Roma-Milan 3-1 pagelle: lacrime e gioia per Ranieri, follia Gimenez, Diavolo nel baratro

Paredes incanta l'Olimpico con una punizione magistrale; si sblocca Joao Felix ma non basta per i rossoneri. Follia Gimenez che becca un rosso diretto

E’ finita con il pasillo de honor per Ranieri, alla sua ultima panchina in carriera, e con il tecnico romano in lacrime ma soprattutto con una vittoria dolceamara sul Milan: la Roma vince 3-1 e manda definitivamente il Diavolo all’inferno ma deve sperare in un miracolo per centrare la Champions. Sblocca subito la partita grazie al colpo di testa di Mancini, il Milan fa fatica a reagire e si ritrova in dieci dopo venti minuti per una gomitata folle di Gimenez a Mancini, rivista dal VAR. Nel finale di primo tempo, da un’invenzione di Pulisic scaturisce il pareggio di Joao Felix che fa tap-in e raggiunge la prima rete in Serie A.

Al ridosso dell’ora di gioco sono i giallorossi a tornare in vantaggio con una punizione magistrale di Paredes da circa 25 metri che inganna Maignan sul primo palo. Chiude i conti Cristante che fa 3-1 con un tiro dalla distanza dopo vari salvataggi in area di Maignan. La Roma si porta a 66 punti e conquista il 5° posto, il Milan invece scende al 9° posto a quota 60 punti in Serie A e dice definitivamente addio al sogno Europa.

Roma-Milan, la chiave tattica della partita

Roma in campo con il 3-5-2. Ranieri schiera un’inedita coppia d’attacco formata da Shomurodov e Soule, in mezzo al campo viene rilanciato Paredes, con lui Kone e Cristante. Sulle fasce chance per Saelemaekers, sull’altro lato confermato Angelino.

Conceicao, invece, schiera i rossoneri con il 3-4-2-1. Nel Milan parte in panchina Leao, gioca Joao Felix. In attacco c’è Gimenez dal primo minuto, difesa confermata con il terzetto formato da Tomori, Gabbia e Pavlovic davanti a Maignan.

I giallorossi impostano il gioco partendo dal basso e cercano la superiorità numerica a centrocampo. Il Milan, invece, tende a far allargare la difesa avversaria sfruttando le sovrapposizioni con i movimenti degli esterni offensivi in profondità. Conceicao, inoltre, chiede ai suoi attaccanti di pressare alto sui portatori palla avversari.

Nel secondo tempo, Ranieri cambia sistema di gioco e abbassa la difesa a quattro (con Angelino che passa da quinto di centrocampo a terzino sinistro) per contenere gli esterni rossoneri.

Roma-Milan, l’accoglienza dell’Olimpico per l’ultima di Ranieri

Coreografia strepitosa per l’addio del tecnico della Roma. Nella Curva Sud, infatti, ad inizio gara e durante l’inno cantato dei giallorossi, c’è stato un incredibile omaggio per Claudio Ranieri. Con i colori giallo e rosso si è divisa a metà la curva con la scritta ‘Claudio Ranieri’ sulla sinistra e il logo della Roma sulla destra. Il tecnico della Roma, visibilmente commosso per quest’enorme gesto d’omaggio del tifo giallorosso, ha applaudito per svariati minuti la Curva. Il tecnico, inoltre, ha anche festeggiato le sue cinquecento panchine in Serie A.

Non mancano poi gli striscioni per il tecnico: “Un grande condottiero e un romanista vero…”; e ancora: “Grazie Claudio Ranieri, simbolo di questa città“. Ed infine: “Ci hai dato tutto l’AMOR, Claudio Eterno Signor”.

I top e flop della Roma

Paredes 7.5. Porta i giallorossi sul 2-1 con una punizione magistrale al 58′: calcia da posizione defilata da circa 25 metri, fa passare la palla al lato della barriera che poi prende l'effetto a giro sul primo palo.

Mancini 7. Sblocca la gara dopo soli 2′ di gioco: su cross da calcio d'angolo di Soulé, svetta in area ed anticipa di testa Tomori da distanza ravvicinata.

Cristante 7. Con un destro dal limite dell'area insacca la rete del 3-1 dopo numerosi salvataggi di Maignan.

Soulé 6.5. Su cross da calcio d'angolo serve un assist perfetto per Mancini al centro dell'area dopo soli due minuti e mezzo dall'avvio.

I top e flop del Milan

Joao Felix 7. Pareggia i conti al 38′: dopo un'incursione in area di Jimenez, ribatte in rete a porta vuota con un tap-in. Prima rete in Serie A.

Jimenez 6.5. Parte bene in avvio di gara, si rende pericoloso anche in fase offensiva e sfiora un gol al 15′ con un tiro di destro rasoterra sul primo palo.

Tomori 5. Grave errore in avvio: su cross da calcio d'angolo non chiude su Mancini che, di testa, sblocca il risultato.

Gimenez 4. Al 19′ rifila una gomitata in area a Mancini, dopo un controllo del VAR viene espulso con un rosso diretto. All'Olimpico conferma di non avere 'Santi' in Paradiso ed anzi, va all'inferno.

