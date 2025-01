Europa League, il tabellone: Roma-Lazio, derby possibile agli ottavi. Ma prima Ferencvaros o Porto per Ranieri

Classifica finale e verdetti dopo la league phase: biancocelesti primi, i giallorossi chiudono in sedicesima posizione. Dal sorteggio uno scenario suggestivo e clamoroso.

Anche l’Europa League ha vissuto il suo elettrizzante finale della fase campionato: diciotto partite in contemporanea, situazione di classifica in evoluzione costante, scenari da sogno o da brivido disegnati da un gol fatto o subito, anche su altri campi. Alla fine per le due italiane – anzi, per le due romane – il lieto fine è arrivato comunque: la Lazio, pur perdendo a Braga, ha centrato la qualificazione da prima della classe, con tutti i vantaggi – economici e di tabellone – che questo può comportare. La Roma invece, battendo l’Eintracht ha scacciato i fantasmi, approdando almeno ai playoff.

Lazio prima, Baroni soddisfatto

Sconfitta indolore per i biancocelesti in Portogallo. Per la squadra di Baroni il primo posto per la miglior differenza reti rispetto all’Athletic Bilbao e la qualificazione diretta agli ottavi (ma non è una novità: si sapeva dalla scorsa settimana) anche se il cammino potrebbe diventare tortuoso. Alla Lazio, infatti, potrebbe toccare in sorte la Roma. “Il derby? Questa è una competizione meravigliosa, tutte le partite sarebbero difficili o intriganti“, la versione ‘diplomatica’ del tecnico laziale. Le altre possibili avversarie oltre ai giallorossi: Viktoria Plzen, Ferencvaros o Porto.

Roma 15ma, Ranieri invita alla calma

Per la Roma c’è da superare un turno in più. Grazie alle reti di Angelino e Shomurodov, l’undici di Ranieri ha battuto l’Eintracht e chiuso al quindicesimo posto. Ai playoff, in base al sorteggio, si troverà di fronte il Ferencvaros (abbordabile) o il Porto (decisamente più insidioso). Poi, in caso di passaggio del turno, una doppia sfida comunque tostissima: contro l’Athletic Bilbao o, appunto, la Lazio. “Andiamo piano e guardiamo partita per partita”, la saggezza di Ranieri. “Quando sono arrivato si temeva addirittura la retrocessione, adesso leggo che dobbiamo vincere l’Europa League”.

Europa League, così playoff e ottavi

Detto delle due possibili avversarie della Roma ai playoff e del clamoroso scenario derby agli ottavi, quali sono gli altri abbinamenti? Quelli delle otto sfide di playoff usciranno fuori dal sorteggio in programma alle 13 di venerdì 31 gennaio, mentre per il tabellone completo bisognerà attendere l’esito proprio dei doppi confronti, in programma il 13 e il 20 febbraio. Ecco i piazzamenti finali della fase campionato e i possibili incroci.

Playoff (13-20 febbraio)

Sfida 1 – 17. Ferencvaros o 18. Porto contro 15. Roma o 16. Viktoria Plzen

Sfida 2 – 17. Ferencvaros o 18. Porto contro 15. Roma o 16. Viktoria Plzen

Sfida 3 – 20. Midtjylland o 19. AZ contro 13. Real Sociedad o 14. Galatasaray

Sfida 5 – 22. Paok Salonicco o 21. Union St. Gilloise contro 11. FCSB o 12. Ajax

Sfida 7 – 24. Fenerbahce o 23. Twente contro 9. Bodo Glimt o 10. Anderlecht

Ottavi (6-13 marzo)