Cagliari-Lazio, moviola: un gol annullato e un rigore negato, Var decisivo ma il fischietto dov'era?

La prova dell’arbitro Manganiello nel posticipo di serie A analizzata ai raggi X da Luca Marelli, il fischietto di Pinerolo non ha ammonito giocatori

Vanta una discreta esperienza, arbitrando in A dal 2014 (esordio in Chievo-Inter 2-1) Manganiello, la scelta di Rocchi per Cagliari-Lazio. Dal 2022 dirige anche alcune gare del campionato cipriota. In questa stagione era stato impegnato solo in serie B inizialmente, poi ha collezionato sette gettoni in A ma come se l’è cavata ieri l’arbitro di Pinerolo?

I precedenti di Manganiello con Cagliari e Lazio

E’ stato l’undicesimo incrocio tra Manganiello e i biancocelesti: otto vittorie e due sconfitte finora, con il precedente vincente di Lecce in questa stagione. Ventuno precedenti invece con i sardi: nove vittorie, cinque pari e sette k.o. lo score.

L’arbitro non ha ammonito nessuno

Coadiuvato dagli assistenti Berti e Cipressa con Monaldi IV uomo, Paterna al Var e Abisso all’Avar, l’arbitro non ha ammonito alcun calciatore.

Cagliari-Lazio, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara in cui Manganiello non ha mai estratto neanche un giallo. Al 10′ manca un giallo a Viola per fallo su Zaccagni lanciato in velocità. Al 16′ Castellanos, anticipato da un difensore, palla che arriva a Mina , la palla carambola su Dia ed entra in porta. L’assistente segnala fuorigioco, inesistente, ma c’era un tocco di braccio dell’attaccante in ogni caso, segnalato dal Var. Gol annullato. Al 26′ contatto in area cagliaritana tra Felici e Hysaj, Manganiello fa correre.

Al 57′ dubbi in area di rigore del Cagliari. Subito dopo il gol dei sardi, su una respinta di Caprile la palla carambola sul braccio largo, e poggiato a terra, di Mina. Per Manganiello e il Var non ci sono gli estremi per il calcio di rigore, nonostante le proteste della Lazio. Al 66′ segna Castellanos, c’è un controllo al Var per la posizione dell’attaccante numero 19, tenuto però in gioco dalla posizione di Luperto. Dopo 5′ di recupero Cagliari-Lazio finisce 1-2.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è il talent di Dazn Luca Marelli che si sofferma sul gol annullato a Dia: “La posizione da valutare è quella di Dia. Se Luperto non fa una giocata c’è fuorigioco. Il gol poi viene annullato perchè segnato con la mano sinistra”.