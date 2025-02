Cagliari-Parma 2-1, pagelle e moviola: apoteosi sarda con Coman da record, Pecchia affonda in zona B

I sardi si aggiudicano lo scontro salvezza, qualche polemica per un gol annullato agli emiliani e un rigore negato ai sardi dall’arbitro Di Bello

Il Cagliari batte il Parma nella sfida della paura. Bissando il sucesso dell’andata i sardi si aggiudicano lo scontro salvezza dopo una gara tutta nervi, con pochissime occasioni, dove s’è capito presto che chi avrebbe segnato per primo l’avrebbe spuntata. Dopo un primo tempo a ritmi blandi dove si ricorda solo un palo di Mina e un gol annullato a Bonny per fuorigioco di Camara la gara si sblocca poco prima del quarto d’ora della ripresa: cross di Augello, sfiora Adopo, tocco decisivo di Vogliacco che beffa Suzuki. Arriva poi un eurogol di Coman – al primo gol in A – che al 70′ – tre minuti dopo il suo ingresso in campo – di destro mette sotto l’incrocio.

Un colpo di testa di Leoni su assist di Bonny a 12’ dalla fine riaccende i ducali ma è tardi: tre punti d’ossigeno per i sardi che si staccano dalla zona calda, salendo a 24 punti, e per inguaiare Pecchia. Il suo Parma (al secondo ko di fila), sempre più “cicala”, ora sarebbe in B con 20 punti al terzultimo posto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Top e flop Cagliari

Mina 6,5 . Sfortunato sul palo colpito al 23′, puntuale fino alla fine.

. Sfortunato sul palo colpito al 23′, puntuale fino alla fine. Adopo 6. Decisivo in occasione del gol del vantaggio

Decisivo in occasione del gol del vantaggio Viola 5,5 . Volenteroso ma sprecone, crea ma non finalizza.

. Volenteroso ma sprecone, crea ma non finalizza. Felici 6.5 . Tra i migliori, instancabile sulla fascia

. Tra i migliori, instancabile sulla fascia Piccoli 5.5. Si muove molto ma spesso a vuoto.

Si muove molto ma spesso a vuoto. Coman 7. Entra al 78′ e segna al 71′ con una prodezza che chiude il match

Top e flop Parma

Suzuki 4.5 . Poche luci e molte ombre, sempre incerto nelle uscite, perde palloni sanguinosi e solo a tratti si riscatta tra i pali. Ha qualche colpa anche sul secondo gol.

. Poche luci e molte ombre, sempre incerto nelle uscite, perde palloni sanguinosi e solo a tratti si riscatta tra i pali. Ha qualche colpa anche sul secondo gol. Vogliacco 5.5. Non paga solo l’autorete ma anche una prova al di sotto delle aspettative.

Non paga solo l’autorete ma anche una prova al di sotto delle aspettative. Bernabé 6 . Non giocava per infortunio dal 4 novembre e si presenta subito con una punizione che sfiora la traversa. Recuperato.

. Non giocava per infortunio dal 4 novembre e si presenta subito con una punizione che sfiora la traversa. Recuperato. Camara 6 . Quando lo servono sa rendersi sempre pericoloso

. Quando lo servono sa rendersi sempre pericoloso Bonny 6.5 . Entra alla mezzora al posto dell’infortunato Djuric e dopo 7′ dal suo ingresso in campo segna di testa ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nella ripresa colpisce anche un palo e fornisce l’assist per il gol di Leoni

. Entra alla mezzora al posto dell’infortunato Djuric e dopo 7′ dal suo ingresso in campo segna di testa ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nella ripresa colpisce anche un palo e fornisce l’assist per il gol di Leoni Leoni 6. Gol di razza ma inutile

Chi è l’arbitro Di Bello

Nuova chance per Di Bello, la scelta di Rocchi per Cagliari-Parma: il fischietto brindisino l’anno scorso era stato messo in castigo dopo i disastri in Lazio-Milan e dopo un lungo stop aveva arbitrato quasi solo in serie B, per la gioia di Gasperini che lo aveva spesso criticato. Quest’anno gli era stata affidata una gara di terza fascia come Cagliari-Como poi è stato chiamato a fischiare una big, in Empoli-Juve senza convincere e quindi è stato discreto in Empoli-Como ma è ricaduto in grossi errori in Atalanta-Udinese. Ultima uscita deludente in Roma-Parma. Vediamo come se l’è cavata in Sardegna.

I precedenti di Di Bello con Cagliari e Parma

E’ stata la ventiduesima volta di Di Bello con i sardi ed il bilancio non è a favore degli stessi. Infatti sotto la sua direzione sono arrivate quattro vittorie e cinque pareggi a fronte di ben dodici sconfitte. L’ultimo incrocio con Di Bello risale alla partita di questa stagione contro il Monza, la quale è terminata sul risultato di 2-1 grazie alle reti di Caprari e Zortea e Piccoli. Undici gli incroci con i ducali (3 vittorie, 4 pari e 4 ko)

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni con Crezzini IV uomo, Mazzoleni al Var e Paganessi all’Avar, l’arbitro ha ammonito Camara ed Hernani.

Cagliari-Parma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 35′ indecisione di Suzuki che non trattiene la sfera in uscita e poi la riprende ma l’impressione è che tocchi al di là della linea dell’area di rigore, Di Bello lascia correre. Al 38′ segna il Parma con Bonny di testa ma la rete viene annullata per fuorigioco di Camara, da cui era partito l’assist. Dopo il check del Var arriva la conferma: la rete non è regolare.

Al 47′ proteste per un mani di Vogliacco in area ma il braccio del giocatore, in caduta per fermare un cross, era quasi attaccato al corpo. Al 55′ per un intervento in ritardo su Zappa ammonito Camara. Al 92′ giallo anche per Hernani. Dopo 5′ di recupero Cagliari-Parma finisce 2-1.