Champions League, lo sfottò del City al Real Madrid invecchia male: Adeyemi alimenta i rimpianti del Napoli

La squadra di Guardiola, due volte in vantaggio, perde in casa contro i Blancos di Ancelotti e lo striscione per prendere in giro Vinicius si rivela un clamoroso boomerang

Pubblicato: 11-02-2025 23:22 Condividi