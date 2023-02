L'annuncio ufficiale dopo le indiscrezioni che anticipavano il rinnovo per altri tre anni: l'ingresso di Amazon nel mercato dei contenuti e del calcio continua

20-02-2023 17:49

D’altronde, la filosofia illustrata nel corso della presentazione dell’offerta dei contenuti per la stagione 2022/2023 presupponeva, poi, un annuncio di portata così impattante nel variopinto contesto dei diritti televisivi dopo le acquisizioni accumulate con discrezione, ma con altrettanta costanza.

Così Amazon, azienda che si occupa di servizi e non certa di produzioni di contenuti, ha deciso di investire e garantirsi la migliore partita del mercoledì di Champions anche per il prossimo triennio.

Prime Video e la Champions: altri tre anni

Il colosso di Seattle ha deciso di ufficializzare l’indiscrezione trapelata qualche giorno addietro e ribadire come, in questa torta dei diritti, abbia intenzione di prendersi una fetta importante. Dunque, per gli appassionati di calcio che ancora non hanno sottoscritto l’abbonamento per il servizio che include anche la piattaforma streaming on demand di Amazon – Prime Video – l’occasione del prolungamento è da non trascurare.

Andiamo ai dettagli: secondo quanto annunciato da Amazon, in una nota diffusa oggi 20 febbraio 2023, Prime Video si è assicurata i diritti per trasmettere la UEFA Champions League in Italia per altre tre stagioni a partire dal 2024/25 e rimarrà il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì per altre tre anni, ovvero fino alla stagione 2026/27.

L’offerta di Prime

Secondo quel che è stato previsto dal 2024, l’offerta includerà 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva sempre con protagonista una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a gironi alle semifinali. Prime Video ha trasmesso alcune delle più importanti partite europee del calcio italiano delle ultime due stagioni, tra cui Barcellona-Inter e Juventus-Chelsea.

Con questo investimento sul calcio e la Champions in particolare, dalla stagione 2024/25, la UEFA Champions League passerà dal formato attuale a 36 club partecipanti e si giocherà con una nuova fase di campionato e un ulteriore turno a eliminazione diretta che porterà ancora più partite di alto livello a tutti gli appassionati di calcio.

“Siamo felici di riconfermarci la destinazione della UEFA Champions League per il mercoledì in Italia e di continuare a offrire agli appassionati di calcio le migliori partite del mercoledì in esclusiva fino al 2027”, ha dichiarato Alex Green, MD Prime Video Sport Europa. “Milioni di abbonati Prime in Italia hanno molto apprezzato la nostra copertura data alla principale partita del mercoledì. Questa è la competizione più prestigiosa del calcio europeo per club e continueremo a investire e innovare per offrire ai nostri spettatori un’esperienza della massima qualità possibile”.

Prime Video ha iniziato a trasmettere la Champions League in Italia e Germania durante la stagione 2021/22 e offrirà anche una copertura in diretta ed esclusiva ai telespettatori del Regno Unito dal 2024/25. A questa offerta, si aggiungono il calcio della Premier League in Gran Bretagna, il calcio della Ligue 1 e il tennis con il Roland-Garros in Francia, la NFL con il Thursday Night Football negli Stati Uniti, la New Zealand Cricket in India e altro ancora.

I contenuti originali

Oltre al calcio in diretta, gli appassionati di sport possono guardare anche una ricca selezione di documentari sportivi disponibili in esclusiva su Prime Video tra cui “Federico Chiesa: Back On Track”, “All or Nothing: Juventus”, “Marc Marquez: ALL IN”, “FC Bayern – Behind the Legend”, “The Pogmentary”, “All or Nothing: Arsenal”, “All or Nothing: Tottenham Hotspur”, “All or Nothing: Manchester City”, per citare alcuni titoli familiari.

La Champions gratis

In Italia, ricordiamo che i clienti Prime possono vedere le partita di Champions anche attraverso l’app di Prime Video disponibile su smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobile, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online.

Inoltre, dettaglio interessante per chi non ha ancora sottoscritto l’abbonamento a Prime si potrà provare il servizio gratuitamente per 30 giorni.

Inizia a guardare la Champions League gratis con Inter-Porto

VIRGILIO SPORT