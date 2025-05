Napoli, il sogno continua: De Bruyne è a un passo. De Laurentiis stuzzica Conte, la mossa per convincerlo

Il centrocampista belga, in uscita dal Manchester City, sembra pronto ad accettare la proposta azzurra e si parla già di visite mediche. Il Napoli prova stringere anche per David

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il Napoli raddoppia, non solo con il numero di scudetti dell’era De Laurentiis ma anche con le ambizioni in vista della prossima stagione. Gli azzurri, dopo aver conquisto il tricolore, devono prepararsi a una stagione che li vedrà impegnati anche in Champions League e allora serve investire sul mercato.

Il sogno De Bruyne

Negli ultimi giorni il nome di Kevin De Bruyne ha cominciato a circolare con grande frenesia tra i tifosi azzurri dopo le tante voci di mercato. Ma l’attesa per il quarto scudetto ha reso la voce di mercato meno pressante rispetto alla gara con il Cagliari e a quello che poteva significare. Ma ora che la stagione è chiusa si comincia a fare sul serio.

L’ultima rivelazione arriva dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano che rivela: “La trattativa è molto avanzata . L’accordo economico è stato rivisto per motivi fiscali. Il pacchetto completo dei 25-27 milioni di euro netti per due anni con opzione per il terzo attivabile dal Napoli, resta tale. De Bruyne guadagnerebbe 6 milioni netti per le prime due stagioni e 5 nel terzo ma ci sono anche 10 milioni di euro alla firma. Manca davvero pochissimo e tra martedì e mercoledì a Londra il giocatore potrebbe svolgere anche le visite mediche”.

La mossa David

Mai come in questa sessione di mercato, Aurelio De Laurentiis sembra pronto a vestire i panni del “compratore” sul mercato anche in virtù di quanto incassato per Kvaratskhelia e di quanto potrebbe entrare in cassa dall’eventuale cessione di Osimhen. Tra gli obiettivi c’è anche l’attaccante Jonathan David, classe 2002, libero a parametro zero dopo la fine del contratto con il Lille. Ma sul giocatore canadese la concorrenza è altissima e nonostante l’offerta azzurra sia molto alta, la trattativa è lontana dalla chiusura. E sul giocatore ci sono anche Inter e Juventus.

De Laurentiis stuzzica Conte

Chissà se questo Napoli così determinato sul mercato già a maggio sia anche un segnale che De Laurentiis intende mandare ad Antonio Conte per convincerlo a restare. In serata presidente e allenatore si sono ritrovati per la festa di compleanno (e di scudetto) del numero 1 partenopeo mentre quasi contemporaneamente andava in onda un’intervista di ADL al TG1: “In un matrimonio la moglie non vuol mai sapere se il marito gli metterà le corna e viceversa. Ognuno dei due spera che l’altro sia rispettoso dii quelli che sono gli accordi firmati davanti a un contratto e dei legali, o davanti a un prete. Il problema è che uno deve stare bene in un certo ambiente, se non sta bene e lo soffre deve cambiare aria. Questo è capitato con Spalletti”.