90'+5' Fine partita: PARMA - ROMA 0-1.19:55

90'+2' Parma tutto in proiezione offensiva, la Roma prova a colpire in contropiede.19:52

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.19:50

86' Punizione per la Roma dalla trequarti, Paredes crossa in area, Suzuki esce in presa sicura.19:46

85' Cartellino giallo per Almqvist, fallo su Pisilli.19:45

82' Cartellino giallo per Balogh per aver trattenuto la maglia a Shomurodov.19:42

81' Sostituzione nella Roma, entra Pisilli per Gourna Douath.19:41

78' Subito colpo di testa di Shomurodov, su assist di Angelino. Palla sul fondo.19:38

78' Sostituzione anche nella Roma, entra Angelino per Salah Eddine.19:38

77' Sostituzione nel Parma, entra Ondrejks per Bernabe.19:37

74' Giro palla della Roma che prova a controllare il ritmo del gioco.19:35

69' Tiro a giro insidioso di Soule dal limite, palla alla destra di Suzuki.19:29

66' Entra anche Lovik per Cancellieri.19:26

66' Nel Parma entra Camara per Vogliacco.19:25

65' Sostituzione nella Roma, entra Baldanzi per Saelemaekers.19:25

63' Cartellino giallo per Gourna Douath, fallo a metà campo su Sohm.19:23

62' Almquist per Cancellieri che dalla distanza si mette il pallone sul mancino e prova la conclusione. Palla alta sopra la traversa.19:22

57' PELLEGRINI! Il centrocampista riceve palla al limite, sterza sul sinistro e prova la conclusione angolata, c'è ancora Suzuki e smanacciare in angolo.19:17

56' Batti e ribatti in area della Roma, Sohm prova la conclusione al volo, palla alta.19:16

55' Cartellino giallo per Pellegrini, fallo a metà campo.19:16

51' ROMA AD UN PASSO DAL GOL! Soule strappa un pallone a Balogh e calcia angolato, Suzuki si distende e smanaccia, sotto porta calcia Salah Eddine ma è ancora il portiere del Parma a salvare sulla linea compiendo un miracolo.19:13

50' Prova a mettere pressione la Roma, il Parma si difende.19:10

46' Inizia il secondo tempo di PARMA - ROMA.19:05

46' Dentro Pellegrini per Kone.19:05

46' Due i cambi nella Roma, Nelsson prende il posto di Mancini.19:05

46' Nel Parma entra Almqvist per Keita.19:05

Ritmi alti ma non sono molte le occasioni da rete. La Roma sfrutta l'unica vera opportunità, con Soule che va in rete con una bellissima punizione dal limite. Il Parma alla mezz'ora rimane in dieci per un cartellino rosso a Leoni per un fallo da ultimo uomo.18:49

45'+3' Fine primo tempo: PARMA - ROMA 0-1.18:48

45' Ci saranno 3 minuti di recupero.18:45

42' Cross di Saelemaekers dalla destra, colpo di testa di Shomurodov. Palla alta sopra la traversa.18:42

40' Roma che sta provando a chiudere il Parma nella propria metà campo. La squadra di casa sta cercando di riorganizzarsi dopo essere rimasta in dieci.18:41

35' Sostituzione nel Parma, dentro Balogh per Man.18:35

34' Cartellino giallo per Soule per il tipo di esultanza.18:34

33' GOL! Parma - ROMA 0-1! Rete di Soule. Punizione per la Roma dal limite, parte Soule e palla che si infila sotto la traversa ad un passo dall'incrocio.



31' Cambia il colore del cartellino che diventa rosso per il fallo da ultimo uomo di Leoni. Parma in dieci.18:32

30' NON È RIGORE! Chiffi dopo un controllo con il VAR cambia la decisione, il fallo è fuori area.18:31

29' CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Shomurodov inventa per Soule, Leoni lo atterra in area e per Chiffi non ci sono dubbi.18:30

25' Bernabe riceve palla al limite, controlla e si mette la palla sul sinistro, la conclusione è debole, blocca Svilar.18:26

21' Prova ad alzare il ritmo la Roma con incursioni per vie centrali, il Parma sembra un po' in affanno.18:21

16' Prima occasione della gara per il Parma. Cancellieri sguscia tra le linee, vince un rimpallo ed entra in area, Bonny riceve palla e calcia di prima. Palla di poco a lato.18:17

15' Fa fatica a prendere quota la partita, le due squadre sembrano molto aggressive ma non riescono ad avvicinarsi alla porta.18:15

10' Si gioca molto in mezzo al campo, con molti contrasti e scambi.18:09

5' Fasi di studio in questi primi minuti di gara.18:04

1' FISCHIO D’INIZIO DI PARMA - ROMA. Arbitra Chiffi.18:00

Nel Parma tridente sulla trequarti formato da Man, Sohm e Cancellieri, in attacco c'è Bonny. Bernabe farà coppia con Keita a centrocampo, mentre Vogliacco e Leoni sarà la coppia di centrali difensivi. Turnover nella Roma con Soule che giocherà dal primo minuto in coppia con Shomurodov. C'è Saelemaekers dal primo minuto su una delle due fasce, l'altra viene occupata da Salah Eddine. In difesa solo panchina per Hummels, gioca Celik con Mancini e Ndicka.17:31

Formazione ROMA (3-5-2): Svilar - Celik, Mancini, Ndicka - Saelemaekers, Gourna Douath, Paredes, Kone, Salah Eddine - Soule, Shomurodov. A disposizione: Nelsson, Abdulhamid, Hummels, Angelino, Baldanzi, Pisilli, Pellegrini, Dovbyck, El Shaarawy, Gollini, De Marzi Giorgio.17:28

Formazione PARMA (4-2-3-1): Suzuki - Delprato, Leoni, Vogliacco, Valeri - Bernabe, Keita - Cancellieri, Sohm, Man - Bonny. A disposizione: Trabucchi, Balogh, Lovik, Valenti, Hainaut, Plicco, Estevez, Camara, Ondrejka, Almquist, Haj, Pellegrino, Marcone, Corvi.17:26

Il Parma è reduce da tre sconfitte consecutive e non trova la vittoria da fine dicembre, in casa contro il Monza per 2-1. La Roma in campionato arriva dai tre punti conquistati a Venezia per 1-0. All'andata, a ridosso di Natale, roboante vittoria dei giallorossi per 5-0. 13:48

Il Parma piombato in zona retrocessione va alla ricerca di punti salvezza, a fargli visita una Roma con la testa alla doppia sfida di Europa League con il Porto, ma a cui serve una vittoria per rientrare nel giro europeo.13:48

