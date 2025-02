Grazie per aver seguito la diretta di Venezia-Roma e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A Enilive 2024-2025.14:27

90'+4' Baldanzi chiude un triangolo con Saelemaekers, c'è Candé a chiudere ma la Roma resta in attacco grazie a questo calcio d'angolo conquistato. Manca davvero poco alla fine.14:23

90'+3' Il Venezia perde palla: Saelemaekers cerca Shomurodov in profondità, ma arriva la grande chiusura di Bjarkason.14:22

90'+2' DENTRO SHOMURODOV! Ultimo cambio anche per la Roma con l'ingresso di Shomurodov che prende il posto di Dovbyk nel recupero di questo match.14:20

90'+1' Oristanio non riesce a servire nello spazio Maric, ma l'arbitro chiama un fallo in favore dei padroni di casa. Il Venezia combatte per cercare il pareggio in extremis.14:21

90'+1' 4 minuti di recupero in questo secondo tempo.14:19

90' Buono stop di Dovbyk che può provare ad affondare verso l'area di rigore, Candé bravissimo nel tackle scivolato senza commettere fallo.14:18

88' PISILLI MANCA IL 2-0! Angelino cerca e trova Pisilli che a due passi dalla linea di porta non trova lo specchio. L'arbitro però aveva già fischiato per un fallo dello stesso Angelino su Bjarkason.14:16

88' Rischia qualcosa Mancini con un contrasto su Gytkjaer proprio dentro l'area, tutto ok per il sig. Zufferli.14:16

86' OCCASIONISSIMA VENEZIA! Cross da destra di Bjarkason per Maric sul secondo palo, ma c'è Mancini che salva tutto anticipando l'attaccante dei padroni di casa.14:14

84' 61% di possesso palla per il Venezia in questa partita. Impressionante questo dato, ma come conclusioni nello specchio è avanti la Roma: 5 tiri a 3 in porta.14:13

82' Proteste Venezia con Di Francesco che si fa sentire col quarto ufficiale per il fallo fischiato a Zerbin su Nelsson. Sbracciata leggera dell'esterno che viene punita dal sig. Zufferli.14:11

81' OCCASIONE ROMA! Crea Cristante, palla dentro per Celik che sovrasta tutti di testa senza trovare però lo specchio della porta.14:10

81' DENTRO GYTKJAER! E dentro anche l'altro attaccante Gytkjaer che prende il posto di Fila che in questo secondo tempo ha combinato poco.14:09

80' DENTRO MARIC! Di Francesco mette dentro gli attacchi: spazio per Maric che prende il posto di Kike Pérez che si è fatto comunque apprezzare a centrocampo.14:09

79' Dybala in panchina, sembra in buone condizioni dopo essere uscito anche per la pallonata subita. Anche se Ranieri aveva già pensato di toglierlo 20 minuti prima pensando anche a Porto-Roma di giovedì.14:08

77' Baldanzi riesce a conquistare una punizione nella metà campo avversario. Intanto pronto l'ultimo cambio per il Venezia: sarà una doppia sostituzione per cercare di trovare il pareggio in questo finale.14:06

74' CI PROVA DOVBYK! Si rivede l'ucraino che, doppo il passaggio di Saelemaekers, cerca il tiro ma trova la deviazione in angolo di Schingtienne.14:03

73' RIPARTENZA ROMA! I giallorossi conquistano palla sulla trequarti e vanno via veloce verso l'area di rigore: palla verso Baldanzi, ma è bravissimo Zerbin a rientrare e a scippare palla all'ex Empoli.14:02

71' CAMBIO VENEZIA! Altra sostituzione decisa da Di Francesco che prova a lanciare Bjarkason per questo finale: fuori Ellertsson che ha giocato sulla fascia a piede invertito senza incidere più di tanto in questo match.14:00

69' GIALLO CELIK! Duro intervento di Celik su Zerbin e viene ammonito il difensore turco.13:58

68' ECCO IL CAMBIO! Dentro Baldanzi per Dybala che ha superato l'ora di gioco. L'argentino è riuscito ad essere decisivo in questo match col gol che mancava da più di un mese.13:57

67' Flipper nell'area del Venezia, ma Cristante e Mancini non riescono a calciare verso la porta di Radu. Sarà rimessa dal fondo.13:56

66' Pronto ad entrare Baldanzi che è appostato a bordo campo. Uscirà Dybala, autore del gol del vantaggio giallorosso.13:55

63' Gioco fermo dopo la pallonata subita da Dybala sul tiro da fuori di Kike Pérez.13:52

61' GIALLO PER CRISTANTE! Transizione per il Venezia che continua a spingere per trovare subito il pareggio, si gioca il fallo tattico Cristante che viene ammonito. Era anche diffidato e salterà la prossima sfida col Parma.13:58

