La Juventus celebra il 5 maggio 2002, tifosi in delirio: e Pistocchi svela un retroscena su Poborsky

Sono passati 23 anni dallo Scudetto vinto in volata dai bianconeri sull'Inter, sconfitta clamorosamente in casa della Lazio in una partita che sembrava già vinta. Il giornalista rivela un particolare sul laziale che siglò una doppietta

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Sono passati 23 anni, ma il 5 maggio rievoca sempre dolci ricordi alla tifoseria bianconera. Viceversa, è una data che i tifosi dell’Inter hanno praticamente rimosso dal calendario. Era il 2002, in campo per i bianconeri c’erano Del Piero e Trezeguet, in panchina c’era Marcello Lippi: sarebbe stato lo Scudetto numero 26 della storia bianconera, conquistato nel teatro dell’allora Friuli di Udine.

Lo Scudetto del 2002: volata a tre

All’ultima giornata c’erano Juventus, Inter e Roma a giocarsi il titolo. L’Inter di Ronaldo il “fenomeno” era di scena all’Olimpico di Roma contro una Lazio in formazione rimaneggiata, per di più col tifo del pubblico di casa che non voleva consegnare il tricolore a Juve o peggio ancora alla Roma. Eppure finirà con una inattesa e incredibile disfatta nerazzurra, per una partita che sembrava vinta in partenza. Nerazzurri due volte in vantaggio (Vieri e Di Biagio), due volte ripresi (doppietta di Poborsky) con tanto di erroracci di Gresko, una vera sciagura.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’Inter crolla, la Juve esulta

Poi nella ripresa il crollo sotto i colpi del Cholo Simeone e Simone Inzaghi, ironia della sorte, due alfieri nerazzurri. Al Friuli di Udine invece la Juve con Trezeguet e Del Piero smaltisce la pratica Udinese nei primi 10 minuti e attende, gode, con la radiolina di Enzo Maresca che la fa ancora da padrona a bordo campo. Un finale epico da un lato, amaro dall’altro: eppure, l’antefatto è ben noto. I tifosi della Lazio volevano che la propria squadra perdesse, ma non tutti erano d’accordo: tra questi, Karel Poborsky, che venne fischiato durante il riscaldamento.

La rabbia di Karel Poborsky

Un episodio ben noto alla tifoseria bianconera, e che Maurizio Pistocchi ha ricordato con un lungo post su X: “Alberto Zaccheroni, che il 5 maggio 2002 era seduto sulla panchina della Lazio, mi ha più volte raccontato il pre-partita di quel #LazInt, con tutti i giocatori interisti sotto la curva dei loro tifosi, come se la partita fosse già stata giocata, e vinta, e con Cuper assente, quasi in disparte. In settimana, tutte le radio laziali avevano invitato la squadra a non impegnarsi, per non favorire la Roma, e nel tam tam della tifoseria c’era un tacito invito a lasciare la partita all’Inter”.

Il racconto di Pistocchi

“Successe un fatto strano – prosegue Pistocchi – all’annuncio dello speaker con la formazione laziale, la Curva fischiò il nome di Poborsky: il calciatore ceco ci rimase malissimo e disse a Zac: ‘Adesso gli faccio vedere io‘. L’Inter, che era andata in vantaggio grazie ad una papera di Peruzzi, perse sul campo partita e Scudetto, Poborsky fece 2 gol”. Il resto, come suol dirsi, è storia.

La Juventus celebra, i tifosi applaudono

Una storia che la Juventus e i suoi tifosi non hanno dimenticato: il club bianconero ha infatti postato una foto di quel giorno, con l’abbraccio tra David Trrezeguet e Alessandro Del Piero (che più volte dai suoi profili social ha ricordato la ricorrenza). Il web bianconero ha ricordato tra nostalgia e affetto, oltre che sfottò, come il caso di Andrea: “Ma mettete la foto di Ronaldo che piange!”. O di Anna: “C’è chi scrive la storia e chi la legge! Buon 5 maggio a tutti!”. Fabio con una nota critica: “Non ci restano che i ricordi. Ma questi vanno ricordati”. E Luigi molto semplicemente: “Lo scudetto più bello”.