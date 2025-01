Quando si giocano Juve-PSV, Feyenoord-Milan, Bruges-Atalanta e Porto-Roma: c'è concomitanza con Sanremo

Carlo Conti disperato: ha fatto posticipare l'inizio del Festival per non duellare con la Coppa Italia e si ritrova tre big in campo tra Champions ed Europa League.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Si racconta che Carlo Conti, quando ha letto il calendario dei playoff di Champions e di Europa League, si sia messo le mani tra i capelli. Già perché la Rai, che aveva chiesto e ottenuto di non finire in competizione con la Coppa Italia (il 4 e il 5 febbraio si giocano Atalanta-Bologna e Milan-Roma), si ritroverà a “duellare” con la Champions League. Tutte le big giocheranno in prima serata, sia quelle impegnate nella coppa più prestigiosa sia la Roma che invece fa l’Europa League. Proprio nella settimana del Festival di Sanremo. E si sa, tra il calcio e la musica gli italiani non hanno mai avuto dubbi: all’unico grande amore, la squadra del cuore, non rinunceranno mai.

La Champions durante il Festival, Carlo Conti disperato

Durante le notti magiche del Festival sono in programma le sfide d’andata dei playoff di Champions, Europa e Conference League, anche se a Viale Mazzini forse lo avevano dimenticato: d’altro canto, la Rai non trasmette più partite di una certa importanza, a livello di club, ormai da tempo. O forse s’aspettavano che tutte e quattro chiudessero tra le prime otto. Saranno invece tre le italiane in campo nella coppa più importante, Juventus, Milan e Atalanta. Una in Europa League, la Roma. Zero in Conference. L’Inter è già agli ottavi di Champions, la Fiorentina agli ottavi di Conference: entreranno in gioco soltanto a marzo e il 21 febbraio sapranno contro chi, attraverso i sorteggi in programma a Nyon.

Playoff Champions, date e orari delle partite d’andata

La Juventus col PSV Eindhoven giocherà alle 21 di martedì 11 febbraio, serata inaugurale della kermesse canora. Il giorno dopo, mercoledì 12 febbraio, alle 18.45 tocca all’Atalanta di scena sul campo del Club Brugge, mentre alle 21 c’è Feyenoord-Milan. Gran finale con l’Europa League: giovedì 13 febbraio la Roma gioca il suo match d’andata del playoff alle 21 sul campo del Porto. Tutte big in campo, tutte in prima serata. Ecco invece il calendario completo delle sfide di Champions:

11/2 ore 18.45 Brest-PSG

11/2 ore 21.00 Juventus-PSV

11/2 ore 21.00 Manchester City-Real Madrid

11/2 ore 21.00 Sporting-Borussia Dortmund

12/2 ore 18.45 Bruges-Atalanta

12/2 ore 21.00 Monaco-Benfica

12/2 ore 21.00 Celtic-Bayern

12/2 ore 21.00 Feyenoord-Milan

Champions League, così al ritorno: tutti gli orari

E per le partite di ritorno, in programma la settimana successiva? In questo caso, nessun problema di concomitanza con Sanremo o con altri importanti eventi nazional-popolari. Chi ha giocato il mercoledì la settimana precedente, gioca di martedì (è il caso di Atalanta e Milan, in campo al Gewiss Stadium e a San Siro nella serata del 18 febbraio), mentre chi ha giocato l’andata il martedì, il ritorno lo gioca di mercoledì (la Juventus a Eindhoven). Per la Roma sfida di ritorno all’Olimpico contro il Porto di giovedì, ma alle 18.45. Ecco il calendario della Champions, partite di ritorno dei playoff: