Venezia-Juventus, moviola: il gol annullato e le polemiche sui rigori

La prova dell’arbitro Colombo al Penzo nell’ultima di A analizzata ai raggi X da Graziano Cesari, il fischietto lombardo ha ammonito tre giocatori

Andrea Colombo, la scelta di Rocchi per Venezia-Juventus, è alla quarta stagione in Can. Internazionale dal gennaio 2024 il fischietto comasco inizialmente non ha ripetuto le belle prestazioni della scorsa stagione ma da qualche mese è in forte crescita e ha debuttato in campo internazionale anche a Wembley per Inghilterra-Grecia. E’ stata la gara numero 48 per Colombo in Serie A, ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Colombo con Venezia e Juventus

Otto incroci con i bianconeri (3 vittorie, 2 pari e 3 sconfitte), uno solo – ai playoff di B – per i lagunari (che nella circostanza pareggiarono)

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri con Fourneau IV uomo, Di Paolo al Var e Guida all’Avar, l’arbitro ha ammonito NIcolussi Caviglia, Zerbin, Nico Gonzalez.

Venezia-Juventus, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 5′ segna la Juventus, l’arbitro convalida ma Alberto Costa la tocca con il braccio prima di calciare e segnare. Interviene il VAR che annulla la rete. Primo giallo al 20′ ed è proprio per Alberto Costa che sbaglia il tempo dell’anticipo. Protestano i bianconeri al 26′: Thuram finisce a terra in area dopo un contrasto, Yildiz chiede un rigore ma per Colombo l’intervento è regolare. Al 35′ graziato Nicolussi Caviglia dopo un brutto fallo, protesta Tudor che viene ammonito.

Al 53′ Zerbin trattiene Yildiz e viene ammonito. Al 61′ giallo per Nico Gonzalez che commette fallo a campo aperto su Doumbia. Al 72′ Nicolussi Caviglia, ingenuo, sgambetta Conceicao in area senza toccare il pallone: per Colombo è rigore (tra le polemiche di chi dubita della buona fede dell’autore del fallo, che è di proprietà della Juve) che Locatelli realizza per il definitivo 3-2 per la Juve.

La moviola di Cesari

Sui casi dubbi di Venezia-Juve interviene Graziano Cesari. L’esperto di Mediaset dice a Pressing, su Canale 5: “Sul gol iniziale di Costa l’arbitro non può vedere, il Var Di Paolo controlla le immagini e vede il braccio del giocatore. Rete annullata. Regola applicata benissimo al Penzo. Al 73′ Conceicao entra in area e viene affrontato da Nicolussi Caviglia che è piatto nei confronti dell’avversario, inevitabile che vada a colpire il ginocchio dell’avversario, rigore solare, un intervento improprio tant’è che anche i compagni si mettono le mani nei capelli”.