Barella e Chiffi nel ciclone. "Mi sto giocando la vita" la frase che scatena illazioni infinite: aprite un'inchiesta

L'audio del dialogo tra il centrocampista dell'Inter e l'arbitro patavino in occasione del rigore concesso alla Lazio domenica a San Siro fa discutere

Un tempo, tanti anni fa, era un mistero cosa dicessero in campo giocatori, allenatori e arbitri: da quando le tv sono diventate sempre più invasive è consuetudine vedere i protagonisti coprirsi la bocca anche nel chiedere che ora è ma quando sale l’adrenalina diventa tutto più difficile. Le parole dei giocatori vengono vivisezionate attraverso il labiale e alla moviola e quelle degli arbitri addirittura fatte ascoltare come accade in Open Var. Facile dunque che possano nascere interpretazioni ed equivoci pericolosi, come è successo domenica in Inter-Lazio.

L’audio del dialogo tra Barella e Chiffi

A Dazn dopo aver fatto ascoltare le parole del Var che suggerisce a Chiffi di andare a rivedere le immagini del mani di Bisseck in area, si sente anche il botta e risposta di Barella con l’arbitro. Il centrocampista nerazzurro dice: “Ci stiamo giocando la vita” e il fischietto patavino replica: “Anche io”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il precedente di Materazzi del 5 maggio

Un episodio che ricorda quanto accadde il 5 maggio 2001: in campo sempre Lazio e Inter ma a campi invertiti. Con i biancocelesti che stanno scucendo lo scudetto che sembrava già affisso sulle maglie dei nerazzurri le telecamere pescano Materazzi che supplica i giocatori laziali in lacrime: “Vi ho fatto vincere l’ho scudetto. Vi ho fatto vincere lo scudetto”. Quanto si è sentito però tra Barella e Chiffi sta scatenando una bufera per le illazioni che si porta dietro e in tanti chiedono l’apertura di un’inchiesta.

Fioccano le reazioni: “Avesse indossato un’altra maglia sarebbe scattata un indagine” e poi: “mi sto giocando la vita”…Vuoi vedere che lo hanno minacciato gli “amici calabresi ” della curva ?” e anche: “La ndrangheta è arrivata fino a lui? A questo punto, ha tutta la mia solidarietà” oppure: “Bisogna indagare su queste gravissime affermazioni di Barella che potrebbe essere stato oggetto di minacce da parte dei delinquenti che frequentano la Curva Nord e che frequentano i tesserati dell’Inter”

C’è chi scrive: “Barella evidentemente dice quelle cose perché lui (e lo stesso Chiffi magari) sono stati minacciati da chi frequenta la Curva Nord.

Da quella ndrangheta che comanda a Milano e che tutti i tesserati dell’Inter frequentano ed omaggiano” e anche: “Mettete Barella sotto scorta” e ancora: “Le suppliche di Barella all’arbitro “mi sto giocando la vita…” in un Paese serio (viste certe infiltrazioni nella curva interista) andrebbero seriamente indagate”, oppure: “É ancora vivo Chiffi ? O già in qualche colata di calcestruzzo?”

Il web è scatenato: “Il “mi sto giocando la vita” di Barella, somiglia molto al “bidone di spazzatura al posto del cuore” di Buffon…” e poi: “emo che Chiffi troverà presto una testa di cavallo nel letto” e ancora: “Ma non si può fare aprire un’ inchiesta? Con le dichiarazioni di Guida, o il “mi gioco la vita” di Chiffi, poi…. Possono essere il grimaldello per un’indagine extrasportiva” e infine: “Chiffi risponde “anch’io”. Possiamo capire il giocatore ma l’arbitro? In che senso si gioca la vita? Da chi è minacciato?”