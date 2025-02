Venezia-Roma 0-1 pagelle: un rigore di Dybala allunga la striscia sì giallorossa, Di Francesco nei guai

Top e flop: Dybala, Angelino, Mancini sono i migliori per i giallorossi per le occasioni prodotte sotto rete. Radu salva l'impossibile ma non basta

Un rigore segnato da Dybala dopo un’ora basta alla Roma per trovare la gloria e battere fuori casa il Venezia per 1-0: 8 risultati utili in campionato per la squadra di Ranieri e seconda vittoria consecutiva fuori casa. L’episodio chiave al 57′: Angelino cade in area, atterrato da Marcandalli, e l’arbitro Zufferli concede il penalty. La Joya sblocca la gara dal dischetto battendo Radu, fino a quel momento insuperabile. Nel primo tempo erano stati sempre i giallorossi a provare a sbloccare la gara con Dovbyk e Dybala, con una chance anche per El Shaarawy, anche se l’occasione migliore l’aveva avuta Mancini con un colpo di testa salvato sulla linea da Nicolussi Caviglia.

Il Venezia, che ha reclamato invano 3 rigori, in particolare al 12′ per mani di Mancini, resta abile nel palleggio, meno a creare una volta arrivato all’altezza del limite dell’area avversaria. Con questo risultato la Roma resta al 9° posto a quota 34; il Venezia, invece, al secondo ko di fila, è penultimo con 16 punti in classifica.

Venezia-Roma, la chiave tattica della gara

Venezia in campo con il 3-5-2. Qualche cambio per Di Francesco che inserisce Marcandalli in difesa al posto di Schingtienne, oltre al debutto di Radu tra i pali. Il portiere romeno è rimasto nella prima parte di stagione, senza essere però inserito nella lista Serie A. Davanti c’è Fila a fare coppia con Yeboah in attacco. Solo panchina per Oristanio.

Roma in campo con il 3-4-2-1. Ranieri cambia un po’, anche in previsione dello spareggio di Europa League contro il Porto. Non rinuncia alla coppia Dybala-Dovbyk, ma c’è Rensch sulla fascia destra al posto di Saelemaekers. In panchina Pellegrini, non convocati Paredes e Hummels.

Nella Roma si sente la doppia assenza di Pellegrini e Paredes che sono certamente più palleggiatori di Gourna-Douath e Cristante, anche se i palloni in attacco sono arrivati grazie anche al movimento di Dybala che ha fatto il trequartista classico.

I giallorossi cercano la costruzione del gioco attraverso le fasce per provare ad allargare la difesa avversaria. Il Venezia, invece, resta compatto al centro del campo e per impedire ai giallorossi di trovare profondità sugli esterni cerca il raddoppio in marcatura su Angelino e Rensch.

Venezia-Roma, curiosità: vacanza per Hummels e Paredes

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Venezia e ha spiegato il perché della vacanza concessa a Hummels e Paredes: “Sono scelte del mister, hanno giocato tantissime partite e ci sta che avessero bisogno di qualche giorno libero per staccare”.

I top e flop del Venezia

Radu 6.5. Per due volte nel primo tempo si immola su Dovbyk impedendo alla Roma di sbloccare la gara.

Per due volte nel primo tempo si immola su Dovbyk impedendo alla Roma di sbloccare la gara. Nicolussi Caviglia 6.5. Al 30′, con un’acrobazia sulla linea di porta, evita un gol quasi certo dei giallorossi su un colpo di testa di Mancini da posizione ravvicinata.

Al 30′, con un’acrobazia sulla linea di porta, evita un gol quasi certo dei giallorossi su un colpo di testa di Mancini da posizione ravvicinata. Yeboah 6. Al 21′, sugli sviluppi di un corner va vicinissimo alla rete del vantaggio: si accentra sul sinistro, ma calcia centrale e salva Svilar.

Al 21′, sugli sviluppi di un corner va vicinissimo alla rete del vantaggio: si accentra sul sinistro, ma calcia centrale e salva Svilar. Marcandalli 5. Al 57′ commette un’ingenuità che costa un calcio di rigore a sfavore per il Venezia: in marcatura su Dybala, scala su Angelino ma lo atterra in area.

I top e flop della Roma

Dybala 7 . Al 57′ realizza il gol del vantaggio giallorosso da calcio di rigore, sempre preziose le sue giocate, salta spesso l’uomo.

. Al 57′ realizza il gol del vantaggio giallorosso da calcio di rigore, sempre preziose le sue giocate, salta spesso l’uomo. Angelino 7. Al 56′ conquista un calcio di rigore anticipando in area Marcandalli. Chiude la gara in crescendo.

Al 56′ conquista un calcio di rigore anticipando in area Marcandalli. Chiude la gara in crescendo. Mancini 6.5. Sale molto in fase offensiva e nel primo tempo si rende protagonista in due possibili occasioni gol.

Sale molto in fase offensiva e nel primo tempo si rende protagonista in due possibili occasioni gol. Dovbyk 6. Ha due occasioni per far gol nel primo tempo ma trova la pronta respinta di Radu.

Ha due occasioni per far gol nel primo tempo ma trova la pronta respinta di Radu. Cristante 5.5. Non brilla in fase offensiva quando sotto rete, al 26′, si divora una possibile palla gol da posizione ravvicinata.

Non brilla in fase offensiva quando sotto rete, al 26′, si divora una possibile palla gol da posizione ravvicinata. Pisilli 5.5. Manca un’occasione importante per chiudere la gara all’ 87′ con un colpo di testa alto e al lato.

