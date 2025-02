Atalanta-Torino 1-1, pagelle: Milinkovic Savic Superman, para un rigore a Retegui e la Dea s'inceppa ancora

I top e flop: Djimsiti e Bellanova si rendono protagonisti del match con rispettivi gol e assist realizzati. Salva Milinkovic Savic su Retegui, male Coco e Tameze

La Dea s’è spenta. La brillantezza di qualche mese fa non c’è più in questo 2025, anche se resta lo spessore e la qualità del gruppo. Non è bastato però per battere un Toro formato cuore e grinta: al Gewiss Stadium finisce 1-1 e l’Atalanta rischia di perdere terreno ancora da Napoli e Inter. Nel giorno del ritorno in campo di Scamacca a 181 giorni dal brutto infortunio, l’eroe della gara è Milinkovic Savic che ipnotizza Retegui e gli para un rigore (il terzo di fila per lui) in una ripresa condotta all’arma bianca e sempre in attacco dai bergamaschi a cui è mancata però solo la lucidità sotto porta. Nel primo tempo al gol iniziale al 35′ di Dijmisiti aveva risposto dopo 5′ Maripan per un pari che i granata hanno difeso con i denti fino alla fine. Resta in forte dubbio il VAR sia per il rigore concesso che su quello non concesso all’Atalanta. La Dea fa solo un passettino avanti in classifica e sale a 47 punti, il Toro è 11esimo a 27 punti.

Atalanta-Torino, la chiave tattica della gara

Nell’Atalanta, schierata in campo con il 3-4-1-2, il tandem d’attacco è formato da De Ketelaere e Retegui, dietro di loro agirà Brescianini. Davanti a Rui Patricio, difesa a tre con Djimsiti, Hien e Kolasinac.

Nel Torino, schierato con il 4-2-3-1, c’è Adams come prima punta, il terzetto sulla trequarti è composto da Lazaro, Vlasic e Karamoh. In mezzo al campo Ricci e Tameze.

La Dea porta gli esterni a saltare in area, al fianco di Retegui, sul cross dal lato opposto. Il Torino, invece, tenta di mantenere la compattezza tra reparti con il nuovo assetto tattico ma è poco incisivo nelle ripartenze e resta passivo nell’atteggiamento alla gara.

Atalanta-Torino: Scamacca torna in campo, Zappacosta out

L’attesa è finita per Gianluca Scamacca che torna ad essere convocato 181 giorni dopo il crack al crociato ad inizio agosto. Dopo sei mesi esatti, il tempo previsto per il recupero effettivo, Gasperini ha deciso di rimetterlo in campo, al posto di Retegui all’ 85′, dopo alcune settimane di preparazione svolta a parte.

Fuori dai convocati, invece, c’è Davide Zappacosta che non è stato inserito in lista per la gara contro il Torino a causa dell’influenza.

Atalanta-Torino: infortunio per Carnesecchi nel pre-gara

Imprevisto in casa Atalanta: a pochi minuti dall’inizio della sfida contro il Torino, la Dea perde uno dei suoi pilastri. Si tratta di Marco Carnesecchi che, nel riscaldamento ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore destro. Contro i granata è stato dunque schierato Rui Patricio a difendere la porta nerazzurra.

Per l’ex portiere della Roma si tratta dell’esordio in campionato con la Dea: arrivato in estate dalla Roma, fin qui ha collezionato solo 1 presenza in Coppa Italia contro il Cesena.

Atalanta-Torino, curiosità: Daniel Maldini presente in tribuna

L’Atalanta ha ufficializzato l’acquisto di Daniel Maldini che diventa un nuovo rinforzo per la squadra di Gian Piero Gasperini. L’accordo con il Monza è stato chiuso nelle ultime ore per una cifra complessiva di 13 milioni di euro, suddivisi equamente tra il club brianzolo e il Milan (che deteneva una percentuale sulla futura rivendita del giocatore).

Il giovane trequartista è stato presente durante Atalanta-Torino in tribuna al Gewiss Stadium. Maldini potrà inserirsi nel sistema tattico di Gasperini sia come unico trequartista che in coppia con un altro fantasista, offrendo soluzioni offensive dopo l’imminente partenza di Nicolò Zaniolo, destinato alla Fiorentina.

I top e flop dell’Atalanta

Bellanova 7. Gioia negata per il primo gol in Serie A che è stato annullato al 21′ per tocco di mano: aveva sbloccato la gara, andando a saltare di testa in area al fianco di Retegui, riuscendo a concretizzare grazie ad un’indecisione difensiva di Coco e Sosa. Assist da calcio d’angolo per Djimsiti. Protagonista nella gara dell’ex.

Gioia negata per il primo gol in Serie A che è stato annullato al 21′ per tocco di mano: aveva sbloccato la gara, andando a saltare di testa in area al fianco di Retegui, riuscendo a concretizzare grazie ad un’indecisione difensiva di Coco e Sosa. Assist da calcio d’angolo per Djimsiti. Protagonista nella gara dell’ex. Djimsiti 7. Sblocca la gara con un gol di testa nato da calcio d’angolo: va a saltare in area e, come una furia, brucia sul tempo Coco per battere Milinkovic Savic. Non segnava da 2 anni e 8 mesi.

Sblocca la gara con un gol di testa nato da calcio d’angolo: va a saltare in area e, come una furia, brucia sul tempo Coco per battere Milinkovic Savic. Non segnava da 2 anni e 8 mesi. Retegui 5.5. Non si accorge dell’inserimento di Maripan alle sue spalle in occasione del pareggio granata. Conquista un calcio di rigore, dopo aver ricevuto fallo in area da Tameze, ma non riesce a realizzare dal dischetto.

I top e flop del Torino

Milinkovic Savic 7.5. Si immola al 73′ su Retegui e salva dal dischetto. Subito dopo, provoca la curva atalantina e viene ammonito. Nel secondo tempo si rende insuperabile.

Si immola al 73′ su Retegui e salva dal dischetto. Subito dopo, provoca la curva atalantina e viene ammonito. Nel secondo tempo si rende insuperabile. Maripan 7. Segna il primo gol in Serie A: da calcio piazzato si inserisce in area, sbuca alle spalle di Retegui, e pareggia i conti alla prima occasione gol dei granata.

Segna il primo gol in Serie A: da calcio piazzato si inserisce in area, sbuca alle spalle di Retegui, e pareggia i conti alla prima occasione gol dei granata. Coco 5. Si fa anticipare in marcatura da Djimsiti che segna di testa su cross da calcio d’angolo. Combina anche un mezzo pasticcio quando al 20′ salta su Bellanova, salvato dal gol annullato per fallo di mano avversario.

Si fa anticipare in marcatura da Djimsiti che segna di testa su cross da calcio d’angolo. Combina anche un mezzo pasticcio quando al 20′ salta su Bellanova, salvato dal gol annullato per fallo di mano avversario. Tameze 5. Atterra in area Retegui e concede calcio di rigore all’Atalanta al 72′.

