Champions League Finale Psg-Inter: ecco chi la trasmetterà in chiaro in diretta

PSG-Inter di Champions sarà in chiaro su TV8: la decisione di Sky di trasmettere l'evento della Finale in diretta, è dettata dalla normativa AGCOM

La tanto attesa Finale di UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter sarà visibile in chiaro gratuitamente e questo si sapeva, ma chi trasmetterà la partita? Stando a quanto scrive Calcioefinanza la si potrà vedere in diretta su TV8. Sky, emittente che detiene i diritti dell’evento, ha deciso di trasmettere l’incontro anche sul proprio canale in chiaro, garantendo a tutti i tifosi la possibilità di seguire l’evento senza abbonamenti. Le novità per la diretta televisiva del 31 maggio 2025.

Una sfida storica: l’Inter torna in finale

La Finale di Champions, che si giocherà il 31 maggio 2025 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, vedrà l’Inter di Simone Inzaghi protagonista in una finale di Champions per la seconda volta in tre anni. I nerazzurri puntano a conquistare il trofeo per la quarta volta nella loro storia, dopo la delusione del 2023 contro il Manchester City.

Il PSG cerca il primo trionfo

Dall’altra parte ci sarà il PSG, alla ricerca del suo primo successo nella competizione. Entrambe le squadre hanno superato avversari ostici per raggiungere questo traguardo, e la finale si preannuncia ricca di emozioni. I tifosi italiani potranno seguire gratuitamente ogni istante della partita grazie alla trasmissione in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre, con ricco pre-gara e post-gara curato dalla redazione di SkySport.

La normativa AgCom garantisce la visione gratuita

La decisione di Sky è anche in linea con quanto previsto dalle normative AgCom relative agli eventi considerati di rilevanza nazionale. La finale rientra infatti tra quelli per cui è obbligatoria la trasmissione in chiaro se coinvolge squadre italiane. Tuttavia, l’emittente satellitare non ha ceduto il singolo evento alla RAI o Mediaset (ex detentrice dei diritti televisivi della Champions League fino alla scorsa stagione)

Come stabilito dall’Autorità: “L’Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare rilevanza per la società, che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non possono trasmettere in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari”.

All’interno di questa lista, al punto “e”, si legge: “La finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane”.

