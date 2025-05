Arbitri scudetto: La Penna per Napoli-Cagliari e Massa per Como-Inter

Le scelte di Rocchi per l'ultima giornata di serie A: non c’è Chiffi dopo le polemiche di San Siro, si rivede Doveri che fischierà in Empoli-Verona

Questa volta non si deve e non si può sbagliare: dopo le violenti polemiche di domenica scora sugli arbitri, che hanno coinvolto soprattutto l’Inter per le decisioni di Chiffi (e del Var) nel match con la Lazio e in seconda battuta il Milan che si è sentito defraudato da Piccinini per il rosso a Gimenez dopo neanche mezzora all’Olimpico con la Roma, per l’ultima giornata Rocchi ha calato le carte migliori sia per le gare scudetto che per le altre.

La Penna a Napoli-Cagliari

Per la sfida del Maradona di venerdì sera tra Napoli e Cagliari è spuntato relativamente a sorpresa Federico La Penna. Il fischietto romano nella passata stagione era risultato tra i migliori in assoluto e quest’anno, dopo un avvio balbettante, si è ripreso alla grande. Tenuto a riposo la settimana scorsa (era al Var in Verona-Como), è stato giudicato il più adatto dal designatore Rocchi. Sarà coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Colarossi con Marchetti IV uomo, Paterna a Var e Abisso all’Avar. Con il Napoli i precedenti sono favorevoli; su 15 incroci in campionato si contano 10 vittorie per il Napoli (l’ultima il mese scorso a Monza), 4 pareggi e 1 sconfitta anche se va ricordato che tra gli errori più clamorosi di quest’anno c’è un gol dell’Inter nato da un angolo inesistente in Inter-Fiorentina. Da segnalare che nell’aprile del 2024 arbitrò proprio Inter-Napoli (1-1), scontentando un po’ entrambe ma senza fare danni.

Massa per Como-Inter

Per Como-Inter la scelta è caduta su Massa, nome di garanzia assoluta. Ultima uscita (positiva) in Lazio-Juventus. E’ alla terza direzione stagionale per l’Inter (due vittorie in trasferta, con Roma e Atalanta), 29 in totale i precedenti in carriera per Massa con l’Inter: 19 vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte il bilancio. Il fischietto ligure sarà coadiuvato dagli assistenti Perrotti e L.Rossi con Sacchi IV uomo, Mazzoleni al Var e Pezzuto all’Avar.

Doveri per Empoli-Verona

Nessuna bocciatura per Doveri dopo il discusso arbitraggio in Parma-Napoli, quando ha prima concesso e poi revocato, su suggerimento del Var, un rigore agli azzurri. Il fischietto romano dirigerà Empoli-Verona, una delle gare decisive per la salvezza. Non c’è invece Chiffi, contestato dall’Inter per Inter-Lazio. Per Venezia-Juve la scelta è caduta su Colombo.

Per l’anno prossimo verranno tagliati 9 arbitri

Domani gli arbitri (non tutti) si ritroveranno a Coverciano – come scrive il Corriere dello sport – per quello che si annuncia essere l’ultimo raduno per molti di loro. I numeri dei dismessi in questa stagione crescerà, dalla serie A verranno “tagliati” ben 9 arbitri ai quali si aggiungerà Orsato, solo ufficialmente ancora inserito nell’elenco della CAN a inizio stagione ma solo perché era impegnato all’Europeo in Germania. Il suo futuro è un mistero. Saranno dismessi anche 18 assistenti e 6 VMO (i VAR professionisti), alcuni rimpiazzati da chi lascerà la serie A.