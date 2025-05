Juventus, il no di Conte e Gasperini manda i tifosi in tilt ed è già guerra a Pioli

L'ultima idea per la panchina bianconera non scalda i tifosi: Pioli è il primo nome in lista per Madama dopo i rifiuti di Conte e Gasperini

Caos panchina Juventus. La Vecchia Signora continua a cercare un nuovo allenatore dopo i rifiuti pesanti di Antonio Conte, che ha scelto il Napoli, e Gian Piero Gasperini, pronto invece ad approdare alla Roma. Dopo questi due “no” in pochi giorni, la dirigenza bianconera ha rimesso mano al dossier tecnico. L’attenzione è ora su Marco Silva, Mancini ma soprattutto sull’ex tecnico rossonero Stefano Pioli, attualmente all’Al-Nassr in Arabia Saudita. Un’idea già valutata in passato, e che torna ora d’attualità, ma che ha scatenato una bufera sul web tra i tifosi.

Perché Pioli convince la Juve

Alla Continassa piace Pioli per il suo profilo esperto ma moderno, capace di valorizzare i giovani (come dimostrato nello scudetto vinto con il Milan nel 2022). Conosce già l’ambiente juventino, avendoci giocato negli anni ’80. Il tecnico emiliano, gradito anche all’Atalanta come possibile post-Gasperini, avrebbe già avuto qualche contatto indiretto con la Juve. Nei prossimi giorni si capirà se ci sarà un’accelerata.

Tudor resta ma solo per il Mondiale per Club

Nel frattempo cosa ne sarà di Igor Tudor? L’attuale tecnico dovrebbe restare almeno fino al Mondiale per Club tra giugno e luglio. Sarà osservato da vicino da Damien Comolli, nuovo direttore generale in pectore, che vuole valutarlo direttamente sul campo durante gli allenamenti alla ripresa.

Vertice a Monaco: Elkann, Chiellini e Comolli al lavoro

Un importante vertice è in corso a Monaco di Baviera, in occasione della finale di Champions. John Elkann, Giorgio Chiellini e Damien Comolli stanno definendo le prossime mosse: scelta dell’allenatore, strategia di mercato e assetto dirigenziale. Elkann ha deciso di voltare pagina dopo un’annata deludente, chiudendo l’era Giuntoli e licenziando anche i collaboratori Pompilio e Stefanelli.

I tifosi non digeriscono l’ultima idea che porterebbe a Pioli

I tifosi bianconeri scatenano una bufera sul web attorno al caso allenatori ancora da scegliere: “A me sembra la filosofia di Elkann basti guardare ciò che gestisce… Sino a quando c’era Marchionne tutto andava bene poi… Ferrari stendiamo in velo pietoso… Juventus la controllava prima di Agnelli ed era desolazione la controlla dopo ed una desolazione ancora peggiore. Sai che disastro ora con Pioli?”

Non mancano le provocazioni dei tifosi del Napoli che si prendono una rivincita a distanza di anni: “Quando Higuain fu ceduto alla Juventus, molti di noi tifosi del Napoli gridammo “TRADIMENTO!”. oggi, più di ieri, il calcio è “soldi”, più che passione (per i protagonisti, non per noi sbavanti spettatori). Accade oggi, agli juventini, per Conte.”

C’è poi chi consiglia: “Zidane e Kloop sono liberi: MUOVERSI.” E ancora: “Tra meno di 24 ore la prescrittese sarà campione d’Europa e noi siamo schifati anche da Gasperini! ElkannOut se la corazzata affonda è anche colpa di una dirigenza indegna…”

Non si placano gli animi sul web: “Vista da fuori sembra quasi che ogni allenatore aspetti di essere chiamato per poter poi rifiutare la nostra panchina. C’è la percezione di grande confusione e penso che la stessa cosa potrà succedere con i calciatori. Saranno anni biancoNERI da digerire. Sai che disastro ora con Pioli…”

E ancora: “Proprio quando non hai nessuna idea, nessun coraggio ti affidi al vecchio arnese. Se arriva Pioli parto direttamente come avevo fatto con Allegri. Tifo contro fino a che non cacciano lui e Chiellini.”

E infine: “Non capisco per quale motivo la Juventus non possa andare su Zidane. Ha fatto parte della storia bianconera, è un tecnico che ha vinto, lo stipendio era di 7,5 Milioni (fattibile). Sarebbe un colpo anche un po’ per rianimare la piazza. Ma no, non si può…Boh. Ma veramente pensiamo a Pioli?”

