Stadio: Unipol Domus

Città: Cagliari

Capienza: 16233 spettatori13:01 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cagliari-Lazio, gara valida per la 23a giornata del campionato di Serie A.13:01

Allo stadio Unipol Domus di Cagliari, la formazione di Davide Nicola ospita la Lazio di Marco Baroni: in palio tre punti importanti sia per la zona salvezza che per quella destinata alla qualificazione alla prossima Champions League.13:01

Dopo il successo contro il Lecce nell’ultima partita casalinga, il Cagliari potrebbe ottenere due vittorie interne consecutive in Serie A per la prima volta in questa stagione: i rossoblù, inoltre, vogliono approfittare dei passi falsi di Monza, Venezia, Parma e Empoli, allungando sulla zona retrocessione.13:01

La Lazio ha perso le ultime due partite disputate tra Serie A ed Europa League: i biancocelesti vogliono subito rialzare la testa e cercare di ottenere i tre punti per riagguantare il quarto posto, ora occupato in solitaria dalla Juventus.13:01

I biancocelesti non hanno perso nessuna delle ultime 19 partite contro il Cagliari in Serie A, con 16 vittorie e tre pareggi nel parziale. Solo contro il Milan, i sardi contano una striscia più lunga di gare senza alcuna vittoria in campionato (26 di fila tra il 1999 e il 2017).13:02

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cagliari scende in campo con un 4-2-3-1: Caprile – Zappa, Mina, Luperto, Augello – Makoumbou, Adopo – Zortea, Viola, Felici – Piccoli.19:49

Nicola scioglie i dubbi e sceglie Viola dal 1’ in zona trequarti, con Gaetano inizialmente in panchina. Al fianco del numero 10 rossoblù agiranno Zortea e Felici, con Piccoli come unica punta. In mezzo al campo ci saranno Makoumbou e Adopo, mentre la difesa è quella composta da Zappa e Augello ai lati di Mina e Luperto. In porta confermato Caprile.19:49

FORMAZIONI UFFICIALI: La Lazio si schiera con un 4-2-3-1: Provedel – Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic – Guendouzi, Rovella – Isaksen, Dia, Zaccagni – Castellanos.19:49

Baroni si affida al terzetto formato da Isaksen, Dia e Zaccagni in zona trequarti alle spalle di Castellanos. In zona mediana ci saranno Guendouzi e Rovella, mentre in difesa ecco Hysaj, Gila, Romagnoli e Marusic. Tra i pali Provedel.20:44

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Gianluca Manganiello di Pinerolo. Gli assistenti saranno Berti e Cipressa. Il quarto uomo Monaldi. Al Var e Avar spazio alla coppia Paterna-Abisso.19:49

Via al posticipo del lunedì. Primo possesso per la Lazio.20:45

3' La Lazio prova subito a prendere in mano il pallino del gioco, facendo girare la palla nella metà campo del Cagliari, con la squadra di Nicola chiusa e compatta negli ultimi 30 metri.20:48

4' Hysaj punta Augello sul fondo di destra, con il terzino del Cagliari che devia in calcio d'angolo, il primo del match.20:49

4' Il corner battuto dalla destra da Isaksen raggiunge Marusic a centro area, che prima mette giù, poi non riesce a colpire verso la porta difesa da Caprile. Allontana la difesa rossoblù.20:49

6' Viola da fuori! Il numero 10 rossoblù riceve da Zortea in zona trequarti, se la sposta e in un istante calcia forte con il mancino alla ricerca dall'angolino basso di sinistra: Provedel si allunga e respinge in calcio d'angolo.20:51

8' Ritmi molto alti in questo avvio di gara, con entrambe le squadre che portano molti uomini in zona palla.20:53

9' Serie di finte sulla destra da parte di Isaksen, con l'ultima che fa sedere Augello: l'esterno della Lazio crossa poi a rientrare con il mancino, con Luperto che è attento e allontana.20:54

10' Zaccagni fa sfilare e va via in mezzo al campo a Mina, con il difensore del Cagliari costretto al fallo: proteste del 10 della Lazio, che chiede subito l'ammonizione del numero 26 avversario.20:55

