Juventus, Tudor fa retromarcia sul Mondiale per club: l’agente spiega la sfogo post Venezia 

Il procuratore del tecnico ha dichiarato che il croato guiderà i bianconeri nel torneo che chiuderà la stagione per poi rimettersi alla decisione della dirigenza

Igor Tudor fa marcia indietro: l’agente dell’allenatore ha bollato come un semplice sfogo le dichiarazioni di ieri del tecnico croato, che dopo la vittoria sul Venezia aveva annunciato che non avrebbe guidato la Juventus al prossimo Mondiale per club senza una riconferma per la prossima stagione.

Juventus, Tudor fa marcia indietro sul Mondiale per club

Il campionato è finito con la qualificazione alla prossima Champions League, ma Igor Tudor sarà sulla panchina della Juventus anche nel prossimo Mondiale per club. Attraverso il suo agente Anthony Seric, il tecnico croato ha fatto marcia indietro rispetto alle dichiarazioni di ieri sera, successive alla vittoria sul Venezia: Tudor aveva infatti affermato che, senza riconferma per la prossima stagione, non avrebbe guidato i bianconeri nel torneo negli Stati Uniti. “il mio futuro si deciderà prima – le sue parole -. Non sarebbe serio, per me e per nessuno, andare al Mondiale con un allenatore non confermato…”.

Juventus, l’agente spiega le parole di Tudor

Oggi, però, Seric ha corretto la rotta: intervistato da Sky Sport, il procuratore di Tudor ha definito quelle dichiarazioni come un semplice sfogo. “Quello di ieri – ha detto Seric – è stato uno sfogo da parte di Tudor, dettato dalla tensione per l’obiettivo raggiunto non senza difficoltà, ma in un clima di grande serenità all’interno del club. Igor ha un ottimo rapporto con Giuntoli e tutte le componenti del club, dopo le interviste a caldo poi lui e Cristiano si sono parlati e Igor rispetterà l’impegno preso di guidare la Juve al Mondiale per club”.

Juventus, Tudor spera ancora nella riconferma

Nonostante le voci su un imminente ritorno di Antonio Conte alla Juventus siano sempre più insistenti, infatti, Tudor e il suo entourage sperano ancora nella riconferma da parte della dirigenza bianconera. “Tudor non metterà nessuna fretta alla società sulla scelta futura – ha aggiunto Seric – perché spera chiaramente di poter ancora essere l’allenatore della Juve nella prossima stagione e ne rispetterà i tempi della scelta. Nulla di diverso infatti gli è stato comunicato. Tudor si sente juventino dentro, ha lavorato con grande passione e professionalità in questi mesi a dimostrazione del grande legame che ha con il mondo Juve”.