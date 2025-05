Napoli, vinco lo scudetto e cambio tutto: cosa succede ora, De Bruyne il primo della lista

Dopo lo Scudetto è tempo di rilancio sul mercato: chi entra, chi esce e chi invece resta in dubbio. Tutte le strategie di De Laurentiis e del DS Manna

Il Napoli non vuole fermarsi. Dopo aver conquistato il secondo Scudetto in tre anni, il club partenopeo è deciso a rimanere ai vertici del calcio italiano e a fare la voce grossa anche sul mercato. In attesa di capire il futuro del tecnico Antonio Conte, che sembra destinato ad un ritorno alla Juventus (l’alternativa in azzurro si chiama Allegri), il direttore sportivo Giovanni Manna, con il supporto del presidente Aurelio De Laurentiis, è già attivo per rinforzare la squadra neo campione d’Italia. Si lavora sia in entrata che in uscita, con diversi nomi sotto osservazione, alcune situazioni spinose da gestire tra cui quella di Osimhen ed i tesoretti per l’ingresso in Champions e per la vittoria del titolo della Serie A.

De Bruyne, il sogno per il centrocampo

Dopo la cessione di Kvaratskhelia al PSG per circa 70 milioni e l’imminente cessione di Victor Osimhen questa estate, il primo giocatore che De Laurentiis ha intenzione di chiudere è quello di Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga, 33 anni, si prepara a salutare il Manchester City dopo la scadenza del contratto, non rinnovato dal club inglese.

Si tratterebbe di un’opportunità importante: De Bruyne è libero a parametro zero e Napoli ha già mosso i primi passi. Manna avrebbe avuto contatti diretti in Inghilterra con il giocatore. C’è apertura da parte della famiglia KDB per una possibile avventura in Italia, ma restano da valutare gli aspetti economici, a partire dall’ingaggio – che al City toccava i 22-23 milioni annui. Intanto, già martedì potrebbero esserci in programma le visite mediche del giocatore belga con il Napoli. Adl ha ammesso: “Ci piace ma gli affari si fanno in due”.

Jonathan David: il primo tentativo per sostituire Osimhen

La squadra neo campione di Italia pensa già al dopo Osimhen. Per l’attacco del Napoli, infatti, uno dei profili più interessanti è quello di Jonathan David, punta canadese classe 2000. Anche lui, come De Bruyne, si libera a parametro zero dopo la scadenza con il Lille.

Il Napoli ha già presentato una proposta verbale al giocatore e all’agente, cercando di anticipare la concorrenza che non manca, né in Italia (con la Juventus che gli ha offerto 5 milioni all’anno) né all’estero. In dubbio, al momento, la permanenza di Romelu Lukaku che potrebbe anche restare in azzurro ma essere non più la prima scelta in avanti in caso di arrivo di David.

Nodo Meret: vicino il rinnovo ma ancora possibile l’addio

Al Napoli c’è, inoltre, un’altra gatta da pelare: il rinnovo di Alex Meret. Ad ora, dopo un’intera stagione in cui il Napoli ha tentato di non far andar in scadenza il proprio portiere, l’intesa per il rinnovo non è ancora stata raggiunta anche se si è riaperta la trattativa con il club. L’obiettivo per De Laurentiis è di non perdere Meret a parametro zero, dato il contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

Il Napoli, infatti, ha presentato una proposta di prolungamento fino al 2027 ma l’agente del calciatore ha dichiarato che non prenderanno in considerazione offerte inferiori ad un biennale. In caso di addio di Meret, il sogno resterebbe Kepa Arrizabalaga che tornerà al Chelsea dopo il prestito al Bournemouth.

Anguissa addio possibile. Stand by per Raspadori

Anche il futuro di André-Frank Anguissa è incerto. Il centrocampista camerunese, nonostante abbia appena rinnovato fino al 2026, ha manifestato la volontà di cambiare aria dopo quattro stagioni in maglia azzurra. Il club ne è al corrente e sta valutando alternative per sostituirlo a centrocampo. Il suo addio potrebbe portare risorse utili per finanziare altri colpi in entrata.

Tra gli altri possibili addii ci saranno molto probabilmente anche quelli di Rafa Marin, Ngonge, Simeone, Juan Jesus e Billing. Resta, invece, da monitorare la situazione di Raspadori che, sebbene sia stato protagonista nel finale di stagione, chiede maggiore spazio per il prossimo anno.

Sudakov: trattativa aperta con lo Shakhtar

A centrocampo il Napoli continua a monitorare Heorhij Sudakov, talento ucraino dello Shakhtar Donetsk nato nel 2002. Il giocatore ha un contratto lungo, fino al 2029, e una clausola da ben 100 milioni. Tuttavia, il club azzurro sta provando ad aprire un dialogo con lo Shakhtar.

Attualmente, dalle ultime indiscrezioni, c’è ancora una distanza economica di circa 10 milioni tra domanda e offerta, ma i contatti proseguiranno nelle prossime settimane. In difesa già preso dall’Empoli per 9 milioni Luca Marianucci, piacciono anche Gatti, Solet e Comuzzo.

