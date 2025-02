Pagelle Cagliari-Lazio 1-2: Zaccagni la sblocca, Piccoli riacciuffa ma Castellanos decide il match, Hysaj ko

La 24esima giornata di Serie A si chiude con la vittoria dei biancocelesti: prova di sostanza e qualità dei sardi, ma non basta per muovere la classifica

La Lazio si riscatta dopo il ko contro la Fiorentina e torna alla vittoria nel posticipo dell’Unipol Domus contro il Cagliari. La sblocca Zaccagni, ristabilisce la parità Piccoli, ma Castellanos sigla il 2-1 finale. Nota dolente per i biancocelesti è l’infortunio muscolare di Hysaj, che si aggiunge a una lista già lunga con Vecino, Patric, Lazzari e Tavares ai box. I biancocelesti salgono a quota 42 punti scavalcando la Juve e riacciuffando il quarto posto, mentre il Cagliari, ancora una volta protagonista di una prova di qualità, non riesce a muovere la classifica e rimane al 17esimo posto con 21 punti.

Cagliari-Lazio, il racconto del match

Primi 45 minuti ad alta intensità. Da una parte la Lazio, che prova subito a imporre il proprio gioco con un fraseggio ragionato, costruendo l’azione con pazienza e geometrie pulite. Dall’altra il Cagliari, compatto e ordinato, che si difende con densità, ma pungente nelle ripartenze. Prima la bordata di Viola, poi Piccoli che manca di un soffio il tap-in sul cross basso di Zappa.

I biancocelesti rispondono con una rasoiata dalla distanza di Castellanos. Nel mezzo, due interventi del VAR: prima il gol annullato a Dia per un tocco di mano, poi la scivolata di Felici su Hysaj, giudicata regolare. A rompere l’equilibrio è il gol di Zaccagni su assist di Hysaj.

Ritmi elevatissimi anche nella ripresa. Con determinazione, dopo i tentativi di Zortea e Adopo, il Cagliari trova il gol del pari con un colpo di testa di Piccoli, su un corner battuto alla perfezione da Viola. Poco dopo, tegola per Del Rosso, in panchina al posto dello squalificato Baroni: Hysaj è costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Al suo posto entra Gigot, che si posiziona accanto a Romagnoli, mentre Gila sfila nella posizione dell’ex Napoli.

Nonostante l’emergenza, è ancora la Lazio, con la solita pazienza, a far male. La costruzione parte sempre dalla destra e, grazie alla qualità dei singoli e al killer instinct degli attaccanti, i biancocelesti si riportano in vantaggio. Questa volta, non sbaglia Castellanos. Nel finale, il Cagliari alza i giri del motore per l’assalto finale, ma la Lazio stringe i denti e difende la vittoria.

Cagliari, top e flop

Piccoli 7: Prende il tempo su Hysaj e insacca di testa, ristabilendo la parità.

Prende il tempo su Hysaj e insacca di testa, ristabilendo la parità. Felici 6: Mostra personalità, cerca con insistenza l’uno contro uno. (43′ st Mutandwa ng)

Mostra personalità, cerca con insistenza l’uno contro uno. Caprile 6.5: Autore di interventi determinanti.

Autore di interventi determinanti. Viola 6.5: Nel giorno della sua 100ª presenza in Serie A, si mette in mostra con una bordata velenosa a inizio gara e un corner battuto alla perfezione che diventa un assist prezioso per il gol di Piccoli. (24’st Gaetano 6).

Nel giorno della sua 100ª presenza in Serie A, si mette in mostra con una bordata velenosa a inizio gara e un corner battuto alla perfezione che diventa un assist prezioso per il gol di Piccoli. Zappa 5.5: Si perde Zaccagni in occasione del gol. E non solo in quel caso. (30′ st Deiola ng)

Lazio, top e flop

Zaccagni 7: Letale sotto porta. Settimo gol in stagione per il giocatore biancoceleste. Serve di testa per il gol del Taty. (42′ st Dele-Bashiru ng)

Letale sotto porta. Settimo gol in stagione per il giocatore biancoceleste. Serve di testa per il gol del Taty. Castellanos 7: Non sbaglia sul colpo di testa di Zaccagni, insacca la sfera riportando in vantaggio i suoi. Si sacrifica nell’assalto finale del Cagliari.

Non sbaglia sul colpo di testa di Zaccagni, insacca la sfera riportando in vantaggio i suoi. Si sacrifica nell’assalto finale del Cagliari. Hysaj 6.5: Illumina con i suoi inserimenti. Preciso nell’assist, il secondo stagionale, per il gol del vantaggio. Determinante anche in fase difensiva. È costretto ad abbandonare in campo per un guaio muscolare. (15′ st Gigot 6).

Illumina con i suoi inserimenti. Preciso nell’assist, il secondo stagionale, per il gol del vantaggio. Determinante anche in fase difensiva. È costretto ad abbandonare in campo per un guaio muscolare. Isaksen 6: Punta l’uomo con cattiveria, straripante nelle accelerazioni e ispirato nelle giocate. (42′ st Pedro ng)

Punta l’uomo con cattiveria, straripante nelle accelerazioni e ispirato nelle giocate. Dia 6: Fatica a entrare nel vivo del gioco, ben schermato dagli avversari. Si vede maggiormente nella ripresa, dove serve la sponda per il gol di Castellanos. (42′ st Noslin ng)

Fatica a entrare nel vivo del gioco, ben schermato dagli avversari. Si vede maggiormente nella ripresa, dove serve la sponda per il gol di Castellanos. Provedel 5.5: Gran risposta sulla bordata di Viola. Nella ripresa, sceglie male il tempo su Piccoli.

