Venezia-Roma, moviola: Zufferli dice no a tre rigori su quattro, quante proteste

La prova dell’arbitro Zufferli nel lunch match di serie A analizzata ai raggi X dall’esperto Luca Marelli, il fischietto friulano ne ha ammoniti 5

Tecnicamente in crescita, Zufferli – la scelta per Verona-Roma– è una delle ultime fiamme di Rocchi che lo sta proponendo con costanza. Rigido nell’applicazione del regolamento, ben strutturato fisicamente, ma con alcune lacune che sta sistemando, arbitra dal 2006 ed è stato insignito della “Panchina verde” nel 2008, dal luglio 2021 è presente nell’organico della CAN. Il suo debutto nel massimo Campionato è avvenuto il 12 febbraio 2023 in occasione della partita Bologna-Monza ma aveva convinto poco e l’anno scorso è stato utilizzato poco in A.

In stagione ha debuttato male in Roma-Empoli, commettendo un paio di errori gravi per poi riprendersi nelle gare successive fino a diventare una garanzia. Perfetto nella penultima uscita in Napoli-Verona, così così in Roma-Genoa, maluccio in Juve-Empoli ma come se l’è cavata all’Allianz il fischietto di Udine?

I precedenti di Zufferli con Venezia e Roma

Cinque i precedenti per il direttore di gara con gli arancioneroverdi, con 3 pareggi e 2 sconfitte. Erano soltanto due i precedenti del fischietto di Udine con i giallorossi, entrambi giocati allo stadio Olimpico. Tutte e due le gare si sono disputate nella stagione in corso, ma sono terminate con esiti opposti. La prima, infatti, è Roma-Empoli del 25 agosto finita 2-1 per i toscani, mentre la seconda è Roma-Genoa 3-1 del 17 gennaio 2025.

L’arbitro ha ammonito cinque giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Dei Giudici con Tremolada IV uomo, Chiffi al Var e Mariani all’Avar, l’arbitro ha ammonito Gourna-Douath, Fila, Candè, Ndicka, Celik.

Venezia-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 9′ eccessivo il cartellino giallo a Gourna-Douath per un fallo tutto sommato standard in scivolata su Zerbin, al 10′ intervento in leggero ritardo di Fila proprio su Gourna-Douath e giallo severo anche per lui. Al 12′ numero di Zerbin sulla sinistra, palla per Yeboah che conclude col sinistro. Palla deviata da Mancini con la mano: i giocatori del Venezia chiudono il penalty, ma è tutto ok per l’arbitro Zufferli. C’è un chek del Var sia per il tocco di braccio di Mancini, sia per l’intervento di Cristante successivo. ma arriva l’ok: niente rigore, si gioca.

Al 24’ giallo a Candè per fallo su Dybala. Al 29′ Zerbin, con un fallo, impedisce a Rensch di raggiungere un pallone a pochi metri dall’area di rigore: qui ci stava l’ammonizione. Al 33′ Mancini appoggia due mani su Fila, che finisce immediatamente a terra: non è rigore.

Al 45′ ancora proteste dei giocatori del Venezia che chiedono un tocco di mano di Ndicka sul rinvio di Mancini, ma non c’è nulla. Al 55′ Angelino va dentro l’area e viene messo giù da Marcandalli. Tocca per primo lo spagnolo ed è penalty per i giallorossi con Dybala che dal dischetto non sbaglia. Al 61′ per un fallo tattico Ndicka viene ammonito. Al 69′ ammonito Celik per fallo su Zerbi. Dopo 4′ di recupero Venezia-Roma finisce 0-1.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sugli episodi dubbi della gara è il talent di Dazn Luca Marelli, che parte si sofferma sul primo penalty chiesto al 12′ dal Venezia:: “Distanza ravvicinata, il braccio vicino al corpo, Mancini tocca con la mano ma per me non è rigore, fa bene Zufferli a non fischiare”.