60' PROTESTE VENEZIA! Nicoloussi Caviglia fa un passaggio filtrante per Kike Pérez che però non riesce a calciare per il disturbo con Mancini e l'uscita di Svilar. Subito reazione dei padroni di casa.13:48

58' DENTRO NELSSON! Ranieri cambia anche modulo, passando a una difesa a 5 con Nelsson a fare il centrale. Fuori El Shaawary.13:51

58' DENTRO ORISTIANO! Non male la partita di Yeboah, ma Di Francesco vuole qualcos'altro in avanti e fa entrare Oristanio al suo posto.13:51

58' DENTRO PISILLI! Cambia anche Ranieri che inserisce Pisilli per tenere più palla: dentro al posto Gourna Douath che, ricordiamo, era già ammonito.13:49

58' FUORI MARCANDALLI! Proprio l'autore del fallo da rigore Marcandalli lascia il campo per Schingtienne, con Di Francesco che si affida al terzo titolare per questa seconda parte di gara.13:49

58' Sesto gol in campionato per Paulo Dybala che non segnava in Serie A dal 29 dicembre scorso, contro il Milan.13:47

57' GOL! Venezia-ROMA 0-1! Rete di Paulo Dybala che trasforma il rigore spiazzando Radu. Non una buona Roma in questo secondo tempo, ma Dybala su rigore lancia i giallorossi.



Guarda la scheda del giocatore Paulo Dybala13:46

55' RIGORE PER LA ROMA! Angelino va dentro l'area e viene messo giù da Marcandalli. Tocca per primo lo spagnolo ed è penalty per i giallorossi.13:44

54' Si può ripartire senza l'ingresso dello staff medico delle due squadre. Intanto Ranieri manda diversi giocatori a scaldarsi, non contento dell'approccio a questo secondo tempo.13:42

53' Gioco fermo per il contrasto tra Busio e Mancini. Entrambi i giocatori restano a terra.13:41

51' RIPARTENZA VENEZIA! Yeboah mette in difficoltà la Roma sulla transizione difensiva, viene messo giù ma c'è pronto Fila che cerca la conclusione. C'è la deviazione di Celik e corner per i padroni di casa.13:39

49' Dybala vede e serve Dovbyk che controlla nonostante la deviazione di Candé, è bravo però Zerbin a chiudere sull'ucraino che aveva perso l'attimo sullo stop.13:38

47' Yeboah vede Busio libero e cerca il passaggio filtrante, capisce tutto Ndicka che chiude la linea di passaggio.13:36

47' DENTRO SAELEMAEKERS! Ranieri cambia dopo l'intervallo: sulla destra torna ad occupare il suo posto Saelemaekers che prende il posto di Rensch.13:34

47' SI RIPARTE! Fischio del sig. Zufferli che dà il via al secondo tempo: primo possesso per la Roma.13:34

Nella Roma si sente la doppia assenza di Pellegrini e Paredes che sono certamente più palleggiatori di Gourna-Douath e Cristante, anche se i palloni in attacco sono arrivati grazie anche al movimento di Dybala che ha fatto il trequartista classico. La Roma dovrebbe però provare ad allargare maggiormente la difesa avversaria con Angelino e Celik che, per ora, non sono riusciti a sfondare. Nel Venezia c'è buon gioco a centrocampo, Yeboah e Fila si sono anche fatti vedere, ma manca il giocatore che faccia l'ultimo passaggio. Vediamo se si accende Busio nella ripresa.13:23

La Roma ci ha provato con Dovbyk e Dybala, una chance anche per El Shaarawy, ma l'occasione migliore ce l'ha avuta Mancini con il salvataggio sulla linea di Mancini. Insomma, la squadra di Ranieri ci ha provato nonostante non sia riuscita a controllare molto palla a centrocampo. Venezia bravo a palleggiare, meno a creare una volta arrivato all'altezza del limite dell'area avversaria.13:21

FINISCE IL 1° TEMPO! Fischio di Zufferli che manda tutti negli spogliatoi, col risultato di 0-0 al Penzo. Il Venezia tiene maggiormente palla, la Roma è più pericolosa, ma il risultato non si è ancora sbloccato in questo lunch match.13:19

45'+1' La Roma non sfrutta questa corsa di Rensch, con lo stesso giocatore ex Ajax che sbaglia in realtà il passaggio per Celik in area, col turco che commette poi fallo in attacco. Il Venezia era scoperto.13:18

45' Un minuto di recupero in questo primo tempo.13:17

45' Ancora proteste dei giocatori del Venezia che chiedono un tocco di mano di Ndicka sul rinvio di Mancini, ma non c'è nulla.13:17

