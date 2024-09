Schillaci non ce l'ha fatta, muore a 59 anni l'eroe delle Notti magiche, il cordoglio di Baggio e dei tifosi

L'ex bomber della Juventus e della Nazionale, ricoverato nel reparto di pneumologia di Palermo, si era aggravato ieri e oggi è scomparso

Lutto nel mondo del calcio. E’ morto a 59 anni Totò Schillaci, ex attaccante della Juventus e della Nazionale. Schillaci era ricoverato nel reparto di pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo dalla serata del 7 settembre per un tumore al colon e già ieri le sue condizioni erano peggiorate.

Il bollettino di ieri

Dopo l’illusione dei giorni scorsi, quando sembrava che le sue condizioni fossero in miglioramento, oggi l’ufficialità della sua morte. I medici che lo curavano da diversi giorni avevano dichiarato che le condizioni stavano lentamente migliorando ma ieri il bollettino dava poche speranze: “Nelle ultime 24 ore le condizioni cliniche del paziente Salvatore Schillaci sono in sensibile peggioramento, il supporto farmacologico e strumentale delle funzioni cardiorespiratorie consentono al momento una stazionarietà dei parametri vitali.”In atto il paziente effettua anche terapie antidolorifiche, è sedato farmacologicamente ed è accudito in maniera continuativa dal personale medico e infermieristico e dai familiari”.

La carriera di Schillaci

L’ex bomber siciliano era esploso col Messina di Scoglio e Zeman prima di andare alla Juve. Aveva giocato anche con l’Inter e in Giappone, nello Jubilo Iwata. In azzurro coi suoi gol aveva infiammato l’Italia per un’estate, quella delle notti Magiche del Mondiale del 1990: era malato di tumore al colon ed era già stato operato due volte. Era nato a Palermo il 1° dicembre 1964 e si era sposato due volte, con Rita e Barbara: lascia tre figli, Jessica, Mattia e Nicole.

Il cordoglio dei suoi ex club

Immediate le reazioni a partire dai club dove ha giocato. Il Palermo lo ha ricordato così: “Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio grande cordoglio per la prematura scomparsa di Salvatore Schillaci e si stringe al dolore della famiglia. Protagonista assoluto delle “Notti Magiche” di Italia ’90, Totò ha scritto con i suoi gol pagine indelebili della storia del calcio, regalando pura gioia ai palermitani in tutto il mondo”

Anche l’Inter ha mandato un messaggio: “Ha fatto sognare una nazione intera durante le Notti Magiche di Italia ‘90. FC Internazionale Milano si stringe intorno alla famiglia Schillaci per la scomparsa di Totò”. Un semplice ma sentito “Ciao Totò”: è il messaggio di cordoglio della Juventus per la morte di Schillaci, che con la maglia bianconera vinse una Coppa Uefa e una Coppa Italia

Il dolore dei tifosi

Sui social i tifosi sono affranti: “Lacrime e dolore, ti conobbi prima che diventassi un giocatore del Messina, eri umile e malla mano, da lì in poi sei diventato il mio idolo e sono arrivato a tifare Juve per te” e poi: “Addio grande Totó…. Hai fatto sognare milioni e milioni di italiani in quelle Notti Magiche, ma soprattutto innamorare quel bimbo di 8 anni oggi 42enne va via con te uno dei più bei ricordi del mio io che si avvicina al calcio vivendolo principalmente con emozione. Sei stato un’icona indelebile di un calcio romantico ormai dimenticato. Tutta Italia 🇮🇹 ti ha amato. Grazie davvero, riposa in pace guerriero” e anche: “Una stella è caduta, ora risplendi nella luce , buon viaggio Totò” e ancora”Lasci il bellissimo ricordo delle notti magiche” e infine: “Addio Totò. Hai reso davvero le mie notti d’Italia 90 veramente magiche”.

Il ricordo di Baggio

Anche Roberto Baggio ha voluto ricordare Schillaci. Sui social il divin Codino ha scritto: “Ciao mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi. Rimarranno per sempre impresse nel mio cuore le notti magiche di ITALIA 90 vissute insieme. Fratelli d’Italia per sempre” con una foto che raffigura l’esultanza dopo il gol ai Mondiali ’90 contro la Cecoslovacchia.