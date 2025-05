Champions, il Psg già pensa alla festa: sfilata agli Champs-Elysees e Tour d'Eiffel che si illumina a ogni gol francese

A Parigi si preparano a festeggiare la prima storica Champions League del Psg: sfilata sugli Champs-Elysees e Torre Eiffel illuminata

A due giorni dalla finale di Champions League emergono i particolari dell’organizzazione della festa del Paris Saint Germain, semmai dovesse battere l’Inter e aggiudicarsi per la prima volta la “coppa dalle grandi orecchie”: tutto pronto per la sfilata della squadra sugli Champs-Elysees e la Torre Eiffel si illuminerà a ogni gol.

Festa Psg, Le Parisien fornisce i dettagli

Tutto si può dire tranne che i francesi siano scaramantici. Anzi. A Parigi è stata già organizzata la festa per la vittoria della prima Champions League del Paris Saint Germain, atteso sabato sera dal confronto con l’Inter a Monaco di Baviera. È stato RMC Sport a riportare i particolari dell’organizzazione del grande evento che accompagnerà il post-finale, se a vincere dovesse essere la squadra di Luis Enrique. Dettagli confermati anche da Le Parisien.

Domenica pomeriggio il Psg sfilerebbe a bordo di pullman scoperti sugli Champs-Elysees: già dopo la qualificazione in semifinale, poi superata nel doppio impegno con l’Arsenal, la dirigenza parigina si era rivolta alle autorità per avviare i preparativi dei festeggiamenti.

Sfilata del Psg sugli Champs-Elysees, il timore dei negozianti

In un primo momento, secondo quanto riportato da Le Parisien, le autorità parigine avevano rinviato la decisione, preoccupati per il massiccio numero di tifosi che si riunirebbero “sul viale più bello del mondo” – si legge – per festeggiare la prima storica Champions League del Paris Saint Germain.

Preoccupazione rimasta invariata, a tal punto che le autorità, una volta concesso il via libera al Psg, si sono riservate il diritto di annullare i festeggiamenti di domenica, qualora dovessero accadere incidenti o situazioni spiacevoli già sabato sera, al triplice fischio di Psg-Inter. A essere preoccupati sono soprattutto i negozianti degli Champs-Elysees.

“Con il prefetto di polizia non eravamo d’accordo – ha spiegato Jeanne d’Hauteserre, sindaco dell’8° arrondissement –. I festeggiamenti di partite di calcio finiscono sempre in un pasticcio. Non siamo favorevoli alla parata di domenica, ma è una decisione che è stata presa nelle alte sfere”.

Mercoledì si è svolto l’incontro decisivo tra la prefettura e i funzionari eletti locali per la pianificazione dell’organizzazione dell’evento. Il sistema di sicurezza previsto per sabato sera sarà rinnovato anche per domenica pomeriggio in occasione della parata sugli Champs-Elysees: “I negozianti temono i rivoltosi, solitamente i tifosi vengono qui a festeggiare, è un momento festoso e felice, ma qui impieghiamo colossali risorse umane e finanziarie per anticipare qualsiasi atto di vandalismo”, ha proseguito d’Hauteserre.

Torre Eiffel illuminata a ogni gol del Psg

Ancor prima dell’ipotetica sfilata sugli Champs-Elysees, già durante la finale, la città di Parigi festeggerà illuminando la Torre Eiffel di blu e di rosso, a ogni gol del Paris Saint Germain. “Sabato tutti dietro il Psg”, annuncia il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo. “Per sostenerli ho deciso di illuminare la Torre Eiffel con i colori di Parigi e del club. Brillerà a ogni gol parigino. Parigi ha un appuntamento con la storia del calcio”.

Già alle ore 20, nel momento in cui i calciatori faranno capolino sul manto erboso dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera, il monumento simbolo dei parigini si illuminerà di rosso e di blu, fanno sapere dal Municipio.

Da ieri sera, invece, i tifosi potranno inviare i loro messaggi di incoraggiamento che verranno trasmessi su cartelloni pubblicitari illuminati sulla circonvallazione situata nei pressi dello stadio parigino, in modo tale che la squadra di Luis Enrique possa leggerli. E per concludere, domani sera, rivela il Sindaco, un messaggio di incoraggiamento verrà esposto sulla Torre Eiffel.