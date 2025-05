Napoli-Cagliari 2-0 pagelle: McTominay e Lukaku sono gli uomini scudetto. Si compie il miracolo di Conte

I top e flop del match scudetto del Maradona, valevole per la 38a giornata di Serie A. Gli azzurri trionfano con i soliti noti.

Dal decimo posto al primo. Un balzo durato lo spazio di un anno con Antonio Conte assoluto protagonista. La rinascita del Napoli trova pieno compimento stasera nel match contro il Cagliari. Gli azzurri conquistano il quarto scudetto della propria storia grazie alle reti dei soliti noti McTominay e Lukaku. I rossoblù hanno fatto quello che potevano dato il contesto. Ora è tempo della festa.

Le scelte di Conte e Nicola

L’attesa è stata infinita e che amplifichi il piacere è tutto da dimostrare. Il Napoli sfida un Cagliari già salvo per regalarsi il quarto scudetto della propria storia. Conte per l’occasione sceglie la linea della continuità: Neres resta in panchina, con Raspadori confermato titolare. A centrocampo c’è Gilmour accanto ad Anguissa.

Tra i sardi c’è qualche assenza come i due azzurri Gaetano e Caprile. In porta ci va Sherri mentre il modulo scelto da Nicola è il 3-5-1-1 che ha in Piccoli il terminale offensivo e in Viola il partner posizionato però qualche metro più dietro.

La sblocca il solito McTominay

Intensità, foga agonistica, aggressività. Sono questi gli ingredienti messi in campo dal Napoli, anche se la qualità in zona offensiva non è quella dei giorni migliori. Il Cagliari resta basso, chiuso in difesa e pronto a respingere ogni assalto da parte dei padroni di casa. Nonostante l’interruzione dovuta ai problemi di comunicazione tra arbitro e Var, gli azzurri non perdono il ritmo e trovano il vantaggio con il solito McTominay in semirovesciata.

Lukaku la chiude per lo scudetto n.4

Ad inizio ripresa il Cagliari cambia atteggiamento e alza il baricentro. Questo però favorisce il Napoli che in contropiede infila il 2-0 con un gol di Lukaku alla…Lukaku. A quel punto Nicola procede con le sostituzioni già programmate, anche Conte mette dentro Neres per uno stanco Politano. A 15 dalla fine esce anche Lukaku, premiato con la standing ovation del Maradona. Ma quella la merita tutta la squadra partenopea: campione d’Italia per la quarta volta.

Le pagelle del Napoli

Meret 6 Fa da spettatore.

Fa da spettatore. Di Lorenzo 6 Assiste Politano sulla corsia di competenza, accentrandosi un po’ di più. Difensivamente non corre rischi.

Assiste Politano sulla corsia di competenza, accentrandosi un po’ di più. Difensivamente non corre rischi. Rrahmani 6,5 Pericoloso davanti, sicuro in difesa.

Pericoloso davanti, sicuro in difesa. Olivera 6 Prestazione solida dell’uruguayano.

Prestazione solida dell’uruguayano. Spinazzola 6,5 Non è un terzino ma un’ala pure. Gioca in costante proiezione offensiva. (Dall’85’ Mazzocchi ng ).

Non è un terzino ma un’ala pure. Gioca in costante proiezione offensiva. (Dall’85’ ). Politano 7 Dal suo piede nasce l’assist per il gol di McTominay. Così come sono tanti i palloni che fa piovere in mezzo. (Dal 61′ David Neres 6,5 Entra bene in partita, ha anche la chance per colpire ma non la sfrutta).

Dal suo piede nasce l’assist per il gol di McTominay. Così come sono tanti i palloni che fa piovere in mezzo. (Dal 61′ Entra bene in partita, ha anche la chance per colpire ma non la sfrutta). Anguissa 6 Forza fisica e corsa: questi gli ingredienti del match del camerunese. (Dall’84’ Billing ng ).

Forza fisica e corsa: questi gli ingredienti del match del camerunese. (Dall’84’ ). Gilmour 6 Discreto dinamismo messo in campo dallo scozzese.

Discreto dinamismo messo in campo dallo scozzese. McTominay 7,5 Leadership assoluta in campo e un gol che è un capolavoro.

Leadership assoluta in campo e un gol che è un capolavoro. Lukaku 7 Il 2-0 è un manifesto del suo repertorio tra forza fisica, progressione e freddezza sotto porta. (Dal 76′ Simeone ng ).

Il 2-0 è un manifesto del suo repertorio tra forza fisica, progressione e freddezza sotto porta. (Dal 76′ ). Raspadori 7 E’ vispo, si muove bene sul fronte offensivo ed è un pensiero costante per la retroguardia rossoblù. Inoltre fa anche un buon lavoro in fase di non possesso. (Dall’85’ Ngonge ng).

Top e flop del Cagliari

Sherri 6,5 Non ha nessuna responsabilità sui gol ma sulle uscite è rivedibile. Resta, comunque, la bella parata effettuata su Neres.

Non ha nessuna responsabilità sui gol ma sulle uscite è rivedibile. Resta, comunque, la bella parata effettuata su Neres. Luperto 6 Da ex non gli tremano le gambe ma anzi esce bene da una partita chiaramente difficile.

Da ex non gli tremano le gambe ma anzi esce bene da una partita chiaramente difficile. Yerri Mina 5,5 Buon primo tempo, in pieno controllo su Lukaku. Nella ripresa, però, il belga lo manda al bar due volte.

Buon primo tempo, in pieno controllo su Lukaku. Nella ripresa, però, il belga lo manda al bar due volte. Adopo 5 Non è semplice giocare al Maradona con questo clima. Forse lo accusa il francese che non ne azzecca una.

Non è semplice giocare al Maradona con questo clima. Forse lo accusa il francese che non ne azzecca una. Zappa 5 Il più in difficoltà nella retroguardia sarda.