44' MARCANDALLI DI TESTA! Schema del Venezia su calcio di punizione con Kike Pérez che riceve da Yeboah e manda sul secondo palo dove svetta Marcandalli, palla a lato di poco.13:16

40' Schema della Roma da calcio d'angolo: palla dentro per Angelino che cerca il cross morbido a sua volta, palla direttamente tra le braccia di Radu. Lo schema non ha funzionato alla perfezione, diciamo così.13:12

39' El Shaarawy questa volta cerca Dovbyk che fa il movimento sul secondo palo, ma arriva la chiusura di Marcandalli che chiude sull'ucraino.13:10

39' EL SHAARAWY NON CI ARRIVA! Ancora pericolosa la Roma in area, ma El Shaarawy non arriva al tiro sull'invito da sinistra di Dybala. Era un'ottima occasione per l'ex Milan che si era liberato dalla marcatura di Busio.13:10

37' ANCORA DOVBYK! Celik serve Dovbyk che gira di testa, ma Radu si allunga e riesce a respingere in calcio d'angolo. Di nuovo pericoloso l'attaccante ex Girona.13:09

33' Proteste di Di Francesco per una spinta di Mancini su Fila. Il sig. Zufferli era lì davanti e ha deciso di far continuare il gioco.13:05

31' 58% di possesso palla per il Venezia in questa prima mezz'ora di gioco13:03

30' ROMA VICINO AL GOL! Giallorossi sfiorano il vantaggio con Mancini che sorprende Radu, anche grazie alla deviazione di Marcandalli, ma non Nicolossi Caviglia che evita il gol del capitano della Roma con un'acrobazia sulla linea di porta.13:04

29' Doppio errore. Prima Radu rischia tantissimo con un rinvio errato, non ne approfitta la Roma con Cristante che sbaglia il passaggio per Ndicka.13:01

26' CI PROVA CRISTANTE! Mancini addirittura in zona d'attacco a fare da sponda, poi El Shaarawy scarica per Cristante che sbaglia però la misura del tiro e manda a lato.12:58

24' GIALLO PER CANDÉ! Combinazione Nicolussi Caviglia-Busio, ma Mancini anticipa Fila. Sulla riparte Candé è costretto al fallo su Dybala e si prende il giallo per l'intervento.12:57

23' Mancini rischia qualcosa con le sue proteste in direzione dell'arbitro. Il capitano della Roma si lamenta per una trattenuta di FIla, già ammonito, e voleva un altro cartellino.12:55

21' CI PROVA YEBOAH! Sugli sviluppi del corner va al tiro Yeboah che si accentra sul sinistro, ma calcia centrale: blocca Svilar. Il Venezia, comunque, è vivo e cerca ogni occasione possibile per colpire.12:53

20' Fila bravo a controllare palla sulla trequarti, allarga per Ellertsson che cerca il tiro-cross deviato in angolo.12:52

18' Flipper nell'area della Roma questa volta: Marcandalli non riesce ad andare al tiro sull'opposizione di Mancini, poi arriva Svilar a spegnere ogni velleità recuperando in uscita.12:50

16' CI PROVA DOVBYK! La Roma va vicino al gol con la combinazione Dybala-Celik che porta al tiro Dovbyk, ma Radu para il tentativo dell'attaccante ucraino.12:48

14' Visionati entrambi gli episodi in sala VAR: tutto regolare e si può ripartire. Sempre 0-0 quando siamo arrivati ormai al 14'.12:46

13' C'è comunque un check del VAR in corso. Sia per il tocco di braccio di Mancini, sia per l'intervento di Cristante successivo su Zerbin finito a terra.12:47

12' IL VENEZIA CHIEDE IL RIGORE! Numero di Zerbin sulla sinistra, palla per Yeboah che conclude col sinistro. Palla deviata da Mancini: i giocatori del Venezia chiudono il penalty, ma è tutto ok per l'arbitro Zufferli.12:45

11' Fila gioca per Busio, cercando l'inserimento in area di rigore, capisce tutto Mancini che chiude la linea di passaggio. Può ripartire la Roma.12:44

11' Ranieri manda a scaldarsi Pisilli. Gourna-Douath ha preso un brutto colpo alla caviglia e verrà monitorato, anche se si è comunque rialzato. E l'ex Salisburgo ha già preso un giallo. Il tecnico della Roma non vuole rischiare.12:43

10' GIALLO PER FILA! Subito un altro ammonito: questa volta è per l'attaccante del Venezia Fila che interviene in ritardo su Gourna-Douath.12:42

9' GIALLO GOURNA-DOUATH! Subito un giallo per il neo acquisto della Roma che interviene in maniera irruenta su Zerbin.12:41

