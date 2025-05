Scudetto Napoli, Stefano De Martino rivela retroscena festa, futuro Conte e tiferà Kvara con l'Inter

Alla festa per il quarto tricolore partenopeo hanno preso parte anche tanti vip. Il racconto della magica serata dello showman partenopeo.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Napoli è passione, si sa. Alla festa del quarto scudetto hanno partecipato anche tanti vip con sangue azzurro nelle vene. Tra questi, pure il presentatore Stefano De Martino che ha raccontato qualche retroscena dai dietro le quinte dei festeggiamenti post-scudetto. Dopodiché, l’ex ballerino ha utilizzato l’arma dell’ironia per spiegare quale sarà il futuro di Conte svelando anche per chi farà il tifo nella finale di Champions.

I retroscena sui festeggiamenti vip

Se l’è goduta tutta la festa, Stefano De Martino, presente a bordo campo durante Napoli-Cagliari. E’ tifoso-tifoso il maestro dei pacchi (“magari non sono molto appassionato di tattiche o questioni tecniche. Ma in qualunque posto del mondo mi trovi, guardo la partita del Napoli. Quest’anno è successo anche di dover rimediare con la sola radio. Ho ritrovato una dimensione dimenticata”). Dalla trepidazione all’euforia: alla fine lo showman partenopeo ha improvvisato il coordinamento di artisti per la festa finale. Che è durata tutta la notte. “Mi restano impressi Toni Servillo, impassibile, fumava la pipa e osservava. Era Jep Gambardella in pieno. Silvio Orlando invece scatenato, e con la maglietta del Napoli sotto la camicia“.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non è un personaggio cinematografico ma ne avrebbe tutti i crismi Tommaso Starace, storico e iconico capo massaggiatore del Napoli: “Non me lo tolgo dalla mente“, racconta De Martino. Che poi aggiunge: “Ha un atteggiamento paterno nei confronti dei giocatori. C’era da commuoversi l’altra sera a vederlo accoglierli al rientro in panchina, la giacca della tuta sulle spalle. È una figura incredibile“.

Il futuro di Conte e la rivalità con l’Inter

Uno degli argomenti più caldi a Napoli è il futuro di Antonio Conte. Qualcosa probabilmente ha carpito anche Stefano De Martino circa la situazione del condottiero leccese. Ma l’arma scelta per rispondere al delicato tema è l’ironia, di casa da queste parti: “Resta… fino alle vacanze di Capri. Poi si vedrà“. Nessuna rivalità, invece, con l’Inter: “Nasce solo dalla classifica in un dato momento del campionato. Non mi pare che ci sia niente di storico o di scomposto“.

La finale di Champions tra Kvara e il nerazzurro

Quindi nessun problema a tifare Inter anche nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain: “Se c’è una squadra italiana in finale è giusto che…“. La frase termina qui, perché la presenza di Kvaratskhelia tra le fila del club francese rimescola un po’ le preferenze: “Se poi dovesse vincere il Psg con un gol di Kvara, beh…“. Insomma, la sensazione è che comunque vada sarà un successo. Perché il Napoli il suo lo ha già ottenuto.