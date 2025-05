Napoli, Conte e l’abbraccio gelido con De Laurentiis: sarà addio? Le parole del presidente: la Juve spera mentre il Milan recrimina

Il patron azzurro apre le porte all’addio dell’allenatore, tra i due un saluto molto freddo in campo. Il ritorno alla Juventus sembra ormai a un passo, mentre aumentano i rimpianti in casa Milan

La storia tra Aurelio De Laurentiis e gli allenatori del Napoli rischia di arricchirsi di un altro episodio da “soap opera”. Due anni fa, Luciano Spalletti riportò lo scudetto in azzurro prima di andarsene decisamente in polemica con il numero 1 azzurro. Ora anche Antonio Conte potrebbe far lo stesso dopo aver conquistato il tricolore. Le promesse fatte in estate non sono state tutte mantenute e la partenza di Kvaratskhelia a gennaio (non opportunamente sostituito) hanno incrinato un rapporto che ora rischia di rompersi.

Le parole di De Laurentiis

Nessun braccio di ferro, almeno è questo quello che traspare dalle parole di Aurelio De Laurentiis. Conte ha provato con grande eleganza a dribblare le domande sul futuro mentre il presidente sembra sbilanciarsi un po’ in più: “Gli allenatore hanno una personalità che deve essere rispettata. Non bisogna forzare. Napoli è Napoli. Se vuole restare “welcome”, l’anno prossimo mi farebbe piacere se si cimentasse con la Champions. Ma se il richiamo di andare via è forte non posso trattenerlo anche se ha tre anni di contratto”.

L’abbraccio gelido con De Laurentiis

Alla fine della partita con il Cagliari comincia la festa dei tifosi azzurri, dei giocatori ma anche del presidente De Laurentiis che scende in campo per abbracciare anche Antonio Conte. Il tecnico però non è sembrato così contento di abbracciare il presidente azzurro, il saluto con Adl è stato decisamente molto freddo rispetto a quello che invece aveva condiviso con altri membri dello staff tecnico e dirigenziale. E anche le parole di Conte hanno dato la sensazione di un addio imminente.

La speranza Juve, il rammarico Milan

Il Napoli conquista lo scudetto, gli ultimi 90 minuti sono decisivi e carichi di tensione. Sui social anche i tifosi delle altre squadre seguono l’atto finale con grande attenzione quello che succede in campo. Ma sono soprattutto i tifosi della Juve che seguono sia il “durante” ma soprattutto il dopo. Non è un segreto che i bianconeri siano la squadra in prima fila per la prossima stagione, un ritorno che avrebbe del clamoroso ma la vittoria al Napoli, testimonia la grande capacità del tecnico.

Le parole di Conte e di De Laurentiis lasciano la porta decisamente aperta ai bianconeri. Ma c’è anche chi vive lo scudetto con un pizzico di rammarico. Si tratta dei tifosi del Milan che nella scorsa estate sembrava la destinazione giusta per il tecnico salentino, a tratti è sembrato lo stesso allenatore a proporsi ai rossoneri che però hanno preferito puntare su Fonseca, una scelta che col senno di poi si è rivelata catastrofica.