Il Napoli accontenta De Bruyne con un maxi-ingaggio: cosa manca per il sì. Intanto Kvaratskhelia tifa per Conte  

Il club di De Laurentiis ha trovato l’accordo sul contratto col fuoriclasse belga, presto l’affare potrebbe chiudersi. Da Parigi il pronostico sullo scudetto del grande ex

Uno è il passato del Napoli, l’altro potrebbe esserne il futuro. A due giorni dalla gara scudetto col Cagliari i nomi di Kvicha Kvaratskhelia e di Kevin De Bruyne tornano d’attualità in casa azzurra: il georgiano ha dato il suo pronostico sul finale della serie A, mentre l’arrivo del belga si avvicina, dopo che il centrocampista ha trovato l’accordo col club di De Laurentiis su ingaggio e durata del contratto. Per il sì definitivo manca poco.

Napoli, accordo sul contratto con De Bruyne

Ieri Kevin De Bruyne ha dato l’addio al Manchester City in una giornata di grande commozione per il club inglese e i suoi tifosi, oltre che per Pep Guardiola. La Premier League è il passato del fuoriclasse belga, mentre il suo futuro potrebbe essere a Napoli: secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, infatti, la trattativa tra il d.s. azzurro Giovanni Manna e l’entourage di De Bruyne procede spedita, con le parti che hanno trovato l’accordo su ingaggio e durata del possibile contratto.

Napoli, il maxi-ingaggio per accontentare De Bruyne

Il giornalista di Sky Sport è entrato nei dettagli dell’accordo, svelando cifre da capogiro per il calcio italiano. La proposta avanzata dal Napoli e accettata da De Bruyne consta infatti in un contratto biennale con ingaggio da 10 milioni di euro l’anno, più un’opzione su una terza stagione con uno stipendio a cifre lievemente più basse. Una proposta che dimostra la volontà del Napoli di portare fino in fondo la trattativa e far sì che De Bruyne vesta la maglia azzurra nella prossima stagione.

Napoli-De Bruyne, cosa manca ancora per il sì

Nonostante il sì alla proposta economica del Napoli, però, l’affare non può considerarsi ancora chiuso: De Bruyne ha chiesto infatti tempo per riflettere sul suo trasferimento in Italia con la famiglia, dato che il giocatore punta a trovare la migliore sistemazione possibile in termini di qualità della vita per la moglie e i tre figli. Prima della fine di maggio, però, De Bruyne potrebbe sciogliere ogni riserva e dare la sua risposta definitiva al Napoli.

Napoli, l’ex Kvaratskhelia tifa per Conte

Da un possibile campione del futuro del Napoli a uno del passato. Intervistato sull’ormai vicina finale di Champions League con il Psg, Kvicha Kvaratskhelia ha parlato anche della cavalcata in serie A della sua ex squadra, ormai a un passo dallo scudetto. Kvara ha ammesso di seguire ancora con assiduità il Napoli e dato il suo pronostico sull’ultima giornata del campionato italiano: “Ho guardato le partite del Napoli insieme a Fabian Ruiz e anche a Gigio (Donnarumma, ndr). Amiamo tutti il Napoli, penso che vinceranno lo Scudetto e sarà una festa meritata per la gente di Napoli, le parole di Kvaratskhelia che probabilmente non ha ancora scordato i festeggiamenti per lo scudetto del 2023.