Napoli si prepara alla festa Scudetto: maxischermi in città e in tutta la provincia, Buongiorno suona la carica

Riunione in prefettura per stilare il piano in vista di venerdì sera: Metropolitana Linea 1 e Funicolari attive tutta la notte, lo sciopero incombe sulla Linea 2. L'appello del sindaco Manfredi: "Uscite a piedi, lasciate auto e motorini"

Tre maxischermi in tre piazze diverse, come accaduto due anni fa: Napoli freme, ribolle, si prepara ad un’altra notte di grande festa. Piazza del Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Ciro Esposito: ma tutte le case dei napoletani saranno pronte a far festa venerdì sera.

Napoli prepara la festa

“Ci auguriamo una grande festa – spiega il sindaco Manfredi – noi siamo pronti per i trasporti, la sicurezza. Insomma stiamo facendo il massimo possibile per accompagnare i napoletani ed i tifosi in questa grande festa”. In caso di vittoria del titolo da parte della squadra di Antonio Conte, che scenderà in campo venerdì alle 20.45 contro il Cagliari (in contemporanea si giocherà Como-Inter), migliaia di persone si ritroveranno in strada. E bisognerà essere pronti.

Napoli, la strategia della prefettura

Da palazzo San Giacomo infatti stanno mettendo in campo la strategia per garantire una festa sicura: venerdì sera funicolari e metropolitana Linea 1 funzioneranno no stop e questo, continua il primo cittadino, consentirà a tutti di potersi muovere e di poter festeggiare “in libertà, in serenità, con le famiglie, coi bambini. Lasciamo motorini e macchine a casa – è l’invito del sindaco – e muoviamoci a piedi per la città”.

La “Zona Azzurra” come nel 2023

Venerdì sera, la città sarà blindata e soprattutto pedonale nelle zone del centro e del lungomare, impedendo l’accesso da fuori città e dalle periferie di auto e motorini. Sarà istituita la “zona Azzurra“, attivata anche per lo Scudetto del 2023, con strade chiuse, divieto di sosta nei pressi degli ospedali e transenne nei siti storici per evitare che siano vandalizzati i monumenti. Previsti oltre 1.000 agenti, con possibili rinforzi provenienti da Roma anche per garantire l’ordine pubblico.

Verso la chiusura al traffico

“Chiaramente è un’organizzazione complessa che richiede la partecipazione di tanti – aggiunge Manfredi – un impegno forte da parte delle forze dell’ordine e di tutte le istituzioni. È una macchina complessa, ma la stiamo mettendo in campo con il massimo impegno perché vogliamo garantire la libertà di esprimersi dei tifosi e dei cittadini in sicurezza”. Nel pomeriggio si è tenuta una riunione in Prefettura. Come spiegato dal primo cittadino, si sta valutando la predisposizione di un’ordinanza di chiusura alla viabilità di alcune zone e in determinati orari. “Ci saranno delle aree chiuse, intercluse, vogliamo fare in modo che le persone che godono dei maxischermi, delle aree dove ci sarà la proiezione della partita, possano venire in piena sicurezza – ha aggiunto Manfredi – quindi con una mobilità pedonale. Stiamo valutando insieme alla questura le zone interessate, per garantire una mobilità e per proteggere le zone dove ci sono i tifosi”.

Allarme sciopero ferrovie

Venerdì sarà anche prolungato l’orario dei trasporti pubblici e in considerazione dello sciopero del personale delle ferrovie dello Stato, “il prefetto si è anche impegnato per fare in modo che la Linea 2 malgrado lo sciopero sia perfettamente efficiente e anche questa con orario prolungato. A gestire questa vicenda è la prefettura che mi auguro – prosegue Manfredi – possa sbloccare la Linea 2, fondamentale per arrivare allo stadio. È un argomento di sicurezza pubblica, su questo sta lavorando il prefetto. Su questo le Istituzioni stanno lavorando”.

Maxischermi in tutta la provincia

Per evitare un afflusso eccessivo in città, il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi ha inviato una lettera a tutti i Comuni della provincia che avevano già partecipato alla festa del 2023, invitandoli ad aderire di nuovo con l’installazione di maxischermi nelle loro piazze. La Città Metropolitana ha stanziato un fondo straordinario da 250mila euro per sostenere l’iniziativa, e al momento almeno diciotto Comuni hanno confermato la disponibilità: Bacoli, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Frattamaggiore, Giugliano, Marigliano, Meta di Sorrento, Nola, Palma Campania, Portici, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, San Giorgio a Cremano e Trecase.

La carica di Buongiorno

“Dobbiamo crederci, manca l’ultimo tassello: sarebbe la ciliegina sulla torta, il coronamento di una stagione importante e positiva. Non abbiamo mai mollato e adesso manca l’ultimo mattoncino da mettere”. Così il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno ai microfoni di Radio CRC. “Io sto meglio, sto provando a recuperare e vedremo come andrà”, ha aggiunto. Non dobbiamo dare spazio ad emozioni negative che ci possono frenare, ma pensare sempre positivo. La vicinanza dei tifosi è importantissima per noi: ci sono stati vicini fin dall’inizio, sentiamo la loro passione ed il loro attaccamento. Siamo sicuri che ci sosterranno anche durante la sfida di Cagliari: siamo contenti di questa passione verso la maglia. Bisogna restare concentrati dal primo all’ultimo minuto”.