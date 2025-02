Per Scamacca stagione finita? Doveva essere nuovo Schillaci a Euro 2024: dalla Germania in poi solo guai

Non c'è pace per il bomber della Dea: dopo sei mesi di agonia per il recupero dall'infortunio al crociato, nella gara contro il Torino è andato nuovamente ko.

Quando a 5′ dalla fine della partita col Torino era entrato in campo al posto di Retegui sembrava la fine di un incubo per Scamacca, che tornava a mettere piede in campo 181 giorni dopo il brutto infortunio di agosto (quando si ruppe il crociato) e invece è stato solo l’inizio di un nuovo calvario. In quella manciata di minuti, Scamacca ha provato a colpire di testa verso la porta. Durante un’azione successiva, nel tentativo di contrastare un avversario a centrocampo, ha sentito una fitta alla parte superiore della coscia destra. Da quel momento ha iniziato a muoversi con difficoltà, facendo capire da subito che qualcosa non andava. Quello che poteva sembrare un semplice acciacco si è poi rivelato un infortunio serio.

Scamacca, lesione muscolo-tendinea: stop di almeno 2 mesi

L’esito degli esami è stato tremendo per il bomber: il giocatore ha riportato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del retto femorale destro. La prognosi attuale parla di almeno due mesi di stop, ma il rischio è che il tempo di recupero si allunghi ulteriormente, fino a quattro mesi, qualora si rendessse necessario un intervento chirurgico. Vale a dire stagione finita. Una brutta tegola per l’Atalanta, che perde nuovamente una pedina fondamentale del suo attacco. E l’ennesimo colpo di sfortuna per l’attaccante.

Scamacca, il timore di un’altra operazione

La situazione è delicata e i medici stanno valutando attentamente il da farsi. Se si optasse per la terapia conservativa, lo stop sarebbe di circa 8-10 settimane. Tuttavia, se lo staff sanitario dovesse ritenere necessaria un’operazione, i tempi si allungherebbero drasticamente, arrivando a compromettere il resto della stagione per l’attaccante. Un colpo durissimo per Scamacca, volato a Barcellona dallo specialista per ulteriori accertamenti, che aveva lavorato duramente per tornare in campo dopo il precedente infortunio.

Da salvatore della patria a re della sfortuna

Una beffa infinita per Scamacca che aveva iniziato il 2024 con tante aspettative e una valanga di gol. Dopo un’ottima stagione all’Atalanta, culminata con la conquista dell’Europa League, il bomber della Dea sembrava essere entrato in un momento d’oro ed aver archiviato la delusione in Premier al West Ham.

Molti sognavano di vedere in lui a Euro2024 il nuovo Schillaci, l’eroe delle notti Magiche ma in Germania Scamacca è affondato assieme a tutta la nazionale. Insomma flop totale all’Europeo con la Nazione e poco dopo infortunio al crociato ad inizio agosto (in una già turbolenta estate ricca di critiche social per le sue foto in vacanza dopo l’eliminazione ad Euro 2024). Ora il nuovo stop.

Atalanta, le conseguenze del nuovo infortunio di Scamacca

L’assenza di Scamacca complica ulteriormente la gestione dell’attacco per Gian Piero Gasperini, già alle prese con numerosi problemi di rosa. Con Mateo Retegui costretto agli straordinari, il tecnico dovrà trovare soluzioni alternative. Il Monza aveva chiesto in prestito Vanja Vlahovic che gioca nell’Under 23 dell’Atalanta ma la Dea ha rifiutato, consapevole di aver bisogno di ogni risorsa disponibile. Tra le opzioni a disposizione, Gasperini potrebbe adattare Charles De Ketelaere o Mario Pasalic nel ruolo di punta, oppure sperimentare con Daniel Maldini, che potrebbe agire più da seconda punta.