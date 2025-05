Juve, è caso Tudor dopo la Champions: "Non vado al Mondiale senza conferma". L'annuncio dopo le voci su Conte

Il tecnico dei bianconeri annuncia di fatto l'addio alla Vecchia Signora prima del Mondiale per Club. Dalle sue parole post Venezia traspare una decisione già segnata che avvicina il ritorno di Conte

Con il tiratissimo successo in casa del Venezia, la Juventus ha blindato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un traguardo fondamentale e che ha fatto scattare il rinnovo automatico del contratto di Igor Tudor. Al termine della gara del Penzo, però, l’attuale tecnico bianconero ha, di fatto, annunciato l’addio alla Vecchia Signora, smentendo le parole di Giuntoli prima della decisiva sfida in laguna.

L’annuncio di Tudor

“Io ancora allenatore della Juventus? Posso dire che il mio futuro si deciderà prima del Mondiale per Club. Non sarebbe serio, per me e per nessuno, andare al Mondiale con un allenatore non confermato…”. Con queste parole pronunciate ai microfoni di SkySport al termine della gara vinta contro il Venezia nell’ultima di campionato che ha condannato i lagunari, Igor Tudor annuncia di fatto l’addio alla panchina bianconera.

La verità di Giuntoli

E dire che appena un paio di ore prima, Cristiano Giuntoli aveva confermato la fiducia al tecnico croato subentrato a Thiago Motta a marzo in vista del Mondiale per Club. Una fiducia che, grazie a quegli ultimi tre punti conquistati in rimonta sulla squadra di Di Francesco, aveva trovato anche concretezza nel rinnovo automatico con la certezza della partecipazione alla prossima Champions League.

Addio prima del Mondiale

Nel contratto firmato con la Vecchia Signora è, infatti, presente la clausola per proseguire insieme fino al 30 giugno 2026 a 2 milioni di euro a stagione proprio con il quarto posto in classifica. In quel contratto è, però, presente anche una seconda clausola, che permette alla Juventus di rescindere entro il prossimo 30 giungo il contratto con Tudor pagando una penale di un milione di euro.

Insomma, non c’è Champions e non c’è rinnovo automatico che reggano. La sensazione è che Tudor e la Juventus si diranno presto addio. E, così sarà. D’altronde, le parole lucide del tecnico al termine della gara con il Venezia sembrano proprio andare in una direzione ben precisa. Un addio che, evidentemente e nonostante le conferme di Giuntoli, era già scritto.

Strada spianata per Conte

Il futuro della Juventus dovrebbe, infatti, chiamarsi Antonio Conte, già pronto a salutare il Napoli. Il tecnico, fresco campione d’Italia con gli azzurri, è di fatto già lontano dall’ombra del Vesuvio e sempre più vicino al “ritorno a casa”. Un secondo matrimonio che, viste le dichiarazioni di Tudor, andrà a concretizzarsi dopo per una trattativa già ben avviata. A scanso di clamorosi stravolgimenti, sarà dunque Conte a guidare la Juventus in terra americana per il Mondiale per Club.