6' DYBALA AL TIRO! La Roma resta in zona d'attacco e arriva il sinistro di Dybala da dentro l'area: palla non tanto potente e Radu risponde in tuffo.12:39

6' DOPPIA OCCASIONE ROMA! Sugli sviluppi del corner la Roma va al tiro prima con El Shaarawy poi con Dovbyk, si accende un flipper in area e primo pericolo per Radu.12:38

5' Cristante vede e serve Angelino: stop dello spagnolo in area di rigore, ma c'è Ellertsson ad effettuare una grande chiusura. Primo corner per la Roma.12:37

2' YEBOAH A TERRA IN AREA! Fila cerca il compagno di reparto in area, Yeboah finisce però a terra sul contatto con El Shaarawy che aveva capito tutto ed è stato bravo ad inserirsi per anticipare l'attaccante del Venezia. Ed è così: è Yeboah a far fallo sull'italo egiziano. Punizione per la Roma.12:35

2' Primo pallone toccato in Serie A da Gourna-Douath, l'ultimo acquisto della Roma nella sessione di mercato appena conclusa.12:34

1' SI PARTE! Fischio del sig. Zufferli e primo possesso per i padroni di casa, con la classica divisa tutta nera con fianchi di colore arancione. Divisa bianca per la Roma.12:32

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto al Penzo. A dirigere questo incontro sarà il sig. Luca Zufferli della sezione di Udine. Il fischietto classe sarà '90 sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Dei Giudici e dal quarto ufficiale Paride Tremolada. Nella VAR room ci sono Daniele Chiffi (VAR) e Maurizio Mariani (AVAR).12:25

Quella del Penzo sarà la 36a sfida tra Venezia e Roma: i precedenti vedono avanti i giallorossi con 15 vittorie oltre a 9 pareggi e 8 successi per i lagunari. L'ex Di Francesco non ha mai battuto la Roma da allenatore.12:32

Così ha detto Ranieri sulla mancata convocazione di Hummels e Paredes: "Non li troverete tra i convocati. Già ve lo dico, non perché abbiano giocato male le ultime partite, ma perché hanno giocato troppo. Con De Rossi non giocavano, con Juric non giocavano, con me hanno sempre giocato. Li ho lasciati a casa, in vacanza, per stare con la loro famiglia"12:16

Ranieri cambia un po', anche in previsione dello spareggio di Europa League contro il Porto. Non rinuncia alla coppia Dybala-Dovbyk, ma c'è Rensch sulla fascia destra al posto di Saelemaekers. In panchina Pellegrini, addirittura non convocati Paredes e Hummels.12:15

Qualche cambio per Di Francesco che inserisce Marcandalli in difesa al posto di Schingtienne, oltre al debutto di Radu tra i pali. Il portiere romeno è rimasto nella prima parte di stagione, senza essere però inserito nella lista Serie A. Davanti c'è Fila a fare coppia con Yeboah in attacco. Solo panchina per Oristanio.12:14

FORMAZIONI UFFICIALI: La Roma si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano Svilar - Celik, Mancini, Ndicka - Rensch, Cristante, Gourna-Douath, Angeliño - El Shaarawy, Dybala - Dovbyk. All. Claudio Ranieri. A disposizione: De Marzi, Gollini - Saud, Nelsson, Salah-Eddine, Buba Aboubacar - Lo.Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers – Baldanzi, Shomurodov, Soulé12:11

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Venezia si schiera con un 3-5-2 in cui figurano Radu - Marcandalli, Idzes, Candè - Ellertsson, Kike Pérez, Nicolussi Caviglia, Busio, Zerbin - Yeboah, Fila. All. Eusebio Di Francesco. A disposizione: Joronen, Grandi - Haps, Schingtienne, Carboni, Zampano - Condé, Chiesurin, Doumbia, Bjarkason, Oristanio - Gytkjaer, Maric.12:33

La Roma arriva a questo match con una serie positiva di 7 gare consecutive. L'arrivo di Claudio Ranieri si è fatto sentire, con i giallorossi che ambiscono nuovamente a qualificarsi alle Coppe europee. La squadra giallorossa ha però perso l'ultima gara disputata, quella contro il Milan di Coppa Italia per 3-1 a San Siro.12:02

Periodo negativo per il Venezia che ha colto solo 3 punti nelle ultime 6 giornate. La squadra di Di Francesco ha pareggiato negli scontri salvezza contro Verona, Parma e Empoli, ma è solo penultima in classifica. L'ultima vittoria per la squadra lagunare risale al 22 dicembre contro il Cagliari in casa, grazie ai gol di Zampano e Sverko.12:01

Benvenuti alla diretta scritta di Venezia-Roma, gara valida per la Giornata 24 della Serie A Enilive 2024-2025. Si gioca allo stadio Penzo di Venezia.11:59