12' Occasione per il Cagliari! Zappa viene pescato in area sulla destra da Adopo, poi crossa teso al centro: sulla sfera arriva in scivolata Piccoli, che sfiora soltanto, non riuscendo ad indirizzare verso la porta di Provedel.20:58

14' Corner dalla sinistra per il Cagliari battuto da Augello verso il centro dell'area: terzo tempo perfetto di Mina, che di testa però conclude centralmente. Blocca a sé Provedel.20:59

16' Prova a farsi vivo ancora Isaksen con una serie di finte sulla destra: questa volta il danese attacca la linea di fondo, poi crossa con il destro in modo molto debole. Spazza Luperto.21:02

17' Gol annullato a Dia! Cross dalla trequarti di Rovella, con Luperto che di testa respinge lateralmente e con Mina che, nel tentativo di rinviare, colpisce in pieno Dia: la palla si alza e termina all'incrocio dei pali di destra. Interviene il VAR e segnala il tocco di mano dell'attaccante biancoceleste, annullando così la rete. Si rimane sullo 0-0.21:05

22' Rovella recupera palla nella propria metà campo, poi la conduce fino alla zona di trequarti prima di scaricarla lateralmente per Isaksen: l'esterno della Lazio punta Mina, se la sposta sul destro e crossa trovando una deviazione in angolo.21:08

23' Sugli sviluppi del corner battuto dalla destra, Castellanos prova una sponda aerea in zona secondo palo: Caprile esce sicuro, anticipando Guendouzi.21:08

27' Palla filtrante di Isaksen per Hysaj, con il numero 23 che termina a terra in area dopo una scivolata di Felici alle sue spalle: il giocatore del Cagliari, però, non tocca mai l'avversario, con l'arbitro che fa correre. Una volta terminata l'azione, il VAR conferma la scelta di campo di Manganiello.21:13

30' Dai e vai tra Isaksen e Castellanos, con l'esterno danese che prova ad imbucare per la sovrapposizione in area di Zaccagni: palla imprecisa, che torna direttamente in possesso dei padroni di casa.21:15

32' Hysaj riceve indisturbato sulla trequarti di destra, crossa al centro con Dia che con un contromovimento libera spazio per Castellanos: l'attaccante argentino scivola in area, consentendo a Mina di anticiparlo.21:18

34' Castellanos dalla distanza! L'11 della Lazio questa volta si sfila sulla trequarti, si gira e calcia forte con il destro: la palla termina di poco sopra la traversa.21:19

36' Esagera di altruismo Zaccagni: il numero 10 della Lazio entra in area dalla sinistra tutto solo contro Caprile, ma invece di concludere prova a servire al centro Isaksen. Arriva in anticipo Luperto, che allontana.21:22

38' Altra serie di finte di Isaksen sulla destra, con il suo cross che attraversa l'area di rigore: Mina ci mette la testa e mette in fallo laterale verso destra, vicino alla bandierina del calcio d'angolo.21:24

41' GOL! Cagliari-LAZIO 0-1! Rete di Zaccagni! Isaksen conduce palla al piede in zona trequarti, portando a spasso due avversari, poi imbuca verso destra per Hysaj: il terzino biancoceleste crossa al centro, con Zaccagni che in area colpisce di prima intenzione, quasi in scivolata, battendo Caprile verso il palo di destra.



45' Piccoli prova a farsi vivo: il numero 91 riceve in area dopo un taglio verso sinistra, guarda la porta di Provedel e conclude di prima intenzione con il mancino. Romagnoli ci mette il piede e respinge in calcio d'angolo.21:30

45' Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Zortea colpisce a vuoto dal limite dell'area, consentendo agli ospiti di ripartire. L'azione si sviluppa da sinistra a destra, con Isaksen che nasconde palla a Luperto, subendo così fallo.21:31

45'+1' Segnalato un minuto di recupero.21:31

45'+1' Finisce il primo tempo. Cagliari-Lazio 0-1.21:31

Partita intensissima tra Cagliari e Lazio, con i padroni di casa che in avvio vanno vicini due volte al vantaggio. Il risultato però si sblocca solo nel finale di primo tempo, con la zampata vincente di Zaccagni su cross dalla destra di Hysaj.21:33