Psg-Inter: formazioni, orario, dove vedere la finale in tv, Champions League 2024/25

Ultimo atto della massima competizione continentale: le possibili scelte di Luis Enrique e Simone Inzaghi. Tutte le info sul match

È tutto pronto per l’ultimo atto della Champions League 2024/25. Domani, sabato 31 maggio, PSG e Inter si affronteranno all’Allianz Arena di Monaco di Baviera per la finale delle finali. Fischio d’inizio alle ore 21. I parigini, alla loro seconda apparizione in una finale del torneo, inseguono il sogno della prima storica affermazione nella massima competizione continentale.

Dall’altra parte, i nerazzurri si presentano con l’ambizione di aggiungere la quarta coppa dalle grandi orecchie alla propria bacheca, dopo i trionfi del 1964, 1965 e 2010. Ma, soprattutto, per i nerazzurri è l’occasione perfetta per riscattare una stagione avara di soddisfazioni, con le delusioni rimediate in Coppa Italia, Supercoppa e, soprattutto, in campionato.

Finale Champions, dove vederla in diretta tv e streaming

La finale di Champions League tra PSG e Inter sarà visibile in chiaro su TV8, al canale 8 del digitale terrestre, permettendo così anche ai non abbonati di godersi lo spettacolo dell’ultimo atto europeo. La partita sarà inoltre trasmessa su Sky Sport per gli abbonati alla pay TV, e disponibile in streaming su NOW e Sky Go, per seguire l’evento anche da dispositivi mobili o in mobilità.

Finale di Champions League 2024/25: PSG-Inter

PSG-Inter Stadio: Allianz Arena, Monaco di Baviera

Allianz Arena, Monaco di Baviera Data e orario: sabato 31 maggio alle 21

sabato 31 maggio alle 21 Diretta tv: TV8, Sky Sport

TV8, Sky Sport Diretta streaming: Sky Go, NOW

PSG, la probabile formazione

Il PSG arriva all’appuntamento più importante della sua storia con il vento in poppa. I parigini possono dirsi ampiamente soddisfatti di una stagione praticamente perfetta in patria, dove hanno conquistato Supercoppa di Francia, Coppa di Francia e il titolo in Ligue 1. Ora, la formazione di Luis Enrique va a caccia della consacrazione definitiva: la prima, storica Champions League, mai vinta finora. Il percorso europeo dei francesi non è stato privo di ostacoli: dopo una fase a gironi complicata, la squadra ha cambiato marcia nelle sfide a eliminazione diretta, superando in sequenza Brest, Liverpool, Aston Villa e Arsenal.

Per l’ultimo atto contro l’Inter, Luis Enrique ha un solo dubbio di formazione in attacco: sulla fascia destra Barcola è in vantaggio su Doué per una maglia da titolare.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Enrique.

Inter, la probabile formazione

Scenario diverso, invece, per l’Inter, reduce da una stagione dal doppio volto: amara in Italia, esaltante in Europa. I nerazzurri hanno mancato gli obiettivi nazionali (Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto, vinto dal Napoli all’ultima curva) ma hanno trovato nella Champions League il palcoscenico ideale per esprimere il meglio del loro potenziale.

La squadra di Simone Inzaghi è arrivata in finale con un percorso europeo da incorniciare. Dopo aver chiuso tra le prime otto la Phase League, agli ottavi ha superato il Feyenoord, poi la doppia impresa contro Bayern Monaco e Barcellona. Proprio nella semifinale contro i blaugrana è nata una delle pagine più epiche della storia recente interista.

Per la finalissima, buone notizie dall’infermeria per Inzaghi. Recuperati sia Pavard (favorito su Bisseck), sia Lautaro Martinez. Out invece Correa, fuori dalla lista UEFA.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

All. Inzaghi.

Finale Champions, l’arbitro del match

A dirigere la sfida tra PSG e Inter sarà il fischietto rumeno István Kovács, coadiuvato dai connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi. Il quarto uomo sarà il portoghese João Pinheiro, mentre al VAR ci sarà l’olandese Dennis Higler.