Del Piero ricorda il 5 maggio e la beffa all'Inter, tifosi Juve in delirio

Il Capitano bianconero posta sui social il ricordo dello Scudetto vinto in volata sull'Inter nel 2002: e i tifosi bianconeri si lasciano prendere dalla nostalgia

05-05-2023 18:04

Sono passati 21 anni, eppure il 5 maggio è una data che resterà per sempre scolpita nella memoria collettiva dei tifosi della Juventus, ma in generale di tutto l’ambiente bianconero. Era il 2002, in campo c’erano Del Piero e Trezeguet, in panchina c’era Marcello Lippi: nomi e volti, tra gli altri, di quello che fu lo Scudetto numero 26 della storia bianconera, conquistato nel teatro dell’allora Friuli di Udine. Di contro, un’Udinese che provò a non recitare la parte della vittima designata, ma non ci fu verso.

5 maggio 2002, il mondo Juve non dimentica

Ciò che è successo è stato consegnato alla storia. All’ultima giornata, l’Inter di Ronaldo il “fenomeno” è di scena all’Olimpico di Roma contro una Lazio in formazione rimaneggiata, per di più con uno stadio Olimpico a tinte nerazzurre, visto il gemellaggio tra le due tifoserie ed il “rischio” di consegnare lo scudetto alla Roma, anch’essa coinvolta nella lotta per il tricolore. E giù fischi dello stadio, laziali compresi, anche all’indirizzo di Karel Poborsky, ormai in rotta con l’ambiente: scattò qualcosa, nel giocatore ceco, che sarà determinante nella Caporetto nerazzurra. Due volte in vantaggio (Vieri e Di Biagio), due volte ripresa (Poborsky) con tanto di erroracci di Gresko. Nella ripresa il crollo sotto i colpi del Cholo Simeone e Simone Inzaghi, mentre Trezeguet e Del Piero archiviavano la pratica Udinese nei primi 10 minuti.

Del Piero non dimentica il 5 maggio

Una giornata storica, indimenticabile: a Udine Enzo Maresca era munito di radiolina, in un’epoca in cui gli smartphone non la facevano ancora da padrone, e dava gli aggiornamenti a tutti. Alla fine, l’esplosione di gioia che nessuno potrà ma dimenticare, in primis Alessandro Del Piero. Il capitano bianconero ha infatti postato sui social il suo ricordo di quel giorno: “Il 5 maggio è sempre il 5 maggio…”. E a corredo, una serie di foto di quel giorno. Tanto basta per scatenare i tifosi della Juventus, che naturalmente trovano conforto nei ricordi in un periodo così avaro di soddisfazioni.

I tifosi della Juve impazziscono per Del Piero

Come Michele: “Grandissimo Alex, torna a Torino e metti un po’ d’ordine e di amicizia”. E Nicola aggiunge: “Una data scolpita nei nostri cuori! Capitano… oh mio Capitano!” . Alessandro non ha dubbi: “Uno dei più bei giorni della mia vita”. Mentre Federica a sorpresa rivela: “Io sono interista ma ti ammiravo davvero tanto, avevo i tuoi poster in camera e perfino una gigantografia. Ritagliavo tutte le tue foto ovunque e registravo i tuoi gol sulla videocassetta”. E Massimiliano di ritorno: “Una data scolpita nella storia capitano”. Marianunzia non ha dubbi: “Sempre il migliore, nella vita e nello sport. Grande Ale”.

Il web bianconero ricorda anche Poborsky

Il web bianconero è un mare di ricordi, come quello di Maria: “Come Te nessuno Mai amato Capitano”. O Melania: “Per sempre nel cuore, nella mente, nella pelle!!! Quanto ci piacerebbe rivedere quello spirito bianconero!!! Grazie Capitano”. E Mariapina aggiunge: “Noi con la Lazio avremo sempre un debito di riconoscenza“. Mentre Michele va giù pesante: “Grande vittoria nonostante i cartonati abbiano provato a comprare la vittoria con la Lazio. Grande Poborsky!!”. Johnny ricorda con gioia: “Una delle eliche del nostro DNA contiene impressi tutti gli avvenimenti di quella meravigliosa giornata!”.

