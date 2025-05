Conte alla Juventus e Allegri a Napoli, i tifosi si spaccano sul web

Come cambiano le panchine di Napoli e Juventus? Sia i tifosi napoletani che quelli juventini preoccupati e insieme ansiosi

Antonio Conte alla Juventus e Massimiliano Allegri al Napoli. Saranno realmente questi i rispettivi cambi in panchina per le due società? Dopo lo scudetto vinto dagli azzurri nonostante il clima burrascoso tra Conte e De Laurentiis nato dopo la cessione di Kvaratskhelia a gennaio, il club partenopeo si prepara ad un cambio di rotta per la prossima stagione. Oltre alla rivoluzione di De Laurentiis sul mercato, il presidente del Napoli ha intenzione soprattutto di capire – quanto prima – la scelta finale di Conte per poi eventualmente sostituirlo: Max Allegri resta la prima scelta. Intanto, i tifosi juventini attendono Antonio Conte ma l’annuncio di Giuntoli, sulla permanenza di Tudor al Mondiale per Club, ha scatenato una bufera.

I tifosi napoletani aspettano Allegri per il dopo Conte

I tifosi napoletani iniziano a rassegnarsi al possibile addio di Conte e alla venuta di Max Allegri come sostituto: “Sono le 10:53 di lunedì. Quanto devo aspettare ancora per l’annuncio dell’allenatore? Sono sfibrato da questa attesa. Portatemi Max.” E ancora: “Allegri non mi è mai piaciuto, ma dicevo lo stesso di Conte anche prima che venisse al Napoli lo scorso anno.”

C’è poi chi scrive: “Il gioco è praticamente lo stesso di Conte, state tranquilli che Allegri è un vincente.” E ancora: “Ma se le alternative ad Allegri sono Italiano che ha sbagliato tutte le ultime 3 partite e concluso al 9 posto… oppure Baroni che ha fatto un disastro nel finale alla Lazio, mi tengo Allegri prima scelta al Napoli.”

Non si placano gli animi sul web: “Allegri secondo me sarà spaventato da quest’addio brusco di Conte al Napoli e vedrete che secondo me sceglierà di non lavorare alla fine con De Laurentiis.” E ancora: “Credo che se dovesse accadere guarderò solo i risultati a fine gara. La sofferenza è una cosa, la cirrosi epatica un’altra.”

Ed infine: “Il problema è che Tare non molla la pista Massimiliano Allegri, è al primo posto sul suo taccuino. Il neo DS del Milan è già al lavoro per la prossima stagione… De Laurentiis si deve muovere.”

Conte destinato al ritorno alla Juventus

Esplodono i tifosi bianconeri sui social sulla possibile venuta di Conte alla Juventus: “Giustissimo e meritatissimo il premio mondiale per Igor “IL SALVATORE” Tudor. Non mi meraviglierebbe vederlo nello staff di Antonio Conte nella prossima stagione…” E ancora: “Alla Juventus è rimasto solo il blasone e i tifosi presuntuosi … non a caso state facendo di tutto per portare Conte alla Juventus… il viaggio della speranza…”

C’è poi chi scrive: “Tudor allenerà la Juventus nel Mondiale per Club perché è un evento vicinissimo alla fine del campionato e c’è tempo per annunciare Conte a Luglio quando inizierà la preparazione per la nuova stagione.” E ancora: “Serve effettivamente chi comincia a dare qualche calcio in culo a questi giocatori della Juventus. Ben venga Conte…”

Non si placano gli animi sul web: “Dopo lo scippo di Giuntoli adesso la Juve vuole scippare anche Conte al Napoli come fosse un supermercato!! DeLaurentiis non si faccia fregare!! Se Conte vuole andare via Il Napoli ha diritto a un mega risarcimento (visto che ha 3 anni di contratto)!!!”

C’è poi chi infine consiglia: “Per me uno come Locatelli è una buona riserva e mai perno di una Juventus forte e competitiva. Non so ora nel caso dovesse arrivare Conte se sia uno imprescindibile o magari ne può fare a meno”.

Per alcuni Tudor farà saltare Conte alla Juventus

Non tutti vedono però di buon occhio Tudor al Mondiale per Club ancora alla guida della Juventus: “Se pensi a te invece che al futuro della Juventus vuol dire che sei come sono tutti gli altri. Per cui TudorOut. Ps. Questo signore sta facendo saltare Conte.” E ancora: “Per me Conte non perderà tempo e avrà capito che la Juventus non ha poi tutta l’intenzione di cacciare Tudor”.

Non si placano gli animi: “E’ chiaro che la Juventus voglia proseguire con Tudor anche a settembre. Dopo il raggiungimento della Champions ora ci sarà il Mondiale per Club che non termina prima di metà Luglio. Sarebbe una follia tenere Conte in sospeso fino a quel periodo.”

E ancora: “Vedrete che salterà Conte che ha fretta di capire se restare o no a Napoli e non potrà attendere un altro mese e mezzo mettendo a rischio anche la preparazione del Napoli in caso di permanenza!”

E infine: “Se Tudor ha accettato di restare anche per il Mondiale allora vuol dire che sarà confermato anche dopo. Giornalisti vicini al Napoli infatti danno Conte pronto a restare.”

