunato Icardi, che sfiderà l’Az Alkmaar. Accompagnate da meno appeal PAOK-Steaua Bucarest e Twente-Bodo/Glimt.